Como me proteger dos golpes do empréstimo do Auxílio Brasil?

Os golpes do empréstimo do Auxílio Brasil já atingiu milhares de pessoas, isso porque muitos não sabiam que isso seria possível por se tratar de um pagamento direto do Governo Federal e ainda mais nesses tempos que a maioria das coisas estão podendo ser resolvidas através da internet sem a necessidade de ir até uma agência presencialmente.

Com isso, os golpistas estão aproveitando a vulnerabilidade das pessoas nessa época difícil, fazendo ligações para enganar os beneficiários que participam do programa, principalmente as pessoas mais idosas, já que é o público que mais tem dificuldade de entender sobre como contratar essa linha de crédito.

Com isso, separamos para você algumas informações que podem ajudar a não cair nesse golpe e não perder seu dinheiro. Venha com a gente, confira!

Golpe do empréstimo do auxílio Brasil, como é?

Os golpes já foram aplicados em alguns estados do Brasil, como no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Além disso, no Distrito Federal cerca de 5 pessoas já caíram no golpe. Para ter uma ideia de como eles estão investindo bastante nesses golpes, no Rio de Janeiro um grupo de uma quadrilha conseguiu R$ 3,5 milhões referente ao empréstimo do auxílio Brasil.

É preciso tomar muito cuidado, pois os golpistas estão ligando para as pessoas que já realizam alguma vez o empréstimo consignado prometendo portabilidade do empréstimo, ou seja, se você tem alguma dívida no banco você conseguiria trocar pelo empréstimo e pagar menos juros, ao escutar isso muitas pessoas pensam que é vantagem mas nem imaginam que seja um golpe.

Para complementar essa ação, os golpistas tinham uma equipe com mais ou menos 30 funcionários que realizavam essas ligações e se passavam por trabalhadores de uma empresa com o nome Global Intermediações Promotora LTDA. Realmente o caso é bem sério, essas pessoas não eram qualquer uma, eram pessoas que tinham habilidades em aplicar golpes, por isso diversas pessoas chegaram a cair.

Os golpistas conversavam educadamente com a pessoa, explicando processo por processo toda a situação até convencer a mesma de passar seus dados bancários e pessoais, e assim acabavam realizando um novo empréstimo com o nome das vítimas. Devido a isso decidimos separar algumas dicas para que você não seja o próximo (a), segue o texto.

Como me proteger dos golpes do Auxílio Brasil?

Com certeza você já deve ter escutado que não deve passar nenhuma informação pessoal pelo telefone, a não ser que você tenha a plena certeza que é alguma instituição oficial e mesmo assim pode ser suspeito, por isso uma das principais dicas é nunca fazer isso.

Por mais que pelo telefone você receba várias promessas que podem ser atrativas e vantajosas sempre tenha um pé atrás, tente verificar pessoalmente a informação para evitar cair em golpes, principalmente quando se tratar de dados pessoais como documento, dados bancários, entre outros.

É de extrema importância seguir esses passos para que você não seja a próxima vítima do empréstimo consignado do auxílio Brasil:

Não compartilhe por telefone dados pessoais, como senha do cartão e documentos

Nunca faça contrato de empréstimo por telefone

Denuncie essas ligações no Portal do Consumidor

Lembrando que o assunto do texto é sobre o empréstimo consignado do auxílio Brasil, mas essas dicas valem para evitar qualquer golpe que envolve dinheiro.

