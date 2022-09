Se você está querendo saber onde encontrar casas para alugar em Catanduva, seja por gostar do interior ou outro motivo, fique conosco até o fim.

Neste artigo, separamos os melhores conteúdos a respeito da cidade de Catanduva e tudo o que você precisa saber para encontrar locais com boa moradia.

Desse modo, separamos 3 bairros que acreditamos ser os melhores da região para quem está de mudança ou precisa morar na cidade por algum tempo.

Onde Fica a Cidade de Catanduva?

Se você está procurando cidades do interior de São Paulo para morar, ou quer conhecer um pouco mais sobre as cidades do interior do estado, Catanduva é uma opção.

Assim, situada próxima a São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, a cidade de Catanduva já possui mais de 200 mil habitantes, e com bons níveis de segurança.

Já que, foi eleita como uma das melhores cidades em qualidade de vida, das 645 cidades existentes dentro do estado de São Paulo.

Dessa forma, se você se interessou pela cidade, vamos conhecer um pouco mais, e ver onde encontrar casas para alugar em Catanduva nos seus melhores bairros.

Quais os melhores bairros para para alugar casas em Catanduva?

Bem como você pode imaginar, a cidade Catanduva já possui mais de 100 anos desde a sua fundação, o que explica a quantidade habitacional.

No entanto, é outro ponto muito importante que chama mais atenção para esta cidade interiorana, os bairros que você irá escolher para morar.

Por isso, para auxiliar você a escolher os melhores bairros, nossa equipe realizou uma pesquisa aprofundada e destacou os 3 melhores bairros para morar na cidade.

Assim, facilitando o contato com seu corretor imobiliário na hora de pedir casas para alugar dentro da cidade de Catanduva.

01. Bairro Bom Pastor

O primeiro bairro da nossa lista de onde encontrar casas para alugar em Catanduva, é o Bairro Bom Pastor ou Jardim Bom Pastor.

Este bairro já possui aproximadamente 5 mil habitantes e em nossa opinião é um dos melhores bairros para morar dentro da cidade de Catanduva.

Isto é, possui uma quantidade interessante de imóveis para alugar dentro do bairro e é de acordo com nossas pesquisas, um dos maiores bairros da cidade.

Estando apenas em segundo lugar no quesito de densidade populacional, o bairro é muito completo, com escolas, Upas e Lanchonetes.

02. Bairro Jardim do Bosque

Em seguida, temos o segundo bairro selecionado de nossa lista, o Bairro Jardim do Bosque, que ao contrário do item anterior, possui menos de 1.000 habitantes.

Pois é um dos locais mais privilegiados da cidade, sendo um dos melhores condomínios dentro da cidade de Catanduva.

O que o faz ser, um dos melhores locais para residência de futuros moradores, e o melhor de tudo acesso a lazeres próximos a sua residência, bem como segurança.

Por isso, se você procura um bairro um pouco mais caro, que fornece moradia acima da média e privilegia o cuidado dos moradores, esta é a sua opção.

03. Bairro São Francisco

Nosso próximo e último bairro da lista de onde encontrar casas para alugar em Catanduva é o Bairro São Francisco.

Primordialmente escolhemos este bairro devido a sua história e por ser o ponto de partida do desenvolvimento da cidade.

Visto que ele foi o primeiro bairro criado da cidade e foi o início de “Cerradinho”, nome inicial e que se transformaria em Catanduva.

Assim, se você gosta de conhecer mais da história de onde mora, este bairro reflete como era a cidade e oferece bons locais de alimentação e atendimento.

