O que é escritor fantasma? Que profissão é essa?

Escritor fantasma (ghost writer) é uma profissão bastante interessante para quem gosta de escrever, mas não quer aparecer. E ainda ser pago para isso. Afinal, qual é a função deste profissional?

O escritor fantasma (ghost writer) é a pessoa que escreve, mas não fica com os créditos. Ele cede os direitos autorais. Quem paga pelo seu texto fica como o autor daquela obra escrita.

É um serviço com muitas vantagens para quem contrata e para quem escreve. Mas também tem algumas desvantagens, dependendo do temperamento do escritor.

Se o profissional for uma pessoa orgulhosa que queira que seus textos sejam conhecidos como de sua autoria, significa que ele não se adapta a essa profissão.

Por isso, deve checar se realmente é isso o que deseja fazer. Não pode se apegar emocionalmente à obra, pois ela não é de quem a escreveu e sim de quem pagou por ela.

O bom é que não faltará trabalho, porque muitas empresas preferem contratar um escritor fantasma por ser fácil de encontrá-lo online, além de procurar por aquele que atenda às necessidades da empresa dentro do seu orçamento.

Quem contrata o escritor fantasma fica com o seu tempo livre para se dedicar a outros projetos da empresa, na parte ligada à administração, aos negócios. Por isso, as empresas contratam esse tipo de serviço, porque é fácil, eficiente e econômico.

Analisaremos agora as vantagens e desvantagens desta profissão. E no final deste texto, você terá algumas dicas para o caso de querer abraçar esta carreira.

Vantagens de ser um escritor fantasma

Praticar a escrita

É ótimo ter sempre um texto para escrever e assim adquirir mais experiência na escrita, diminuindo muito o índice de erros gramaticais e ortográficos. Além disso, com o tempo de muita prática, a escrita fica mais fluida e com maior desenvoltura.

Escrever sobre temas variados

Escreve sobre uma diversidade de temas. Pode escrever sobre finanças, nutrição, administração, recursos humanos, fitness, saúde…

Liberdade de escrever em uma área distinta da sua

Se você é movida pela curiosidade, está sempre interessada em aprender sobre os mais diversos temas, essa profissão é excelente. Você pode ser um engenheiro e escrever sobre psicologia, um advogado pode escrever sobre jardinagem e por aí vai.

Não se preocupar em responder aos leitores

Você pode se concentrar em criar conteúdo sem ter que divulgá-lo nas redes sociais e sem se preocupar com relacionamento com os leitores. Isso é bom para quem gosta de criar conteúdo sem pensar no marketing.

Há muita demanda

É uma opção de carreira lucrativa porque há sempre demanda para conteúdo escrito. Ele pode ser contratado para escrever um grande número de artigos ou capítulos de livros de forma rápida e eficiente. E também há demanda para escrever conteúdo para blogs.

Ganhar experiência e dinheiro

Quanto mais produtivo, mais experiência e dinheiro no bolso. Mas lembre-se de que o texto precisa ter qualidade. Então tenha cuidado com o volume de trabalho com prazo apertado.

Desvantagens de ser um escritor fantasma

Não ter o direito autoral de sua própria obra

Uma das desvantagens é a de não levar os créditos pelo texto escrito, como já mencionado no início. Mas se você for uma pessoa desprendida, que não se prende emocionalmente à sua obra, não terá problema.

Não ter o seu trabalho reconhecido publicamente

Justamente por não ter o direito autoral pela sua obra, não será reconhecido publicamente como um escritor e isso é ruim se você gostaria que soubessem do seu talento para escrever.

Tem restrições na criatividade

O escritor fantasma precisa seguir as instruções do cliente. Isso pode levar à falta de criatividade para desenvolver boas ideias no produto final.

Você percebe que tem mais vantagens do que desvantagens? Veja essa dicas para entrar nesta profissão.

Dicas para ser um escritor fantasma

Seja paciente: Priorize qualidade em vez de quantidade. Pratique sempre a escrita: Tudo o que fazemos muitas vezes, a tendência é ficarmos cada vez melhor. Leia e estude muito: Manter o conhecimento atualizado e ler muito ajuda a desenvolver melhores textos. Escolha o mercado que mais se adapta a você: Redação de blog, escrever biografia, livro…

Comece escrevendo para blogs.

Se você é apaixonado por um determinado tópico e tem algo a dizer, pode ganhar dinheiro escrevendo para blogs. Você pode ser um escritor fantasma e escrever artigos para venda.

Você também pode iniciar seu próprio blog e monetizá-lo por meio de publicidade ou links de afiliados. Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro escrevendo para blogs, então encontre aquela que melhor combina com você e comece a ganhar!

Inclusive, uma dica muito útil é você usar um programa para reescrever textos, pois conseguirá fazer seus textos mais rapidamente, evitando o plágio e conseguindo reutilizar textos que já fez anteriormente. Ou seja, a partir de um único texto, você poderá criar vários diferentes e aumentar sua renda.