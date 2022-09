Como o consumo do café pode ser aliado da sua saúde?

O café descafeinado é uma excelente opção para quem não abre mão dessa bebida, que é uma paixão nacional, no seu dia a dia.

Além de ser um poderoso estimulante para quem precisa de mais energia para enfrentar uma rotina cansativa, esta bebida é uma poderosa colaboradora para o processo de emagrecimento.

Vale ressaltar ainda que, pequenas doses diárias desse alimento, podem contribuir para a prevenção de doenças como o câncer, Alzheimer e Parkinson.

Mas você sabe quais variedades de café são as melhores para sua saúde e em quais quantidades a bebida pode ser consumida diariamente?

Se a sua resposta for não, continue conosco a leitura deste post e descubra!

O que é e quais os benefícios do café descafeinado

Nada melhor que tomar um belo capuccino ao final de um dia frio ou um drink preparado com café no happy hour com os amigos, não é mesmo?

No entanto, fazer desses momentos um hábito, não é a melhor escolha para quem deseja manter uma dieta equilibrada e consequentemente, eliminar o peso em excesso.

Mas, não precisa ficar triste, é possível ter o prazer de degustar diariamente um saboroso café e o que é melhor, extrair seus benefícios para uma vida mais saudável.

Enquanto para algumas pessoas o café descafeinado não passa de modismo, para outras é uma necessidade.

Isso porque, a cafeína presente na bebida, é uma substância bastante estimulante, o que pode aumentar os níveis de ansiedade, insônia e gastrite em pessoas mais sensíveis.

Por esse motivo, a versão descafeinada do grão é a melhor alternativa para quem não quer abrir mão dessa bebida deliciosa.

Assim como o tipo tradicional, o café descafeinado gera bastante dúvidas em relação à interferência na saúde, como perda de sono, surgimento de doenças, como gastrite, entre outras.

No entanto, de acordo com o senso comum, condicionou-se a quantidade entre 300 e 400 mg de cafeína, entre 3 e 4 xícaras, como ideal.

Portanto, se você limitar o consumo da bebida, além de obter seus benefícios, vai evitar possíveis riscos.

Veja agora, como a bebida pode ajudar na melhora da sua saúde física e mental:

Melhorar o metabolismo e a queima calórica

De acordo com Filippo Pedrinola, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a cafeína é uma das únicas substâncias naturais que ajudam a eliminar gordura.

A melhora da performance durante a prática de atividade física pode ser obtida devido ao aumento do nível de adrenalina no sangue.

Embora em menor quantidade no café descafeinado, ainda sim é possível sentir os efeitos da cafeína no processo de perda de peso de uma pessoa.

Prevenir o câncer

A redução do risco de diferentes tipos de câncer está associada ao consumo do café descafeinado.

O consumo diário de apenas 3 xícaras da bebida ajuda é responsável pelos seguintes índices:

Diminuir a incidência do câncer de pele em até 9% dos homens e 20% das mulheres;

Reduzir em até 30% a probabilidade do surgimento do câncer de próstata.

Combater o diabetes tipo 2

O risco do diabetes tipo 2 pode ser reduzido significativamente com o consumo do café descafeinado.

A presença de minerais como o cromo e o magnésio ajudam na utilização eficiente da insulina, que é a substância responsável por baixar os níveis de açúcar no sangue.

Melhorar a saúde do coração

Eventualmente o café descafeinado tem sido apontado como responsável por aumentar o colesterol.

Todavia, de forma global, a substância promove benefícios ao coração, por exemplo, a redução do risco de doenças cardiovasculares em mulheres que consomem a bebida, é de 25%.

Portanto, se você faz parte do time das pessoas que não tomam café, está na hora de rever seus hábitos.

Afinal, o café descafeinado é melhor que o comum?

A resposta para essa pergunta não pode ser generalizada, já que cada organismo se comporta de maneira distinta com a ingestão de cafeína.

Sendo assim, se você estiver grávida, amamentando ou se tem transtornos de ansiedade, certamente, essa versão da bebida será a melhor escolha.

É preciso ainda ficar atento às condições do seu estômago, se você faz parte da categoria de pessoas que sofrem com o refluxo ácido. Nesse caso, o consumo da cafeína deve ser limitado.

Conclusão

Para quem nunca consumiu um café descafeinado, pode surgir a dúvida se a bebida é palatável, ou se promove os mesmo benefícios que as versões com cafeína.

A verdade é que além de oferecer praticamente todos os benefícios do café comum, o descafeinado ainda pode ser consumido por pessoas que sofrem de enxaqueca.

Visto que a restrição da bebida é recomendada para quem possui crises constantes desta terrível dor de cabeça.

Até mesmo o capuccino, que é um dos queridinhos dos apaixonados por café, já conta com sua versão livre de cafeína.