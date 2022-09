Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento das varizes?

Você sabia que existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento das varizes?

Neste artigo, separamos os principais fatores de risco responsáveis pelo surgimento das varizes na maioria dos homens e mulheres.

Acompanhe abaixo!

1- Idade e sexo

Mais mulheres do que homens têm problemas nas veias e o sexo desempenha um papel importante na determinação do risco de varizes.

Um dos fatores que aumenta o risco das mulheres de desenvolver as varizes são as mudanças nos níveis hormonais ao longo da vida. Os níveis de estrogênio e progesterona causam alterações nos vasos sanguíneos.

A idade também pode ser um fator de risco para problemas nas veias.

Geralmente, as pessoas idosas são mais propensas a sofrer com as varizes, devido ao envelhecimento das veias e ao desgaste geral.

Embora sua idade possa influenciar, ainda é possível que as pessoas mais jovens tenham varizes.

2- Peso acima do saudável

As veias das pernas já estão tendo um trabalho difícil, tentando levar o sangue ao coração.

Peso extra, seja você com sobrepeso ou obesidade, pode exercer pressão extra nas veias e danificar as válvulas que ajudam o sangue a retornar ao coração.

Por isso, praticar atividades físicas e comer bem é essencial para evitar o sobrepeso e, consequentemente, varizes.

3- Gravidez

A gravidez pode ser um fator de risco importante para problemas nas veias, por várias razões.

Primeiro, a gravidez aumenta o fluxo sanguíneo através do corpo, o que exerce pressão adicional sobre as veias e as válvulas nelas.

Segundo, as alterações nos níveis hormonais durante a gravidez podem tornar os vasos sanguíneos mais relaxados.

Além disso, as mulheres ganham peso durante a gravidez, o que aumenta a pressão sobre os vasos sanguíneos. Em alguns casos, a pressão do útero expandido pode aumentar o risco de varizes.

A boa notícia sobre as varizes relacionadas à gravidez é que elas geralmente desaparecem após o nascimento do bebê.

A menos que uma mulher tenha vários outros fatores de risco para doenças relacionadas ou tenha as varizes antes da gravidez, elas geralmente desaparecem alguns meses após o parto.

4- Ser Sedentário

Quanto menos você se move, mais suas veias precisam trabalhar para bombear sangue para o coração.

Estar sentado ou em pé em um local por longos períodos de tempo aumenta o risco de problemas nas veias.

Se puder, tente encontrar maneiras de se mover ao longo do dia para facilitar o fluxo sanguíneo.

Você pode se levantar e dar uma volta no escritório a cada hora no trabalho, ou mudar de posição se o seu trabalho exigir muito tempo.

Como já dissemos em outro artigo, praticar atividades como Yoga é uma excelente solução para esse problema, assim como a prática de pilates!

5- Pílulas anticoncepcionais

Tomar medicamentos que contêm hormônios femininos, como pílulas anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal usada para tratar sintomas relacionados à menopausa, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de varizes.

Isso ocorre porque como dissemos acima, a mudança repentina nos níveis hormonais favorece o surgimento das varizes!

6- Hereditariedade

Embora não seja um fator muito compreendido ainda pela ciência, se os membros de sua família tiverem varizes, é mais provável que você também tenha em algum momento, seja homem ou mulher.

Contra esse fator de risco, não há muito que se fazer!

7- Histórico de coágulos sanguíneos

Se você teve um coágulo sanguíneo no passado ou trombose venosa profunda, você corre um alto risco de desenvolver varizes. O coágulo pode ter danificado as válvulas ou as

paredes das veias.

Se suas veias sofreram danos traumáticos, elas podem não ser tão fortes quanto antes; elas podem aumentar e se tornar varizes!

Portanto, como você pode ver, para a maioria dos fatores de risco existe solução.

Ter bons hábitos de vida que promovem uma vida saudável podem reduzir quase totalmente

os riscos de uma pessoa desenvolver varizes.

No entanto, é importante que o portador procure por um médico para se certificar se será necessário ou não fazer algum tipo de cirurgia.

Isso porque em algumas situações mais graves, somente os hábitos saudáveis como se exercitar e comer bem não serão suficientes.

E se você ignorar esse fato e o seu problema for mais grave, ele poderá evoluir para alguns problemas de saúde irreversíveis.

Por isso, quanto mais cedo você procurar ajuda médica, mais fácil será para resolver o seu problema e viver uma vida plena e tranquila.

Agora que você já sabe quais são os principais fatores de risco, que tal dar uma repaginada nos seus hábitos diários?

