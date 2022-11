Pagamento PERMANENTE de R$ 1,2 MIL por mês: confira os requisitos e como pode funcionar

Como todos sabem, teve o Auxílio Emergencial que foi disponibilizado no ano de 2020, durante a crise da pandemia da Covid-19 esse auxílio ajudou muito. Durante esse tempo, muitas mães solteiras, que são consideradas chefes de família, estavam recebendo o valor do benefício de R $1.200, pois o valor estava duplicado devido ao benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil.

Porém, depois que houve o encerramento do Auxílio Emergencial o pagamento deixou de ser pago para as mães solteiras, ou seja, elas ficaram sem essa ajuda do auxílio financeiro por parte do governo. Devido a isso, para continuar tentando ajudar essas mães solteiras que fazem parte do grupo de baixa renda, através de um projeto o auxílio permanente surgiu na conversa com o valor de R$ 1.200 por mês.

O projeto Auxílio Permanente foi criado pelo deputado Assis Carvalho em Abril do ano de 2020 mais no entanto o projeto segue até agora no aguardo do relator da Comissão que cuida especificamente da Seguridade Social e Família. Sabemos que ser mãe solteira no Brasil não é fácil, as coisas estão muito caras devido a inflação, e infelizmente os números de mães solteiras são altos.

Auxílio Permanente pode ser sancionado em 2022?

Muitos estão na expectativa que até o final deste ano o projeto do auxílio permanente possa ser liberado ou no início de 2023. No entanto, temos que informar que esse projeto ainda precisa passar por uma aprovação, e para isso acontecer é necessário que sejam feitas várias análises e fatores. Alguns desses fatores que podem causar dúvida para aceitar o projeto são a lei eleitoral, o orçamento e também o tempo que pode levar a tramitação no Congresso Nacional.

O processo ainda está nas primeiras etapas para que seja aprovado para ser liberado o benefício, pois como citado acima, ele ainda precisa passar pelas Comissões de Seguridade Social e Família, depois deve passar pelas Comissões de Finanças e Tributação, e depois na Comissão de Constituição e de Justiça e Cidadania, somente depois disso o projeto será votado na casa dos deputados e senadores, para por último passar pela aprovação do presidente da república.

Como poder analisar, tem bastantes etapas que um projeto precisa passar para ser aceito e depois começar a ser pago aos beneficiários.

Requisitos para poder receber o Auxílio Permanente

Como todo benefício, o Governo Federal coloca requisitos e regras para que o auxílio alcance realmente as pessoas que estão precisando, para receber basta atender esses critérios:

Ter ao menos 18 anos

Não pode estar exercendo atividade remunerada (carteira assinada)

Não poder ser titular do benefício previdenciário

A renda familiar per capita tem que ser de até meio salário mínimo, ou a renda total de até 3 salários mínimos

Precisa ter inscrição no CadÚnico

Não receber seguro-desemprego

Não receber transferência de renda

Tem que ser microempreendedor individual, ou, trabalhadora informal que esteja trabalhando mesmo que seja autônoma, ou desempregada, ou ser contribuinte do regime da previdência social

