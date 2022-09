Ssstiktok, baixe seus vídeos do Tik Tok sem precisar de aplicativo 

O Ssstiktok é uma ferramenta grátis, rápida e segura para fazer download de vídeos do Tik Tok sem a marca d’água. E sem precisar de aplicativo. Pois, basta acessar o site da ferramenta e inserir o link do vídeo para baixar.

Muito prática e fácil de utilizar, essa alternativa tem caído no gosto dos usuários que gostam de baixar vídeos da rede social de vídeos curtos. Afinal, não é possível fazer download direto na plataforma chinesa.

E a falta de um meio para baixar os vídeos dentro do próprio Tik Tok é uma das principais queixas dos usuários. Portanto, muitas pessoas procuram outros aplicativos para cumprir essa função.

Acompanhe.

O que é, e como funciona o Ssstiktok?

Desenvolvida por Barry Guevremont, essa é uma ferramenta gratuita para baixar os vídeos do Tik Tok. Então, você pode baixar qualquer vídeo publicado na rede social chinesa com ela.

Há duas formas de usar: você pode fazer o download do vídeo direto no site. Mas, também pode baixar o app na loja do Google Play Store ou na Apple Store.

O app supera a marca de 100 milhões de downloads na loja do Google. Pois, reúne as principais características que os usuários buscam em um aplicativo de download de vídeos;

É gratuito e simples de usar;

Os principais recursos que o usuário precisa são realmente gratuitos no app;

É um aplicativo seguro, livre de vírus e malwares.

Como recurso adicional, a ferramenta criptografa os dados do usuário durante o download dos vídeos. O que traz ainda mais segurança.

Baixe vídeos sem marca d’água

O Ssstiktok baixa seus vídeos sem a marca d’água. Portanto, essa também é a ferramenta certa para quem estava procurando um app assim.

Afinal, a ferramenta permite que o usuário faça download de vídeos sem nenhum tipo de recurso que interfere no conteúdo original. Quem busca um app para baixar vídeos do Tik Tok sabe que não é fácil encontrar um aplicativo que baixe sem a marca d’água.

Logo, se você está com medo de não conseguir baixar seus vídeos no formato original, pode ficar tranquilo. Por que, tudo que você precisa é selecionar a opção sem marca d’água como ensinamos no tutorial a seguir.

Como baixar vídeos com o Ssstiktok online

Primeiro, acesse o site ssstik.io/pt no navegador do seu celular ou computador. Então, volte ao app do Tik Tok e escolha qual é o vídeo que você quer baixar. Depois, procure o ícone do WhatsApp e toque sobre ele.

Entre as opções que vão ser disponibilizadas, clique em “Copiar link”. Agora, retorne ao site da ferramenta e insira o link do seu vídeo na caixinha onde diz “just a insert link”.

Clique em baixar espere a ferramenta converter o seu vídeo para MP4. Então, uma nova página vai abrir para dar prosseguimento ao download.

Na nova página selecione a opção “baixar Without watermark”, para fazer o download do vídeo sem a marca d’água. Mas, caso você queira o vídeo com a marca d’água é só selecionar ” baixar With watermark”.

O Ssstiktok está disponível para Android e IOS

Alguns usuários, entretanto, preferem usar aplicativos do que utilizar o navegador do celular para downloads. Portanto, se você é um desses, basta utilizar os links a seguir e baixar o app:

Depois, tudo o que você precisa é seguir o passo a passo para instalação. Lembrando que para utilizar o app, seja Android ou iOs, você também vai precisar do link do vídeo que quer baixar.

Dicas finais

Uma das melhores coisas sobre utilizar o Ssstiktok para baixar vídeos do Tik Tok é que ele também funciona em Mac e Linux. Logo, usuários de outros sistemas além do Windows também podem contar com ele.

E como tudo o que você precisa é do link do vídeo que você quer, é realmente muito prático e simples usar esse App. Gostou desse artigo? Comente!