Datas para pagamentos de auxílio e aposentadoria 2023; confira TUDO

Todo início de ano há sempre as mesmas perguntas, primeiro, qual será o valor do aumento do salário e a segunda, sem dúvida alguma, é quando as pessoas irão receber o novo salário com o aumento. No caso dos segurados do INSS, isso vai acontecer a partir do dia 25 de janeiro, mas há algumas regras acerca das datas de pagamentos. Já que o INSS, atualmente, organiza o seu cronograma dividindo os segurados em dois grupos, o primeiro grupo corresponde às pessoas que recebem até um salário mínimo e o segundo grupo as pessoas que recebem valores superiores a um salário mínimo.

Por que há essa divisão?

A divisão ocorre por conta que o aumento dos salários irá variar, de acordo com o grupo no qual a pessoa encontra-se. Por exemplo, para as pessoas que recebem até um salário mínimo, o valor do pagamento será atualizado usando como base o valor do salário mínimo vigente. Ao passo que as pessoas que recebem valores superiores a um salário mínimo, terão os benefícios atualizados usando outro método.

O método em questão é usando como base a inflação acumulada do ano anterior, no caso, 2022. Por isso, o aumento do salário dessas pessoas ainda não foi divulgado, já que a inflação acumulada – que é divulgada pelo IBGE – só será informada para todos a partir do dia 10 de janeiro. Ou seja, até lá, os valores irão continuar incertos. Mas mesmo assim, já há data de pagamento para todos.

Lembrando que os pagamentos dos segurados do INSS, ocorrem de maneira mensal, mas em apenas dias úteis, durante 10 dias do mês. E o dia no qual a pessoa recebe o benefício será de acordo com o penúltimo número do benefício dela. Por exemplo: 000.000.000-0. No caso apresentado, é o dígito que está mais escuro.

Veja também: Abono DUPLO do PIS em 2023? Confira o calendário de pagamento

Quais serão as datas para o pagamento?

Como salientado, o INSS trabalha atualmente com 10 datas para realizar o depósito mensalmente, por isso, é obrigação do segurado chegar se todos os mês o dinheiro realmente está entrando na conta bancária ou não. Isso pode ser realizado por intermédio do extrato. O extrato pode ser obtido pelo portal Meu INSS. Veja a seguir o calendário divulgado pelo INSS:

Além do calendário do INSS ter mudado, outras mudanças inerentes à previdência social foram reveladas. Como por exemplo, as novas regras para se aposentar, seja por idade ou tempo de contribuição. Lembrando que a reforma teve início em 2019, mas algumas regras só entrarão em vigor a partir desse ano.

A saber, homens que querem se aposentar por idade, devem ter ao menos 65 anos e 15 anos de contribuição. Ao passo que as mulheres precisam ter 62 anos e os mesmos 15 anos de contribuição. Lembrando que as regras devem mudar bastante ainda nos próximos anos.

Veja também: Onde encontrar o número do NIS na internet?