Quem tem direito ao Auxílio Brasil com parcela DUPLA? Confira os requisitos!

O Auxílio Brasil é um benefício muito importante concedido pelo Governo Federal e um alívio para as famílias que vêm sofrendo com a crise causada principalmente pela pandemia do Coronavírus. Receber até R$600 (US$600) ajuda muito àqueles que mais precisam, mas você sabia que há casos em que o pagamento é duplicado, ou seja, as famílias recebem até R$1.200?

O Auxílio Brasil, como regra, tem um valor temporário de até R$ 600 e é pago às famílias em extrema pobreza, ou seja, com renda familiar de até R$ 105, e às famílias em situação de pobreza, que é o caso das que têm renda familiar entre R$ 105,01 e R$ 210.

O valor de R$ 600 está previsto para vigorar até dezembro de 2022. No entanto, alguns casos podem aumentar este valor já em 2022. De acordo com a Lei 14.284/2021.

Benefício Primeira Infância

A família recebe um adicional de R$130 por criança entre 0 e 36 meses incompletos.

Benefício de Composição Familiar

O valor de R$ 65 será pago às famílias com mães grávidas ou lactantes, ou aquelas com idade entre 3 e 21 anos incompletas. Vale ressaltar que o valor é pago por membro que se enquadra nestas situações.

Há algumas regras específicas para este grupo. As mães lactantes têm direito a seis parcelas e as pessoas entre 18 e 21 anos incompletos devem estar matriculadas na escola ou ter concluído a educação básica.

Benefício de Superação da Pobreza Extrema

O objetivo deste benefício é fazer com que as famílias superem a linha de pobreza extrema, que é de R$105 por pessoa. As famílias cuja renda é inferior a este valor terão direito a um valor adicional de pelo menos R$25 por pessoa.

Benefício Compensatório de Transição

Em algumas situações, as famílias que tinham o Bolsa Família tiveram uma redução no valor do benefício, uma vez que as regras do Auxílio Brasil são diferentes. Nesses casos, as famílias terão direito ao valor compensatório.

Se a família cumprir os requisitos para os benefícios informados, o valor chega a R$1.220, mas para isso é necessário ter pelo menos uma criança de até três anos de idade e uma mulher grávida ou uma pessoa com idade entre 3 e 21 anos incompletos.

Naturalmente, existem algumas condições familiares para que as famílias continuem recebendo o benefício, tais como cuidados pré-natais, cumprimento do calendário nacional de vacinação, monitoramento do estado nutricional e frequência escolar mínima.

Benefícios complementares

Além dos quatro benefícios básicos já mencionados, a Auxílio Brasil tem benefícios complementares, que podem aumentar ainda mais o montante concedido às famílias. Confira-os:

Bolsa de Iniciação Científica Junior: estudantes de famílias que recebem o Auxílio Brasil e que tenham se destacado em concursos acadêmicos e científicos nacionais terão direito a 12 parcelas de R$ 100 mais R$ 1.000 que serão pagas em uma única parcela;

Auxílio Esporte Escolar: pago a atletas escolares entre 12 e 17 anos incompletos. O valor também é de 12 parcelas de R$ 100 mais R$ 1.000 que serão pagos em uma única parcela;

Auxílio à inclusão da produtividade rural: as famílias que vivem em áreas rurais em situação de extrema vulnerabilidade, ou seja, que não podem investir em pequenas produções, terão direito a parcelas mensais de R$ 200 por família.

