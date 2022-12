NOVO salário-mínimo em breve! Quando o valor será atualizado?

O novo salário-mínimo, previsto para 2023, tem gerado dúvidas nos brasileiros que aguardam ansiosamente por um reajuste na quantia que recebem mensalmente de seus empregadores.

Quando, afinal, ele irá começar a valer? E qual será o valor atualizado para o próximo ano?

Na leitura a seguir, entenda em que etapa está o processo de atualização, e o que você pode esperar em termos de valor a receber.

Qual será o valor do novo salário-mínimo

Para entender o valor do salário mínimo para 2023 é importante entender, antes, que o processo de atualização está em um contexto de transição de governo.

Logo, existem duas propostas, sendo que somente uma delas será aprovada pelo Congresso Nacional.

A primeira proposta é do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL), e é pautada somente nos índices da inflação, deixando o novo salário-mínimo em R$1302,00.

Já a segunda proposta, feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), segue os passos adotados por seu governo anteriormente, considerando não só a inflação, mas também a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

No cálculo petista, o salário-mínimo em 2023 será de R$1320,00, apresentando um ganho nitidamente acima da inflação. Seria o que, na economia e na política, é chamado de aumento real, ou reajuste real.

Quando o novo salário-mínimo entrará em vigor

O Congresso Nacional precisa aprovar uma das propostas ainda em 2022, uma vez que o novo salário-mínimo precisa seguir a tradição de entrar em vigor logo no primeiro dia do ano. Ou seja: a intenção é que no dia 01 de janeiro de 2023 o novo valor já seja considerado.

No que diz respeito à proposta do próximo presidente em exercício, porém, há um entrave, que é a falta de tempo para fazer um cálculo que considere o PIB no reajuste. O que seria solucionado com um aumento de 1,4% acima da inflação.

A necessidade de aprovação do Congresso ainda esse ano também influencia as negociações de Lula: caso a proposta petista seja rejeitada, haverá uma nova tentativa junto aos congressistas, para que um novo ajuste seja anunciado no dia 01 de maio.

Em outras palavras, independentemente do anúncio feito para o início de 2023, há a promessa de que os brasileiros poderão ter mais um motivo para comemorar o Dia do Trabalhador: um novo salário-mínimo de R$1320,00.

O atual salário mínimo é de R$1212,00 e, mesmo com um aumento significativo, o novo governo enxerga a transição com otimismo. É uma iniciativa que aumenta o poder de compra das pessoas e, consequentemente, impulsiona a economia.

