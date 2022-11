Lista reúne os melhores celulares de até R$ 300,00; confira!

Todo mundo deseja ter um bom celular, pois hoje em dia você consegue fazer tudo por esse aparelho, então quanto melhor for o seu aparelho melhor será a sua experiência, entretanto às vezes precisamos daquele celular mais simples para cumprir algumas tarefas, como por exemplo ter dois celular, uma para o seu uso diário e um para atendimento do seu trabalho.

Com isso, gastar muito dinheiro em um celular que vai usar pouco não compensa. Por isso, listamos para vocês alguns celulares que estão na faixa de R$ 300,00 com uma versão mais completa e que poderá te ajudar.

Além disso, esses celulares são uma ótima opção também para presentear crianças ou jovens que não precisam de muitos recursos no aparelho, até mesmo para os mais idosos. Por mais que sejam celulares básicos, é um diferencial na vida da pessoa. Para cada celular citado colocamos uma descrição para conhecer um pouco sobre, não é muita coisa até porque é simples e não tem tantos recursos mas pode ajudar a encontrar o que você está procurando.

Nokia 110 – O primeiro da nossa lista é o Nokia 110, ele é bem simples se for comparar com os aparelhos de hoje em dia, em especial ele é um celular indicado para pessoas que não fazem o uso da internet. Ele é da empresa HMD Global e foi um dos primeiros aparelhos a ser apresentado no Brasil.

Quem já teve esse aparelho se lembra dos joguinhos que ele possui que na época era um sucesso. Todavia, o Nokia 110 tem 5 jogos entre eles o Football Cup, Snake, entre outros. O aparelho também oferece 18 horas no modo de espera.

Positivo P25 – Esse celular está no segundo lugar da nossa lista. Pode ser considerado até um dos mais baratos e um dos mais simples. O aparelho de celular do P25 tem uma memória bem pequena sendo de 32 MB, porém tem o famoso uso do cartão de memória que antes era muito utilizado, ele aceita até 32 GB, com isso você consegue salvar no celular, vídeos, fotos e até música.

Em alguns lugares é possível encontrá-lo por menos de 90 reais. Ele tem: Navegador de internet (já que não possui conexão com 3G), Bluetooth, rádio FM, dois chips e uma câmera traseira.

Veja também: Super novidade chegará em breve no WhatsApp!

Positivo P28 – Essa versão do P28 foi criada para trazer um diferencial e um novo designer, para você que gosta de aparelho com telas grandes e deseja ter um celular simples essa pode ser uma boa opção. O P28 é uma versão maior do P25, são 2,8 polegadas, assim você consegue mexer no celular tendo uma melhor visão.

Entretanto as características são bem parecidas, os dois possuem o mesmo hardware, a mesma cÂmera com a mesma possível resolução, também há entrada para o cartão de memória para conseguir armazenar suas coisas bem mais do que o celular permite, por mais que seja um aparelho maior as características são as mesmas pois também possui a bateria 850 mAh.

Multilaser Flip Vita – E o último da nossa lista é o aparelho Multilaser Flip Vita, o seu diferencial é o teclado e o designer do celular, o famoso abre e fecha. Já o teclado é bem mais espaçoso facilitando para a pessoa na hora de digitar. Os números e letras são bem grandes que aparecem na tela, então esse aparelho pode ser indicado para os mais idosos, terão mais facilidade para enxergar.

Além das letras e números serem grandes, o diferencial é que quando a pessoa clica em determinado número sai um som falando qual é aquele número, além disso o Multilaser também possui um botão de emergência que fica na traseira, é só clicar que já liga automaticamente para um número que a pessoa vai deixar como definido contato de emergência.

Veja também: Curiosidade: O seu celular consegue medir risco de morte