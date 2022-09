Você necessita enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo no mensageiro? Este artigo vai ensinar como criar uma lista de transmissão no WhatsApp de maneira prática e fácil. Esse é um recurso bastante usado que permite enviar uma mesma mensagem de forma instantânea para até 256 usuários por cada lista criada.

Digamos que você tenha uma equipe e precise manter todos informados diariamente, com essa função isso torna possível e até mais eficiente do que enviar e-mail e outros. Também para aqueles empreendedores que possuem o contato de clientes com perfis diferentes, será possível organizar listas, a fim de enviar as mensagens mais direcionadas.

Dessa forma, criar transmissão no whatsapp pode ser algo muito interessante. Você vai economizar o seu tempo e a mensagem será enviada para todas as pessoas que você tiver adicionado a uma lista. Além disso, temos a possibilidade de criar várias listas e adicionar um nome para cada uma.

Com esse recurso, quando fazemos um envio, cada usuário recebe uma mensagem de forma individual. E ele é diferente de um grupo em que as mensagens ficam amontoadas e nem sempre todas as pessoas veem. Outro aspecto interessante é que você poderá criar cada lista para um assunto específico.

Como criar uma lista de transmissão no whatsapp?

O mensageiro preferido das pessoas tem evoluído e vem ganhando novos recursos a cada atualização, mesmo que alguns deles de forma um pouco limitada, para evitar a propagação de notícias fora do contexto. Também podemos até personalizar o WhatsApp e deixar um visual mais elegante.

Atualmente é possível fazer não só uma lista de transmissão no whatsapp, mas várias e depois editá-las do seu jeito, adicionando nome e as pessoas que você quiser. Além disso, esse procedimento pode ser feito em qualquer celular com sistemas IOS ou no Android. Veja os passos:

Vá naqueles três pontinhos que fica no canto superior do lado direito da tela; Acesse “nova transmissão”; Selecione as pessoas que você deseja adicionar a essa lista de transmissão para que elas possam receber as suas mensagens (limite máximo de até 256); e depois confirme no botão verde na parte inferior direita; Depois dos passos anteriores, você já poderá enviar a sua primeira mensagem para todos de forma individual e com apenas um envio.

Como editar uma lista no WhatsApp?

É possível editar as suas listas de transmissão, de forma que elas fiquem mais otimizadas e organizadas por preferência ou assuntos.

Com isso, será possível adicionar ou remover participantes. Também é possível mudar o nome de sua lista de transmissão pelo WhatsApp. Para isso, toque sobre o nome da mesma; depois vá nos três pontinhos; toque em “mudar nome da lista de transmissão”, que fica na parte superior direita. Por fim, basta digitar o novo nome e dar o “ok”.

Já se você necessitar ter que excluir uma lista, o procedimento é muito fácil: toque sobre o nome da mesma e vá em “apagar lista de transmissão”. Com isso a mesma deixará de existir.

Conclusão

O WhatsApp é atualmente o mensageiro mais usado no Brasil. O mesmo é muito útil para conversar com amigos e familiares, para descontrair em grupos privados e até como uma ferramenta de trabalho. Inclusive o APP é utilizado por muitos empreendedores e várias empresas para se comunicar com a equipe de trabalho e até com clientes.

Como falamos no início, as transmissões do whatsapp entregam as mensagens enviadas diretamente a cada pessoa, diferente dos grupos que nem sempre as suas mensagens são vistas por todos.

Dessa forma, fazer uma lista de transmissão no whatsapp também é algo que traz praticidade e é possível se comunicar de forma mais ágil com pessoas interessadas em determinados tipos de conteúdos.

O que achou dessa possibilidade? Deixe a sua opinião e não se esqueça de compartilhar essa novidade com os amigos!