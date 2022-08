O que são fundos imobiliários de base 10?

O mercado de fundos imobiliários vem crescendo ano após ano. Com mais fundos entrando no mercado, diferentes valores de contas surgem. Inclusive fundos que são negociados perto dos R$ 10,00. Nesse artigo você vai conhecer mais sobre fundos imobiliários de base 10.

Os FII negociados próximos dos R$ 10,00 vêm ganhando o mercado e são excelentes alternativas de investimento, principalmente para aqueles que não possuem tantos recursos para investir.

Com FII sendo negociados há R$ 10,00 a cota, não tem como não investir em FIIs. Aliás, não há como não comprar algumas cotas e construir uma nova fonte de renda.

O que são FIIs de base 10?

Os fundos imobiliários que possuem o valor de mercado próximo dos R$ 10,00 a cota, são considerados FII de base 10.

Com um valor tão acessível, fica difícil não investir em tais fundos. Vale destacar que a análise antes do investimento continua sendo essencial.

Mesmo com fundos tão “baratos”, ainda há ativos ruins no mercado. É sempre bom conferir o relatório gerencial referente ao FII e avaliar se o mesmo se encaixa no perfil da carteira do investidor.

Vantagens dos FIIs de base 10

A maior vantagem desses fundos está baseada no valor da cota. Com R$ 100,00, por exemplo, o investidor tem condições de diversificar os recursos em, praticamente, 10 FIIs de base 10.

Isso dá muito mais mobilidade e tranquilidade para o investidor pequeno. O mercado de FII já teve muitos FIIs que tinham cotas negociadas acima dos R$ 1.000,00.

Com o passar dos anos, isso foi mudando e hoje existe uma movimentação para desmembrar as cotas de FII e deixar as mesmas a um valor mais acessível, como os R$ 10,00.

Outra vantagem desses fundos está ligada à liquidez. Com um valor de cota tão “pequeno”, fica mais fácil, mais investidores entrarem no mercado e mais pessoas negociarem as cotas.

Com mais investidores comprando e vendendo, há mais negociações e assim, a liquidez fica maior.

A maior liquidez pode evitar que haja buscar alterações no valor da cota, fato que ajuda o mercado de FII e principalmente os fundos de base 10.

Desvantagens

Como os FIIs de base 10 acabam se tornando mais atraentes aos investidores que não dispõem de muitos recursos, esses FIIs, tendem a registrar diferenças maiores entre os seus valores de mercado e patrimonial,

A facilidade de negociar tais fundos pode atrair mais investidores e isso pode influenciar no valor de mercado.

Portanto, tenha bastante cuidado ao investir em fundos de base 10. Além da diferença de valores entre o preço de mercado e patrimonial, não há muitas desvantagens de investir em tais fundos.

Quais são os fundos de base 10?

O mercado de fundos de base 10 vem crescendo e hoje já existe mais de 14 fundos, dentre eles:

· VIFI11;

· XPSF11;

· KISU11;

· BLMR11;

· VSLH11;

· TORD11;

· MXRF11;

· BIME11;

· MCHF11;

· VGHF11;

· GAME11;

· VIUR11;

Desses FII, um que se destaca bastante é MXRF11. O FII conta com um patrimônio total de 2,3 bilhões de reais, sendo um dos maiores FIIs do mercado.

Atualmente o fundo é negociado a R$ 9,68, sendo que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 10,16, segundo o seu último relatório gerencial de 31 de maio.

Grande parte do patrimônio de MXRF11 (72%) está investido em CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários). Outros 14% estão alocados em cotas de outros FIIs.

Outro fundo que se destaca na lista supracitada é KISU11. O FII segue de perto o índice SUNO 30 FII, referente à casa de research Suno.

O valor de mercado da cota está em R$ 7,48, enquanto o seu valor patrimonial é de R$ 9,00. Há uma diferença entre o preço de mercado e patrimonial, ainda mais quando se trata de fundo de fundo, ou seja, onde o patrimônio do FII é composto por cotas de outros FIIs.

Vale destacar que 5,7% do patrimônio do fundo são compostos por ativos de alta liquidez, sendo que o restante está investido em FII que formam a carteira SUNO 30 FII.

Por último, vamos falar do FII TORD11. Esse fundo é considerado um FII híbrido, uma vez que o mesmo tende a pulverizar o seu patrimônio em diferentes investimentos, como os CRI e cotas de outros FII, além do investimento direto em empreendimentos.

No caso de TORD11, a diversificação está bem dividida, portanto não há um peso muito maior em um dessas classes de ativos. Segundo o último relatório gerencial TORD11 conta com 19,6% do patrimônio investido em CRI, 42,6% em FII e 37,7% em equities, o restante (0,01%), está alocado em caixa e outros investimentos.

O objetivo do fundo é conseguir, por meio de uma gestão ativa, o máximo de retorno com tais investimentos. Atualmente TORD11 é negociado próximo dos R$ 8,76, sendo que o valor patrimonial da cota está em R$ 14,26.

Conclusão

Os investidores que não dispõem de tanto dinheiro para investir, vão encontrar nos fundos de base 10 uma alternativa.

Com R$ 10,00 é possível comprar fundos que são diversificados. Além disso, os recursos que poderiam ser utilizados na compra de somente um fundo podem ser alocados em vários, assim, a carteira do investidor ficará diversificada, reduzindo os eventuais riscos.

Antes de fazer o investimento em tais fundos, é importante fazer uma boa análise. Por mais que os FII de base 10 se mostrem muito interessantes, o valor do fundo não é o único critério de análise.

É importante ficar atento às qualidades e características do fundo que está investindo. Por isso, faça uma boa análise antes de comprar qualquer FII.