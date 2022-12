SAQUE de R$ 1.302 do Pis/Pasep pode ser liberado antes? Entenda as datas

Dentre os inúmeros benefícios concedidos aos trabalhadores, o PIS é um dos mais aguardados. Entretanto, neste ano o PIS (2021) não foi liberado para algumas pessoas, e por essa razão, segue-se ainda uma grade expectativa. Há boatos de que a Caixa Econômica Federal irá antecipar até R$ 1.302 ainda neste mês, será verdade? É válido lembrar que em 2022, o valor pago do PIS foi em relação ao ano de 2020, que já se encontrava atrasado – desse modo, demorará uns anos para os respectivos pagamentos voltarem ao normal e não simplesmente repor os atrasos.

É possível realizar o saque do PIS em 2022?

Com certeza! Sendo válido lembrar que o calendário do PIS 2022 é referente ao ano de 2020 – que começou sendo liberado aos trabalhadores desde o início de fevereiro. O prazo máximo para realizar o saque do benefício é 29 de dezembro de 2022.

Desse modo, os trabalhadores que ainda não realizaram o saque do PIS 2022 e pretendem sacarem ainda é ano, é necessário simplesmente consultar o PIS 22 a fim de saber o real valor e taxas, e posteriormente ir até uma Agência Caixa ou Casas Lotéricas.

O que é preciso para sacar o PIS 2022?

É necessário estar portando o documento de identidade, número do CPF (de preferência o documento físico), número do PIS e o Cartão Social.

Todos os trabalhadores da rede privada têm acesso ao PIS 2022?

Infelizmente, não! Engana-se quem pensa que todos os trabalhadores possuem direito ao benefício, o PIS possui algumas regras e apenas os seguintes trabalhadores possuem o direito de consultar e sacar o PIS 2022.

Trabalhadores do setor privado que exerceram atividades remuneradas (ganhando dinheiro pelo trabalho) por ao menos 30 dias no ano;

Trabalhadores do setor privado que recebem no máximo 02 salários mínimos (R$ 2424 reais);

Trabalhadores do setor privado que estão cadastrados no PIS/Pasep por no mínimo 5 anos;

Portanto, estando dentro de todos os requisitos acima – o trabalhador sim, possui direito ao PIS 2022 e pode ir em busca de sacá-lo ou consultá-lo a qualquer momento dentro de suas respectivas datas.

Quais são os valores do PIS/Pasep?

Como citado anteriormente, o PIS 2022 foi pago com base no ano de 2020. O PIS 2023 será pago com base no ano 2021. Desse modo, os valores do PIS de 2023 serão maiores – visto que serão baseados no salário mínimo do ano vigente. Desse modo, a notícia de que o PIS 2023 seria liberado hoje, 7, entretanto, o Conselho responsável pela organização do PIS/Pasep não anunciou nada oficialmente – e ainda mais, as respectivas reuniões ainda sequer foram feitas.

Cujo objetivo é organizar o calendário de pagamentos do PIS 2023. Entretanto, para os trabalhadores que ainda não sacaram o PIS 2022 é possível consultá-lo e sacá-lo ainda esse ano, com o prazo máximo de 29/12.

Calendário do PIS 2022 e como consultar

Segue logo abaixo o calendário do PIS 2022, que teve seus pagamentos iniciados no dia 08 de fevereiro de 2022 e irá até o dia 29 de dezembro de 2022.

Para consultar o PIS 2022 é necessário estar com o Número do PIS – e com isso, basta usar um dos seguintes aplicativos (Caixa Trabalhador, Caixa Tem e Carteira de Trabalho Digital) e consultar todos os detalhes do benefício.