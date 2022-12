Você está por dentro? Isso é TUDO o que mudou no WhatsApp

Em todo o mundo, o aplicativo chamado WhatsApp é um dos maiores mensageiros que há, ele revolucionou a maneira na qual as pessoas se comunicam de forma instantânea. Antes, era necessário esperar dias para uma mensagem chegar para alguém, agora, ela pode chegar em um piscar de olhos. E por conta de sua grande popularidade, a todo momento chega atualizações para ele, algumas boas, outras nem tanto. Por isso, confira tudo o que mudou no mensageiro mais usado no mundo e que provavelmente você não tinha nem percebido.

O ano de 2022 foi repleto de atualizações no aplicativo

No mês de abril, por exemplo, o presidente da Meta – empresa dona do WhatsApp – divulgou o que seria uma das atualizações mais esperadas por todos, ou seja, agora é possível reagir a mensagens com emojis. Muitos já devem ter lido uma mensagem e pensando ‘que felicidade’ ou ‘que tristeza’, agora, com a atualização em questão, é possível ‘colocar para fora’ aquilo que você sentiu ao ler a mensagem.

Outra novidade que chamou a atenção de todos, foi a possibilidade de realizar chamadas com até 32 pessoas ao mesmo tempo. Anteriormente, a lotação máxima em uma chamada era de apenas 8 pessoas. E para tornar isso viável, ocorreram várias modificações na tela, para o visual ficar melhor.

A atualização que foi realizada por conta do momento atual do Brasil, foi uma limitação no número de reencaminhamento máximo de mensagens. Antes, podia encaminhar uma mensagem de uma só vez para até 5 grupos, agora, pode apenas para um. Segundo a plataforma, isso foi realizado a fim de diminuir a disseminação de informações falsas nos grupos.

Agora é a vez das atualizações queridinhas por todos

E como tudo na vida, há aquilo que agrada a todos mais do que outras coisas, como é o caso dessa atualização em questão. Antes, você precisava ouvir aquele áudio de 10 minutos por inteiro, agora basta acelerar a velocidade de reprodução e um áudio de 10 minutos pode ser escutado em 5, por exemplo. Isso ajudou bastante todas aquelas pessoas que precisavam responder rápido vários áudios.

Contudo, a atualização que foi mais elogiada por todos, foi a saída silenciosa dos grupos, anteriormente, ao sair de um grupo, aparecia uma notificação, ‘fulano saiu do grupo’, agora, a notificação não existe e ninguém é comunicado da saída de nenhum outro usuário do grupo, mesmo que ele esteja em seu círculo de contatos.

No mesmo contexto de privacidade, também ocorreu o advento das mensagens temporárias, onde pode enviar uma mídia visual e ela ser visualizada apenas 1 vez e sumir, completamente. Isso tornou a privacidade de cada um bem mais protegida em relação a outrora, que a pessoa poderia ver as imagens quantas vezes quisessem.

