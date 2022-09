Quanto custa para fazer uma maquete eletrônica para minha casa?

Se você ainda não tem ideia de quanto custa uma maquete eletrônica, nesse artigo vamos apresentar algumas informações para que você possa ter uma noção sobre esse assunto.

A maquete eletrônica é um recurso muito utilizado por profissionais da área de engenharia civil e arquitetura.

Ele é um projeto 3D imobiliário, sendo que o mesmo é desenvolvido por programas voltados como o objetivo de simular ambientes internos ou externos de um empreendimento.

Para que você possa entender melhor quanto custa uma maquete eletrônica, a seguir apresentaremos algumas características da mesma.

O que é uma maquete eletrônica?

Ela nada mais é que uma simulação com volume de um projeto que poderá ser urbanístico, arquitetônico ou até mesmo desenho industrial e esse é produzido de maneira gráfica-computacional.

A maquete eletrônica utiliza a modelagem tridimensional com o auxílio de um programa de modelagem 3D.

Sendo assim, podemos dizer que a maquete eletrônica é uma representação de ambientes, sendo que esses podem ser em duas ou três dimensões.

Com o avanço da tecnologia principalmente nos últimos anos, as maquetes eletrônicas se tornaram ótimas alternativas para a substituição da maquete física.

Sendo assim, podemos dizer que a maquete eletrônica nada mais é que uma evolução das maquetes físicas.

Primórdios da maquete eletrônica

No século XV, o arquiteto e escultor Filippo Brunelleschi, começou a revolucionar essa área com a primeira amostra de uma pintura linear, utilizando um ponto de fuga, além de inúmeras linhas paralelas.

Com o surgimento desse tipo de técnica, foi possível representar um objeto tridimensional a partir de uma superfície plana.

Além disso, Filippo Brunelleschi desenvolveu uma equação matemática que fosse capaz de fazer a captura de uma representação bem realista de um mundo em 3D.

Pode-se dizer que a perspectiva linear foi muito importante para acrescentar espaço e profundidade nas pinturas ou desenhos, possibilitando assim que os profissionais pudessem desenvolver uma perspectiva a partir da planta.

Vantagens de uma maquete eletrônica

Ela é essencial para tornar um projeto de um empreendimento mais atrativo, para que os clientes possam compreender melhor a ideia inicial.

Sendo assim, será possível com a maquete eletrônica, apresentar aos seus clientes os ambientes externos e internos do empreendimento.

Por conta da possibilidade visual, a maquete eletrônica tornou-se muito importante para a divulgação de empreendimentos imobiliários de construtoras.

Além disso ela é uma ótima aliada para proporcionar ao cliente um entendimento melhor, uma vez que utiliza cores, texturas, desenhos e mobílias em seus projetos.

Desenvolvimento de uma maquete 3D

Antes de criar uma maquete 3D é importante que você escolha qual é o software que você utilizará para a criação do projeto.

Após escolher o software que vai ser utilizado para o desenvolvimento da maquete, assim como os arquivos em mãos, se inicia as etapas do desenvolvimento da maquete.

O processo será dividido em:

Modelagem – nesse momento é preciso começar do zero, aplicando todas as medidas do projeto, ou caso possível, fazendo a importação da planta baixa para modelar no software escolhido.

Renderização – essa é uma das partes mais complexas na produção da maquete 3D, pois é nessa etapa que os cálculos matemáticos são aplicados para que as imagens em 3D se resultem em uma imagem 2D.

Pós-produção – essa parte é essencial para que a maquete eletrônica chame atenção. Nessa etapa de finalização é muito importante a utilização de programas de edição para melhorar a qualidade das imagens.

O que envolve a produção?

São vários aspectos que estão envolvidos na produção, e principalmente na precificação de uma maquete eletrônica.

Sendo assim, é importante que você leve tudo em consideração na hora de determinar o preço do seu trabalho.

Como por exemplo, a assinatura da licença do programa utilizado para fazer a modelagem 3D, além do suporte técnico e manutenção.

Outro ponto a ser analisado são os profissionais que estarão envolvidos na produção dessa maquete eletrônica.

Sendo assim, podemos dizer que um dos custos envolvidos na produção dessa maquete é o salário desses profissionais.

Além desses fatores que compõem a precificação desse serviço, outro muito importante e que não deve ficar de fora é a margem de lucro a empresa responsável pela criação da maquete.

Outros gastos fixos como aluguel de escritório, água, energia e internet, também devem estar inclusos na precificação.

Entrega final

O resultado final de uma maquete eletrônica bem feita fica parecendo um empreendimento real, o que ajuda muito na hora de convencer o cliente a fecha o negócio, além de poder ser desenvolvida sem que o empreendimento tenha começado a ser construído.

O que avaliar quando for precificar?

É importante que você realize algumas pesquisas de mercado, para saber o quanto outras empresas estão cobrando.

Avalie também se a entrega é de qualidade e não se esqueça de colocar todos os custos dentro da precificação.

Com essas dicas, é possível precificar a maquete eletrônica, mantendo um preço justo e de acordo com a qualidade do seu trabalho.