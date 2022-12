PRINCIPAIS assuntos pesquisados no Google em 2022; descubra

Os principais assuntos pesquisados no Google, em 2022, estão diretamente ligados a temas que são de extremo interesse dos brasileiros. Isso, na verdade, chega a ser um tanto óbvio, mas a verdade é que os termos de maior pesquisa são separados por categorias.

Por meio delas é possível descobrir não só os assuntos que “mais bombaram” em determinado período, mas, também, descobrir o que as pessoas mais quiseram aprender a fazer durante o ano, por exemplo.

Parece confuso, mas abaixo está toda a explicação a respeito.

Fatores que influenciam o aumento no número de pesquisas neste buscador

Existem diversos fatores que podem fazer com que um determinado tema ou termo seja buscado milhões de vezes, a ponto de aparecer entre os principais assuntos pesquisados no Google.

Os eventos mundiais, como a Copa do Mundo, são alguns destes fatores, assim como acontecimentos importantes diversos, principalmente no que diz respeito ao governo.

Algumas datas específicas, sejam elas comemorativas ou relacionadas a festividades, também impulsionam as buscas. E o mesmo ocorre com as necessidades.

Atualmente, quando necessitamos aprender a fazer algo, onde buscamos ajuda rápida, prática e ilustrativa?

Isso mesmo: no Google!

Trata-se do buscador mais famoso do mundo, que encanta usuários pela facilidade de uso e, também, pelos serviços complementares que oferece, a exemplo do Gmail.

Os principais assuntos pesquisados no Google este ano

Em ordem de “mais pesquisas recebidas”, os 10 termos que mais foram buscados no Google neste ano foram:

Eleições 2022;

Copa do Mundo 2022;

Brasileirão;

BBB 2022;

Lula;

Flamengo x Corinthians;

Banco Central;

Copinha;

Série B;

TSE.

E a presença no Banco Central, nesta lista tão representativa, ocorre por um motivo muito simples: em 2022, a preocupação do brasileiro em relação à obtenção de dinheiro para pagar dívidas foi maior.

Houve também, e continua havendo, muita dúvida em relação a quando acontecerá a segunda fase do Sistema Valores a Receber, que devolve aos brasileiros as quantias esquecidas em contas bancárias que foram encerradas, por exemplo.

Nos dois casos, de fato a melhor opção é recorrer ao BC para obter informações confiáveis e ajuda. Não sendo à toa que a entidade figura entre os termos mais buscados.

Os principais assuntos pesquisados no Google também contemplam buscas sobre “como fazer” algo e sobre “quanto custa” determinado item.

São duas categorias distintas dos 10 termos mencionados acima, com cada uma possuindo seu próprio “Top 10”.

A primeira mostra que, em 2022, os brasileiros buscaram muito saber como fazer um empréstimo relacionado ao Auxílio Brasil, como se cadastrar para receber o benefício e como fazer as famosas trends do Instagram.

Já a segunda categoria mostrou a curiosidade dos brasileiros em relação aos preços do álbum da Copa de 2022, do fretamento de um boeing e do ingresso para o Rock in Rio.

