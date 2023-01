Direitos de quem tem esquizofrenia no trabalho

A cada ano que se passa, percebemos que muitos brasileiros trabalhadores precisam se afastar da atividade para conseguir tratar da saúde mental, esses números só aumentam em casos de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, essas são as doenças que mais estão pegando nesse século, e depois da pandemia do Covid-19 os números se agravaram.

Entretanto, um transtorno mental que está chamando atenção ultimamente é a esquizofrenia, ou seja, é um transtorno mental que infelizmente a pessoa começa a perder a noção da realidade em que está vivendo assim ela não sabe mais diferenciar algo do mundo real ou do imaginário. E infelizmente, é uma doença que está acontecendo bastante.

Tratamento

O tratamento para esse tipo de doença é através de uma combinação de vários remédios em que a pessoa tem que tomar, além de fazer várias consultas para analisar qual está sendo o comportamento dessa pessoa com a assistência psicológica. Segundo dados, não existe cura para essa doença, assim o tratamento deve ser feito pela vida toda com: remédios, consultas e psicoterapia.

Os sintomas da doença envolvem dificuldade de concentração nas suas atividades e memória, pode ter também alteração de comportamentos, como a interação, ele é um diagnóstico mais difícil de ser lido, além disso os pacientes têm dificuldade de conseguir uma ajuda no INSS, e na maioria das vezes esse benefício é negado.

Benefício do INSS

Para esse tipo de doença existem algumas categorias dos benefícios do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – em que a pessoa pode solicitar. Entre eles o auxílio-doença: a pessoa que é contribuinte e que tem esquizofrenia pode receber o auxílio-doença se caso não for possível mais exercer a sua atividade no trabalho por mais de 15 dias, assim o INSS pode pagar o 16º dia em diante.

E os autônomos, o INSS efetua o pagamento de todo o tempo que a pessoa teve que ficar afastada, desde o primeiro dia que entrou com o pedido do auxílio-doença.

Outro caso também é que a pessoa com esse tipo de doença pode ter a aposentadoria por invalidez, mas será possível somente depois que conseguir comprovar que a esquizofrenia fez com que gerasse uma incapacidade de a pessoa continuar vivendo na sociedade, assim como trabalhava anteriormente e sem receber ajuda de terceiros para sobreviver.

Como conseguir o benefício

Por mais que você tente e faça tudo certo pode ser que esse pedido seja negado pelo INSS, e quando isso acontecer você pode contratar um advogado que tem especialidade em direito previdenciário. Além disso, você pode seguir essas dicas para ajudar:

A pessoa que tem esquizofrenia deve estar em acompanhamento médico para conseguir o benefício, é necessário ter um acompanhamento.

Quando for na perícia administrativa deve levar prontuários médicos que mostra o dia que começou ter a doença até a data da perícia, além das receitas dos medicamentos.

