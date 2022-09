Marketing digital deve crescer mais em 2023

O marketing digital está em crescimento, já mudou a maneira como as empresas se comunicam e vendem seus produtos e serviços, e a perspectiva é de que continue no caminho de mudanças e transformações. Um levantamento do grupo WPP, por exemplo, estima que os investimentos de publicidade nos marketplaces brasileiros – grandes sites de varejo que trabalham com lojas parceiras – devem crescer 550% em 2023, atingindo uma receita de R$ 2,6 bilhões.

Além disso, outras tendências têm suas formas solidificadas no mercado digital, que segue em rápida e constante transformação. O “Relatório Anual de Marketing: Era do Alinhamento ”, da Nielsen, faz uma projeção das principais tendências globais de marketing para 2023. São apontados fatores como reconhecimento, medição do retorno do investimento (ROI), estratégia de dados consolidada e fazer da marca uma promessa.

Outras pesquisas, como da Global Interconnection Index (GXI) e da consultoria EY Parthenon, mostram que novos modelos de negócios digitais devem ser criados até 2023; a internet deve ser, cada vez mais, o meio para descobrir novos produtos e serviços; e a criação de conteúdos com qualidade continua ganhando espaço.

Nesse contexto, é importante consultar especialistas, por meio de uma agência de SEO , para que as ações de marketing digital operem a partir de planos e estratégias que se adequem ao objetivo de cada negócio.

A partir de um trabalho de Digital PR , por exemplo, é possível estabelecer relações públicas no meio digital, a partir de marketing de comunicação. Assim, com o uso de mídia não paga, são construídos relacionamentos mutuamente benéficos com o público.

Conteúdo é tendência

Conforme o estudo do grupo WPP, além do vasto campo a ser explorado pela publicidade, outras tendências para o mercado incluem o marketing cada vez mais focado nos smartphones. Dessa maneira, os anúncios para dispositivos móveis devem ser priorizados em 2023.

O aumento significativo de conteúdos em vídeos curtos também segue sendo tendência importante para o ano em questão. A plataforma TikTok continua ganhando força no mercado, e o Instagram se prepara para a entrega cada vez maior de conteúdo publicado no Reels, devido à possibilidade de comunicação ágil e direta.

Conforme a pesquisa, a criação de conteúdo continua em crescimento. Com várias redes em ação, esse material deve ser direcionado e alternado. E-books e conteúdos rápidos e interativos, que contem com a participação do público, devem ganhar mais força no próximo ano.

É preciso planejamento e estratégia na era digital

Segundo levantamento do Global Interconnection Index (GXI) – uma fonte de dados e informações sobre interconexão e seu impacto no mundo digital –, 64% dos empreendedores pretendem criar novos modelos de negócios digitais para continuar economicamente viáveis até o ano de 2023.

Já até 2025, 75% dos líderes de negócios devem impulsionar plataformas digitais e recursos de ecossistema como forma de adaptar suas cadeias de valor a novos mercados. Até o fim deste ano, 65% do Produto Interno Bruto (PIB) global será digitalizado.

De acordo com uma pesquisa da consultoria EY Parthenon, publicada no Veja Insights, 23% dos entrevistados passaram a utilizar a internet para descobrir novos serviços e produtos. Em 2023, esse aumento deve crescer também nas redes sociais como Whatsapp e Instagram.

Também continuam ganhando espaço conteúdos com qualidade em podcasts, com áudios longos que podem ser ouvidos em segundo plano. Conforme estudo da Juniper Research, as transações de anúncios por voz devem atingir US$ 19,4 bilhões até o próximo ano.

O marketing de influência deve seguir ocupando forte posição e as empresas precisam estar atentas à importância do trabalho de influenciadores digitais.

Especialistas indicam que, para se manterem competitivas, é necessário que as empresas definam aonde querem chegar, tracem um plano conforme o seu perfil e escolham soluções e ferramentas com as quais desejam atuar. Além disso, devem acompanhar indicadores e métricas e avaliar constantemente os resultados e a posição do empreendimento no mercado local e mundial.