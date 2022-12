SEM TRUQUES! É assim que parcela PIX do jeito CERTO

O PIX foi de fato uma das grandes inovações que ocorreram no Brasil nos últimos anos. Por conta dele, várias pessoas puderam começar a empreender, por exemplo. Infelizmente, também veio com ele algumas novas espécies de golpes, mas nem tudo é perfeito. Uma de suas funcionalidades preferidas agora é o famoso pix parcelado, isto é, você realiza o pix para alguém e paga o valor parcelado para o seu banco. Todavia, se você fizer isso da maneira errado, você provavelmente irá perder bastante dinheiro. Portanto, veja o passo a passo de como fazer isso da melhor maneira possível.

Se você fizer da maneira errada, os juros podem aumentar em até 50%

Por conta da popularidade do pix, vários bancos disponibilizam a função de parcelar o valor enviado para o pix. Isso é bem útil quando você precisa enviar o valor para alguém, todavia, não possui o capital completo em sua conta. E de maneira análoga aos empréstimos, você paga mensalmente pequenas parcelas.

Mas não é apenas a maneira de parcelar que parece com um empréstimo, os juros também. E é exatamente por isso que você deve ficar ligado na hora de usar a funcionalidade. Portanto, sempre procure usá-las apenas em casos de extrema emergência. Pois se você optar por fazer isso de maneira rotineira, pode acabar virando uma bola de neve e trazer sérios prejuízos financeiros.

Por isso, a regra é clara, se você tem condições de pagar o valor todo à vista, não faça o parcelamento do pix, pois pode ser uma grande furada. Visto que os juros mensais giram em torno de 3% a depender do banco. E o limite usado para isso é o seu limite do cartão de crédito ou do empréstimo pessoal que o banco oferece.

Na escolha do banco, você já consegue economizar bastante

E a outra dica, é escolher o melhor banco para isso. O Banco Central não definiu nenhuma taxa fixa de juros para a modalidade, portanto, cada banco adota a que achar melhor. A saber, o Santander permite que o cliente parcele o pix em até 24 vezes, com juros de apenas 1,59% ao mês. Em contrapartida, o PicPay cobra taxas que podem chegar a quase 4% em um parcelamento de 12 vezes.

Ou seja, o mesmo valor, mas em bancos diferentes, poderia causar uma mudança absurda no valor final que você pagará. E sempre é bom você ficar ligado nos juros originais da conta/compra que você irá pagar com o valor retirado do pix.

Isto é, porque a depender do valor dos juros da conta ou compra que você for fazer, será mais vantajoso parcelar ela no cartão, do que efetuar o parcelamento do pix. Só opte de fato por pagar à vista, se as vantagens dessa escolha forem exorbitantes.

