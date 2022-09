Quais são os melhores bairros para investir em imóveis em Balneário Piçarras SC?

Balneário Piçarras consegue encantar muitos turistas e moradores, além disso, graças a suas belas praias o desenvolvimento de alguns comércios também é possível.

Muitos turistas estão em vários bairros o tempo todo. Então, é claro que há uma certa inclinação para venda de imóveis nessas regiões.

Se você busca fazer bons investimentos em imóveis, deve se preocupar com a localização. Onde você compra e desenvolve é com certeza importante como fator na hora da compra por outras pessoas.

Dessa forma, quanto melhor o bairro estiver, mais fácil fica fazer um bom investimento, o recomendado é que você procure por uma imobiliária em Piçarras.

E, como você já deve saber, Balneário Piçarras é um bom local para investir. No entanto, antes de falar sobre os principais bairros para fazer isso, devemos nos aprofundar mais na cidade.

Por que Balneário Piçarras é bom?

Claro, devemos pensar, primeiramente, no turismo, já que a região se destaca nisso. Dessa forma, Balneário Piçarras se torna o local perfeito para quem deseja um local com atividades mais tranquilas, para relaxar o corpo e a mente. Calmaria e também agitação! A cidade é repleta de boas praias para aproveitar o verão!

Outra grande vantagem é a proximidade com outras cidades. Uma delas é a grande Balneário Camboriú! Para muitos um dos principais pontos de Santa Catarina.

Com isso, há mais oportunidades para os moradores e como são aproximadamente 32 minutos de carro para chegar até o local, é uma ótima ideia passar um tempo lá também.

Mas há entretenimento pela região também! Além das praias há shoppings e alguns outros pontos turísticos sempre bem frequentados. De certa forma, é um dos melhores locais para aproveitar as férias.

Com isso você já percebeu que o desenvolvimento da região é possível. Agora vamos falar dos principais bairros.

O Bairro Central

Como sempre, a região com maior desenvolvimento e maior movimentação é o centro. É claro, com isso também passa a existir uma proximidade com a orla e com diversos comércios.

Mas não é apenas isso! No bairro também poderá encontrar diversas opções de restaurantes e bares. Há também shoppings, feirinhas e afins.

Casas noturnas também recebem um grande destaque na região, se tornando ponto para que muitos se divirtam durante a noite.

Além de bares e restaurantes, pode-se aproveitar alguns pontos mais específicos, como é o caso da Ilha Feia. A partir do centro é fácil chegar até ela, um local bem tranquilo para pescaria e mergulho.

Dessa forma, opções de venda e aluguel não irão faltar. Há turistas em peso durante certos períodos do ano.

Nossa Senhora da Paz

Esse é um bairro residencial. Apesar de não ser tão próximo de alguns comércios, ainda vale a pena ficar na região pela segurança e tranquilidade. E, apesar de não existir muitos comércios, há boas opções de farmácias, padarias e mercados.

Como já dito, a região também é tranquila. Há uma proximidade enorme com a praia. Da maior parte do bairro é possível chegar nela em 5 minutos.

Os preços no momento estão bem acessíveis. É claro, com o tempo a valorização pode se fazer mais presente.

De toda forma, para você que deseja um bom local para investir, esse é um dos preferidos. Há muito o que ser explorado e dificilmente terá uma desvalorização enorme nos preços.

Santo Antônio

Não é um dos bairros mais conhecidos, mas conta com certas vantagens que os outros não apresentaram até agora. Uma das principais é sua proximidade com a UNIVALI.

Com isso a região se torna melhor frequentada, principalmente por estudantes que passam a morar no local.

Quem gosta de viajar para Balneário Piçarras, também deseja conhecer mais o museu Oceanográfico na região. Ela está localizada em Santo Antônio! Esse local está entre os quatro melhores museus de história natural do Brasil.

Ah, e como acontece em Nossa Senhora da Paz, esse também é um bairro residencial. Conta com boas opções de escolas, padarias, mercados e alguns outros estabelecimentos, frequentados, quase sempre, por moradores da região.

Itacolomi

O destaque dessa região está em ser nobre. Com isso, ela é uma das melhores opções aqui, já que está apresentando um crescimento rápido e boas oportunidades de empreendimento. Um imóvel em Itacolomi pode valorizar rapidamente.

Também conta com uma proximidade da praia. Além disso, é uma das mais importantes regiões para quem deseja ótimos imóveis, contanto com bastante segurança e um local calmo. Por ser um bairro nobre, é também repleto de apartamentos bem estruturados.

Essa talvez seja a melhor opção para quem conta com uma boa verba! Um investimento como esse pode receber bastante valorização!

Conclusão

Bem, dá para dizer que todos os bairros da região apresentam uma certa “beleza”. Você deve conhecer mais para saber qual investir. Além disso, caso deseje vender o imóvel no futuro, há boas possibilidades de valorização!