Novidades do Instagram prometem ‘copiar’ Facebook e MSN; saiba tudo sobre a atualização

O Instagram é uma das redes sociais mais populares do mundo, mas, vez por outra, precisa anunciar novidades para que as pessoas não enjoem do aplicativo. Toda as coisas da internet passam por transformações para que consigam se renovar e, com isso, fazer com que as pessoas usem e abusem de seus recursos.

Hoje em dia, não conseguimos viver sem as redes sociais. O Instagram, com certeza, é uma delas. Mas se continuar sem novidades, corremos o risco de enjoar dessas mídias e partir para outra. Um exemplo é o TikTok, que virou a nova moda na internet com diversos novos recursos.

Quais as novidades do Instagram?

Se você for um pouco mais velho, na casa dos 30 a 40 anos, deve se lembrar do famoso programa de bate-papo MSN. Muito popular no final dos anos 1990 e início da década de 2000, uma das novidades do Instagram é ‘copiar’ o status que tinha nele. Era um recurso que aparecia do lado do nome (ou nickname) da pessoa para deixar algum recadinho indireto para alguém.

O novo recurso, que deve ser batizado como “Notes”, deve permitir escrever mensagens de até 60 caracteres, segundo o XDA Developers. A mensagem poderá ser visualizada durante 24 horas, assim como é com os stories e vai instigar as pessoas a escreverem “o que está em sua mente” (o que também se assemelha ao Facebook). O novo recurso, no entanto, ainda não tem data oficial para ser lançado.

Outros recursos que chegarão em breve ao Instagram

O Instagram também está desenvolvendo uma nova ferramenta para liberar a criação de grupos públicos de bate-papo, da mesma forma como ocorre no ‘vizinho’ Facebook. A ideia é conectar os usuários que tenham os mesmos interesses pessoais, culturais e afins.

Mesmo com os grupos do Instagram sendo públicos, os moderadores poderão excluir qualquer conteúdo considerado inapropriado e, inclusive, banir os usuários que passarem dos limites, descumprindo as regras da rede social para boa convivência. Por isso, junto com o recurso, a rede social vai deixar disponível um endereço com as Diretrizes da Comunidade.

Sem anúncios ou posts sugeridos

Outra novidade que tem feito muito sucesso no Instagram atende reclamações dos usuários sobre a ausência de publicações de amigos, bem como a quantidade excessiva de anúncios e posts sugeridos. Por isso, o aplicativo OG tem se tornado tão popular, já que permite um feed sem anúncios ou sugestões.

O aplicativo foi criado por Ansh Nanda e Hardik Patil e já está disponível tanto para o sistema operacional Android quanto o iOS. Com o programa, é possível fazer login no seu perfil do Instagram e rolar seus feeds apenas com publicações de quem você segue.

O app também permite criar feeds alternativos, como um focado em celebridades e um em comida, por exemplo. Ao fazer o seu primeiro login, você poderá escolher qual será sua linha do tempo padrão.

