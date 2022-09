Revelado: como pedir Uber mais barato pelo app

O transporte por aplicativo é uma das maneiras de mobilidade urbana mais utilizada por diversas pessoas. No entanto, com a inflação em alta e diante de vários aumentos no custo de combustíveis, ficou mais caro solicitar um motorista de app. Por isso, um tiktoker ensinou a estratégia que ele utilizada para andar de Uber mais barato.

Como rodar de Uber mais barato na cidade; entenda o método

Primeiramente, é importante salientar que não se trata de uma trapaça ou de um método antiético para chamar Uber mais barato no seu celular. A estratégia divulgada no TikTok utiliza das regras e recursos existentes dentro do próprio aplicativo e foi baseada nas percepções do criador de conteúdo.

Veja também: Como resgatar cupons de R$ 25 e de R$ 50 do PayPal? Aprenda

A dica foi passada dentro do perfil do tiktoker León Ramirez e parece algo bem simples de ser feito. Segundo as informações, o mistério revelado é o de programar a viagem, pelo menos, meia hora antes do combinado. Ou seja, se você precisa sair de um local às 10h, programe a viagem dentro do seu app antes das 9h30.

Para fazer isso e pegar Uber mais barato, você deve seguir as dicas:

Passo 1: abra o aplicativo da Uber em seu celular (disponível para Android e iOS );

e ); Passo 2: se não tiver conta, registre uma com seus dados corretamente;

Passo 3: toque no ícone do carro com um relógio;

Passo 4: preencha o horário que deseja fazer a viagem com um dos motoristas da plataforma.

Pronto! Agora, você acabou de garantir um preço mais adequado e conseguirá andar de Uber mais barato sem nenhum segredo.

Diferenças de preços em aplicativos pode chegar a 50%

Vale ressaltar que existem diversos fatores que implicam nos preços das corridas de Uber em sua cidade. Alguns deles são o horário do chamado, a região, condições climáticas, tipo de serviço solicitado, entre outros.

Conforme alguns relatos na internet e nas redes sociais, a mesma passagem pode ser comprada em momentos diferentes por valores que diferem em até 50%. Sendo assim, programar a sua viagem pode ser uma estratégia prática e simples de economizar em corridas dentro do seu município.

Veja também: Desvendado: o que esperar do consignado do Auxílio Brasil hoje