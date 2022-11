Nubank: Compras em até 24 vezes foram liberadas no aplicativo

A novidade recém-anunciada denomidada “NuPay” é uma solução de pagamento por crédito e débito do banco digital Nubank, que possibilita os clientes pagarem por compras online diretamente no ambiente do seu aplicativo, sem a necessidade de fornecer dados bancários às lojas virtuais. Além de, proporcionar menores taxas aos varejistas.

Sendo assim, o NuPay dispõe de pagamento à vista com débito da conta do Nubank e para clientes de E-commerces parceiras, parcelamento em até 24 vezes sem juros.

Segundo palavras da fintech, “Há a possibilidade do produto ser integrado no checkout de lojas online e oferece aos nossos clientes um novo jeito de realizar os pagamentos e, aos varejistas, uma nova forma de receber”.

Vantagens para os varejistas

As vantagens que o NuPay está trazendo para os varejistas são:

Corte de custos com intermediários

Aumento no volume de vendas

Taxa de aprovação maior e aumento do poder de compra

Simplificação dos processos operacionais

Redução no requisito de ter um grande capital de giro.

Vantagens para os clientes

Além disso, os clientes da fintech contam com a segurança e agilidade em pagar pelas suas compras na internet por meio da plataforma. No entanto, o recurso ainda está em fase de testes, porém, deve ser lançado em breve.

Como fazer compras online com o NuPay

E Por fim, o serviço tem parceria com diversas lojas virtuais, como Baw Clothing, Consul, Diageo, Madesa Móveis, Naked Nuts, Novo Mundo, Positivo, entre outras.

Veja como realizar o pagamento no NuPay:

Acesse uma das lojas parceira onde o pagamento via NuPay está disponível Ao escolher a forma de pagamento, selecione “Nubank” Uma mensagem irá aparecer dizendo que a compra será finalizada no aplicativo Clique em “Finalizar compra” e aguarde Após realizar o processo, aparecerá um pop-up escrito “Finalize sua compra” Escolha a forma de pagamento, caso seja pago no crédito escolha o número de parcelas – podendo ser em até 24 vezes dependo da loja Clique em “Confirmar pagamento” para finalizar.

Últimas novidades do Nubank

Parcelar compras no débito

Os clientes do banco podem parcelar suas compras no débito, em até 24 vezes (com juros). Em resumo, o valor precisa ter sido pago à vista, em transações em que não há parcelamento na hora da compra.

Pix no Crédito

O Pix no crédito te ajuda a aproveitar um desconto que os lojistas ofertem para os pagamentos à vista pelo Pix. O ponto positivo é que você consegue pagar à vista e parcelar as suas compras direto pelo aplicativo, se desejar.

A partir desse recurso, você pode usar o limite do seu cartão de crédito em pagamentos via Pix, tanto para pessoas físicas quanto empresas. Quem recebe, segue ganhando o valor solicitado na hora, porém para quem paga, terá cobrança de juros, podendo fazer o pagamento em uma única parcela, ou em até 12 vezes no seu cartão.

