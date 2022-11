R$ 550 no PicPay; como ganhar?

O PicPay é uma empresa fintech brasileira, criado por pessoas do estado do Espírito Santo, disponível para download em celular dos sistemas operacionais Android e iOS. Que funciona como uma carteira digital. O programa permite fazer compras pelo celular usando cartão de crédito ou valor de transferência.

A empresa se destaca no mercado financeiro por ser o maior aplicativo de pagamentos do País. Ao se cadastrar, o cliente poderá receber e efetuar pagamentos. Segundo especialistas, o rendimento da carteira digital tem sido constante e comparado com os outros bancos digitais no Brasil.

Isto não é por acaso! A agência é uma das mais requisitadas para oferecer a seus clientes várias vantagens.

Uma delas são as três diferentes formas de ganhar dinheiro disponibilizadas pela fintech, dado isto, confira como fazer uma renda com PicPay.

Posso ganhar dinheiro com o PicPay?

Atualmente, toda forma de renda extra é válida para os brasileiros, já que a crise econômica continua a atingir muitas pessoas. O melhor de tudo é que você não tem que pagar nada por isso, basta baixar o aplicativo totalmente grátis e começar a ganhar dinheiro. Confira estas possibilidades com o aplicativo.

Leia mais: Senai abre 5 mil vagas para cursos gratuitos presenciais; confira os requisitos e como se inscrever

Convide amigos

Normalmente o aplicativo recompensa os usuários por indicar novos clientes. Para cada pessoa que indicar uma conta, irá receber 10 reais. Entretanto, há um limite de 55 amigos por indicação, o que significa que você pode ganhar até US$ 550.

Economize dinheiro

Com retornos de mercado para aqueles que mantêm seu dinheiro na carteira digital PicPay, há um rendimento igual a 105% do CDI, e é válido para valores de até R$ 100.000. O saldo é garantido como seguro, na forma de títulos do governo federal, basta depositar e começar a ganhar.

Cashback

A terceira maneira de ganhar valor extra com o aplicativo é aproveitando as promoções de cashback que ele oferece. O Cashback funciona de várias maneiras, desde pagar por recibos, até comprar em lojas exclusivas, bem como pagar em lojas parceiras físicas.

A empresa geralmente notifica os clientes sobre qualquer nova promoção e, em alguns casos, eles podem até receber 30% de cashback. Dependendo de seu perfil, você pode receber várias promoções que incentivam o uso do aplicativo, tais como: pagar amigos ou contas e receber reembolsos parciais. Algumas das opções mais conhecidas da empresa são geralmente:

Cashback de 5% a 20% ao pagar em parcelas;

Cashback de 5% a 15% quando se paga aos amigos;

5% a 10% quando se paga contas com cartão de crédito.

Economizei R$1.000 em PicPay, quanto deve ganhar?

Se você deixar R$ 1.000 na carteira digital PicPay, após um mês, este saldo será mais ou menos rentável, cerca de R$ 3,12. Em outras palavras, em um ano, o valor será resgatado em cerca de R$ 32,90. Portanto, lembre-se de que o PicPay gera 105% do CDI.

Leia mais: Quais situações GARANTEM uma aposentadoria por invalidez através do INSS?