3 motivos para conhecer a Serra Gaúcha

Não há dúvidas de que a Serra Gaúcha é um dos lugares mais encantadores do Brasil. O clima mais friozinho, o charme das vilas europeias, a culinária singular e a natureza preservada são alguns ótimos motivos para conhecer essa região que fica no sul do Brasil.

A maioria das cidades da Serra Gaúcha é preparada para receber turistas de todo o mundo. Lá você encontrará excelentes opções de hotéis e pousadas, atrações turísticas para todas as idades e bolsos, transporte público que realmente funciona e excelentes cervejarias e restaurantes com os melhores cardápios do Brasil.

Isso sem contar, claro, que a região da Serra Gaúcha é conhecida em todo o Brasil por ter os melhores vinhos nacionais. Por conta da imigração europeia de alemães e italianos no século 19, é muito fácil perceber que existe uma grande diversidade de sotaques na região sul. Mas essa não foi a única marca deixada pela imigração europeia.

Os italianos e alemães também deixaram sua marca na gastronomia gaúcha, além da cultura e arquitetura. Confira a seguir três motivos para você fazer as malas e conhecer essa região tão bonita e encantadora no Rio Grande do Sul.

1- Belezas naturais que só a Serra Gaúcha têm

A natureza na Serra Gaúcha é diferenciada. E por isso, não poderia deixar de estar na lista dos três motivos para você conhecer essa região. As belezas naturais são incríveis, e recomendamos que você vá conhecer o Parque Nacional dos Aparados da Serra. É lá que você poderá conhecer os cânions de Itaimbezinho.

As formações rochosas que ficam nessa região têm mais de 130 milhões de anos e uma extensão que chega a quase 6.000 metros. Em alguns pontos, além de você poder observar o rio que passa logo abaixo dos cânions a uma altura bem grande, você também poderá enxergar o estado de Santa Catarina do outro lado do precipício.

Para quem tem espírito aventureiro, vale a pena fazer as trilhas da região, como a famosa Trilha do Rio do Boi, Cotovelo e Vértice. Também vale a pena esticar um pouquinho o passeio até a cidade de Canela para conhecer o Parque do Caracol, que tem um total de 25 hectares de extensão e uma das cascatas mais bonitas do Rio Grande do Sul.

Gramado também tem pontos incríveis na natureza, e não é à toa que o Lago Negro é um dos cartões postais mais famosos da cidade. Você ainda poderá passear entre os pinheiros da floresta ao redor do lago, sentir a fragrância das hortênsias e fazer um passeio romântico de pedalinho.

2- Charme que só a Serra Gaúcha tem

As cidades que compõem a Serra Gaúcha são diferenciadas em praticamente todas as cidades do Brasil, com exceção de municípios como Campos de Jordão ou Monte Verde, cidades que ficam em São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

As cidades da Serra Gaúcha não se diferenciam apenas pela Geografia, mas também pela forte colonização europeia. A verdade é que ao passear por estas cidades, o turista tem uma sensação muito forte de que está passeando pela Europa. O mercado turístico na região é muito forte e essa localidade tem um destaque para a produção de vinhos e queijos e chocolates.

Outro ponto importante é que a Serra Gaúcha não se resume apenas a Gramado e Canela. Ao conhecer a região, você também poderá esticar o seu passeio para cidades como Nova Petrópolis, Garibaldi, São Francisco de Paula, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e muitas outras.

A gastronomia é farta e o comércio é preparado para receber turistas. É impossível não ter uma experiência muito agradável em qualquer uma dessas cidades. Um dos pratos típicos são os fondues, que durante o inverno são preparados em lareiras. Você até poderá observar a neve caindo de fora se você der sorte, o que torna o lugar ainda mais charmoso e romântico se aproximando de alguns países da Europa.

3- Passeios para crianças

Outro aspecto que faz a Serra Gaúcha ser um ótimo local para uma viagem é porque há muitos passeios para crianças, especialmente em cidades como Gramado e Canela. Em Gramado você poderá conhecer o Snowland, o maior parque indoor de esqui da América Latina.

Lá você encontrará diversão garantida para toda a família, com atrações como pista de esqui, snowboard, boias, uma pista para patinar no gelo, um bar de drinks todo feito de gelo (é necessário usar uma roupa especial), e muito mais. A cidade também tem um ponto turístico chamado Mini Mundo, um parque em miniatura que replica as maiores construções históricas em grandes detalhes.

Ainda em Gramado as crianças podem conhecer a Aldeia do Papai Noel que fica aberta durante todo ano, não só em dezembro. Canela também tem ótimos lugares para passear com as crianças, como o Alpen Park, um lugar cheio de aventuras radicais para toda a família.