Snaptik, baixe vídeos do Tik Tok sem marca d’água

O Snaptik é um app grátis que permite ao usuário baixar qualquer vídeo do Tik Tok em seu celular. Disponível para o sistema Android e iOS, é um aplicativo perfeito para salvar seus vídeos preferidos da rede social chinesa.

Popular no mundo todo, o Tik Tok reúne milhões de usuários também no Brasil. Mas, a rede social chinesa não disponibiliza para seus usuários nem um meio de baixar conteúdo dentro da sua plataforma.

Quer saber mais sobre como usar esse App? Então, continue vendo e aproveite para tirar todas as suas dúvidas!

O que é, e como funciona o Snaptik?

Essa é uma ferramenta gratuita para quem quer fazer download de vídeos do Tik Tok, e deixar o conteúdo original, sem marca d’água. Afinal, baixar vídeos com uma logomarca marcada é uma das coisas que mais incomodam os usuários.

O App funciona de duas formas para que você possa baixar seus vídeos:

Você pode acessar pelo computador no seu navegador;

Você pode baixar o app no seu smartphone.

Vale lembrar que você não precisa baixar o aplicativo no seu celular se você não quiser. Porque, você também pode acessar a ferramenta através do navegador do seu smartphone.

Como baixar vídeos com o Snaptik?

Primeiro, você precisa fazer o download do aplicativo, para isso clique aqui: download Google Play Store. Ou aqui: download Apple Store. Mas, se preferir, acesse o site da ferramenta clicando aqui: snaptiapp/pt.

Então, é só executar os seguintes passos:

Vá ao Tik Tok e abra o vídeo que você quer em tela cheia;

Clique na seta e espere abrir as opções para compartilhar o vídeo;

Agora, clique em “compartilhar link”;

Volte a ferramenta e cole o link;

Clique em “Download vídeo no watermark”.

Você verá que o processo de download é muito prático e simples. Pois, o app identifica de forma automática qual é o vídeo que você quer baixar. Além disso, você pode baixar todos os vídeos que quiser, já que não há limite para downloads.

É importante não esquecer de selecionar a opção ” no watermark” ao fazer o download. Por que, é essa opção que permite que o seu vídeo seja baixado sem a marca d’água.

Como encontrar o vídeo depois do download?

Quando você usa o Snaptik para fazer o download de vídeos, precisa prestar atenção a esse detalhe. Pois, o processo é diferente para encontrar seu vídeo, dependendo se você está usando o celular ou computador.

No Smartphone, caso você tenha baixado com um app e não no navegador, siga essas etapas para encontrar seu vídeo:

Acesse ao armazenamento do telefone;

Clique em “vídeos”:

Escolha a pasta do app Snaptik;

Os vídeos que você baixou vão está lá dentro.

Depois que você encontrar seus vídeos no smartphone dessa forma, você pode movê-los para outro lugar. Entretanto, se você baixou os vídeos com o navegador do smartphone, provavelmente estarão na sua galeria.

Nesse caso, cheque a pasta downloads ou pasta equivalente do seu aparelho smartphone. Pois, o nome da pasta pode mudar conforme a marca e o sistema operacional.

Agora, se você utilizou o computador para baixar os vídeos, você tem a opção de escolher a pasta de salvamento. Mas, o seu navegador precisa estar configurado para perguntar onde você quer salvar o vídeo antes de baixar.

Se você não configurar o seu navegador dessa forma, os vídeos vão estar na pasta automática de salvamento. No Windows essa pasta é chamada de downloads, assim como em muitos smartphones.

Dicas finais

O Snaptik é seguro e livre de vírus, além de ser muito fácil de usar. Pois, a sua interface é bem amigável a qualquer usuário, mesmo quem não tenha muita experiência em usar aplicativos como esse.

E sua versatilidade permite que você encontre o melhor modo de usar a ferramenta. Afinal, existem usuários que gostam de baixar o aplicativo, enquanto outros preferem a facilidade do navegador. E esse app oferece ambos.

Gostou desse post? Ficou com alguma dúvida? Comente!