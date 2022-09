Catanduva recebe o Circo dos Sonhos com o espetáculo “Alakazan – a Fábrica Mágica”

A estreia será no dia 02 de setembro, no cruzamento da Avenida José Nelson Machado com a Rua Catiguá. Os ingressos já estão à venda no site do circo.

Respeitável público, o espetáculo vai recomeçar! A partir de 02 de setembro, Catanduva recebe em grande estilo o Circo dos Sonhos, comandado pelo ator Marcos Frota.

Localizado no cruzamento da Avenida José Nelson Machado com a Rua Catiguá, o circo terá apresentações de terça a sexta-feira, às 20h, e também aos sábados, domingos e feriados, em três sessões, às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 20 (meia-entrada).

O espetáculo que marca a retomada da temporada circense na cidade é “Alakazan – A Fábrica Mágica”, com muita música, teatro, dança e, claro, circo. Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo de 90 minutos apresenta espetáculos e espetáculos circenses como tábuas de chão, torções, malabarismos, monociclos, equilíbrio de fios e tecidos aéreos, além de muitas atuações de palhaços.

História – CIRCO DOS SONHOS

“Alakazan – A Fábrica Mágica” traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos.

Ly é um garoto curioso que vai tocar e fotografar tudo ao seu redor. Ao visitar a biblioteca, ela é surpreendida por Ellen, que parece encantada e lhe entrega um livro especial e pega o tablet dela.

Fascinado pelo livro, Ly pede a Alan que leia a história, mas quando ele começa, é interrompido pela campainha. Enquanto os dois procuram a fonte do som, Kazani aparece e leva todos para a Magic Factory, um universo maravilhoso onde tudo é possível.

A cada toque dos sinos e movimento das engrenagens, Li é teletransportada para outro universo com novas atrações, sempre acompanhada de sua amiga Ellen.

Kazani não gosta da interação entre Alan e Ly e compete por sua atenção. A briga continuará até o ato final, o confronto final, quando Ly conseguirá transmitir o poder da amizade e união aos dois, mostrando que suas habilidades podem ser compartilhadas, assim como os livros e tablets que compartilham com os leitores. seu conhecimento.

Protocolos – Circo dos Sonhos

Em virtude da pandemia da Covid-19, o Circo dos Sonhos tem tomado todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelos protocolos estadual e municipal. Há ainda pontos de álcool em gel, e o uso de máscara é recomendado.

Circo dos Sonhos apresenta “Alakazan – A Fábrica Mágica”

De terça a sexta-feira, às 20h, sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h.

Duração do espetáculo: 90 minutos.

Temporada de 02/09 a 18/09

Ingressos a partir de R$ 20,00(*).(*Valor da meia-entrada para crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos). P

Vendas: Bilheteria do Circo, das 13h às 20h (exceto segundas-feiras). Online pelo site: www.circodossonhos.com, com promoções de terça a quinta.

Informações: (011) 2076-0087 ou (011) 99777-7177

Sobre o Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos pertence à família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição circense e já mostrou suas apresentações para mais de 4 milhões de pessoas. Sua estrutura já percorreu vários estados do Brasil, fascinada pelos aclamados espetáculos “Circo dos Sonhos – O Sonho Vai Iniciar”, “Circo dos Sonhos em um mundo de fantasia” e “Quyrey, Uma Aventura na Selva”.

Marcos Frota, o Circo dos Sonhos tem atualmente duas telas em circulação pelo país e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais entre alfaiates, designers, estilistas, produtores, diretores, carpinteiros, serralheiros, figurinistas Professor, cenógrafo, bailarino, coreógrafo, acrobata , malabarista, palhaço, trapézio, contorcionista e produtor.

Sobre o ator Marcos Frota

Marcos Frota, que completa 30 anos de carreira, é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas “Cambalacho”, “América”, “O Clone”, “A Próxima Vítima“ e “Mulheres de Areia”.

Além de atuar, Frota é Presidente Voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psicossocial e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

Por: Moretti Cultural: E-mail: [email protected]