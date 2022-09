Galaxy Watch4 apresenta ótimo desempenho na medição de oxigênio

Acompanhando o desenvolvimento dos smartphones e tablets, os smartwatches, os famosos relógios inteligentes, são a ferramenta tecnológica que está ganhando força no mercado e nos pulsos das pessoas em todo o mundo.

Isso se deve às conveniências que este aparelho proporciona para o nosso dia-a-dia. Muitas pessoas acreditam que esses pequenos dispositivos são desnecessários, mas ainda desconhecem todos os recursos que eles oferecem.

O smartwatch vai muito além do que apenas um relógio, pois também pode ser usado para monitorar a saúde de um usuário em tempo real. Para garantir que você esteja totalmente informado sobre este dispositivo, continue lendo este conteúdo!

O que é um smartwatch?

Muitas pessoas ainda não sabem o que é um smartwatch, mas este dispositivo é um dos produtos de consumo que mais cresce no mercado. O aparelho tem integração com smartphone.

O relógio permite o uso de aplicativos, ver mensagens, gerenciar streamings de música e, dependendo do modelo, até atender chamadas e fornecer comandos de voz.

Além disso, o acessório também conta com recursos de monitoramento de desempenho físico. Assim como algumas funções mais convencionais, como calculadora, alarme, previsão de tempo e lembretes.

Mais e mais sensores são incluídos aos smartwatches para monitorar a saúde do usuário. Parte desses sensores pode fornecer ao usuário um sistema de monitoramento de saúde altamente eficaz.

Como é o caso do Galaxy Watch4, que funciona de maneira comparável aos aparelhos médicos para a medição da saturação de oxigênio.

Smartwatches como ferramentas de saúde

Com base em um artigo que foi publicado pela Sleep Health via SamMobile, um dos recursos que se destaca do smartwatch Samsung é seu sensor de oxímetro de pulso de refletância, que fica em contato com a pele da pessoa enquanto ela estiver usando.

Um método chamado fotopletismografia (PPG) de medição óptica é usado para analisar os níveis de SpO2 do dispositivo. Ele transmite luz vermelha (660 nm) e infravermelha (940 nm) enquanto calcula a absorbância de cada comprimento de onda.

Os pesquisadores fizeram um teste com os sensores do Galaxy Watch4 juntamente com aparelhos médicos em pessoas com problemas de sono para determinar a eficiência dos sensores.

Com base nos relatos, os números do smartwatch foram bastante semelhantes aos exibidos pelos dispositivos médicos convencionais, o que indica que o aparelho é muito necessário para analisar a saturação de oxigênio.

Segundo a SamMobile, distúrbios que prejudicam o sono são bem frequentes, como é o caso da apneia do sono, que afeta cerca de 38% dos adultos. O sensor do smartwatch é capaz de produzir resultados comparáveis ​​aos de aparelhos médicos.

O que pode resultar em economia significativa para seus usuários em exames hospitalares. Além de medir SpO2, esses smartwatches têm se tornando mais eficazes para as pessoas monitorarem sua própria saúde no dia a dia.

Pois, além das tecnologias atualmente disponíveis, como o rastreio dos batimentos cardíacos, mais sensores estão em desenvolvimento para realizar um rastreamento da temperatura do corpo e determinar se a pessoa está resfriada.

Como funcionam os principais recursos de saúde?

Antes de abordar a eficiência dessas funções, é importante entender como funcionam os maiores recursos – monitoramento do ritmo cardíaco e monitoramento do nível de oxigenação do sangue.

O monitoramento dos batimentos cardíacos é feito por meio de uma técnica conhecida como fotopletismografia, que se baseia na presença de uma série de LEDs fotossensíveis que geram uma luz verde invisível aos olhos, mas que reflete a cor vermelha do sangue.

Um sensor embutido nos dispositivos conta o número de vezes que a luz verde reflete e calcula o número de batimentos por segundo conforme o fluxo sanguíneo nas veias.

Usa-se a mesma teoria funcional para determinar os níveis de oxigênio no sangue. O nível de oxigenação das hemoglobinas do sangue apresenta vários graus de absorção de luz, dependendo de quão oxigenadas elas estão.

O sensor do smartwatch pode dizer quando os níveis de oxigênio no sangue estão dentro dos limites normais, medindo a quantidade de luz que entra na corrente sanguínea.

Central de saúde do galaxy Watch4

A linha Galaxy Watch4 da Samsung é uma inovação que conta com smartwatches premium com as mais diversas funções e estilo.

Graças ao sensor BioActive da Samsung, só é preciso um chip para atuar com eficácia três grandes sensores de saúde: o eletrocardiograma (ECG), a pressão arterial e a função exclusiva para analisar a composição corporal através da bioimpedância.

Em um modelo mais compacto, os usuários do Galaxy Watch4 poderão:

Fazer o monitoramento de sua própria pressão arterial;

Identificar batimentos cardíacos irregulares;

Realizar a medição do nível de oxigenação no sangue;

E fazer o cálculo da composição corporal.

Devido ao sensor BioActive6, o Galaxy Watch4 é o primeiríssimo relógio Intel do mercado a permitir que o usuário faça uma avaliação da composição corporal através da bioimpedância elétrica, fornecendo informações detalhadas em relação ao corpo.

Basta colocar os dois dedos na lateral do Watch4, para receber cerca de 2.400 medições em 15 segundos, incluindo:

Massa muscular esquelética;

Taxa metabólica basal;

Teor de água corporal;

Percentual de gordura no corpo.

Esta função permite que a pessoa entenda mais sobre a sua própria saúde e condição física.

Além disso, o Galaxy Watch4 possui um sistema abrangente e detalhado de monitoramento de som que, quando usado junto com um smartphone, permite a detecção de sons de ronco e a medição do nível de oxigenação sanguínea enquanto estiver dormindo.

Isso torna possível categorizar a qualidade do sono da pessoa com mais detalhes, para entender melhor quais são os padrões e ter um descanso melhor.

Conclusão

Em suma, os smartwatches são tecnologias que vieram para inovar e trazer mais funcionalidades para o nosso dia a dia. No caso do Galaxy Watch4, a pessoa pode obter informações vitais sobre sua própria saúde, de um jeito bem simples e prático.

Em suma, os smartwatches são tecnologias que vieram para inovar e trazer mais funcionalidades para o nosso dia a dia. No caso do Galaxy Watch4, a pessoa pode obter informações vitais sobre sua própria saúde, de um jeito bem simples e prático.