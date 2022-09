9 lugares para viajar em outubro

O mês de outubro é uma das melhores épocas do ano para viajar, sendo considerado um mês de baixa temporada, mas com temperaturas excelentes para aproveitar as praias, serras e outros lugares incríveis do Brasil. Além disso, ele ainda conta com o feriado do dia 12, oferecendo uma folga a mais para quem quer viajar sem precisar perder muitos dias de trabalho. Contudo, sabemos que ainda assim, não é fácil escolher o destino ideal e, por isso, pensando em te ajudar, preparamos o post de hoje para falar sobre os 9 melhores destinos brasileiros para conhecer no mês de outubro. Vamos lá?

1. Balneário Camboriú, Santa Catarina

Esse é um dos melhores destinos de nossa lista, com infraestrutura impecável e atrações dos mais variados tipos e para diferentes perfis. Uma boa dica é procurar imóveis em Balneário Camboriú e optar pelo aluguel de temporada, visto que existem diversos imóveis como casas e apartamentos em Balneário Camboriú, disponíveis e que irão elevar sua experiência na cidade. Não deixe de conhecer a famosa Praia Central, além de subir até o Morro do Careca e aproveitar os diversos bares e restaurantes.

2. Maragogi, Alagoas

A pequena cidade é um verdadeiro refúgio para quem quer relaxar em meio à natureza com tranquilidade. Por mais que tenha pouca estrutura, Maragogi oferece praias de tirar o fôlego, com piscinas naturais deliciosas para se divertir. Além disso, existem muitas opções de passeios para conhecer a região e aproveitar o litoral local. Com certeza um dos grandes destaques é o Salinas Maragogi, considerado um dos melhores resorts do país.

3. Praia dos Carneiros, Pernambuco

Esse é um destino cada vez mais procurados pelos amantes de natureza e praias, sendo ideal para passar seus dias relaxando e com muita tranquilidade. Essa praia conta com algumas pousadas para abrigar turistas que querem ficar somente nessa região, além de oferecer boa estrutura, com bares e restaurantes bem próximos da areia e uma bela igrejinha que se tornou cartão-postal.

4. Paraty, Rio de Janeiro

Outro destino incrível é Paraty, que une história, cultura, paisagens naturais incríveis, pousadas charmosas e excelente gastronomia em um só lugar. Portanto, é a cidade perfeita para quem quer descansar, mas sem precisar ficar longe da civilização. Com ótima estrutura, seu Centro Histórico é um verdadeiro charme, recheado de bares, restaurantes e música boa. Mas, caso queira viajar para Paraty no feriado, é importante lembrar que a cidade costuma ficar bem cheia.

5. Morro de São Paulo, Bahia

Morro de São Paulo é um verdadeiro deslumbre para os olhos, acalmando a mente com tanta natureza. Nessa época do ano, a região fica mais vazia e devido à baixa incidência de chuvas, é o lugar ideal para quem quer relaxar por completo. Com praias incríveis e deliciosas, a ilha é perfeita pra viajar, principalmente durante a lua cheia ou nova, pois são os períodos em que a maré baixa ocorre, formando piscinas naturais.

6. Pirenópolis, Goiás

Outro destino incrível para viajar em outubro é Pirenópolis, principalmente para quem quer contato com a natureza e tranquilidade, sem deixar de lado conforto e serviço de qualidade. A apenas 150 km de Brasília, o acesso à cidade é bem simples, com atrações que agradam a todos os tipos de turistas. Queira você relaxar, ter um pouco de aventura ou curtir a cultura da região, saiba que opções é o que não vão faltar.

7. Fortaleza, Ceará

Esse é um dos principais destinos turísticos do Brasil, sendo destaque devido à gastronomia, excelente infraestrutura em suas praias, além de abrigar um dos parques aquáticos mais famosos do país: o Beach Park. Portanto, é uma cidade que agrada famílias, solteiros e casais, com opções de lazer muito variadas.

8. Itaúnas, Espírito Santo

Famosa por suas dunas e paisagens naturais ainda pouco exploradas, Itaúnas é uma pequena vila no Norte do Espírito Santo. Ideal para quem busca por cenários bucólicos e que mantêm a simplicidade, o local é excelente para curtir os dias de descanso com muito forró, banho de mar ou rio e, claro, muito sol e água fresca.

9. Bonito, Mato Grosso do Sul

Por fim, Bonito é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil e a cidade realmente faz jus ao nome. Com excelente infraestrutura, ela conta com ótimas pousadas, restaurantes, além de atrativos naturais de tirar o fôlego, como a Gruta do Lago Azul. Não deixe ainda de conhecer os rios cristalinos, cachoeiras refrescantes e as cavernas deslumbrantes esculpidas pelo tempo. Por mais que Bonito possa ser explorado o ano todo, em outubro as temperaturas são amenas e há pouca incidência de chuva.

Então, agora que você conhece alguns dos melhores lugares para viajar no mês de outubro, já pode escolher qual será seu próximo destino. Lembre-se de ter um bom planejamento, pois assim poderá conhecer os pontos turísticos e outras atrações da região com tranquilidade e sem estresse. Como consequência, irá garantir a melhor experiência de viagem, esteja você sozinho, com amigos ou em família.