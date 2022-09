Se você está procurando maneiras de fazer investimento, conheça as diferentes formas de investir em imóveis nos dias atuais.

Antes de procurar imóveis para começar a fazer investimento nesse setor, é importante que você conheça as inúmeras formas de se investir.

Esse tipo de investimento é uma garantia de renda extra e uma estabilidade financeira no futuro, por isso é um dos investimentos que mais cresce na atualidade.

Historicamente esse tipo de investimento é seguro, sendo assim, ainda nos dias atuais é uma das melhores opções.

Para que você entenda melhor sobre o assunto, vamos explicar um pouco o cenário do setor imobiliário brasileiro, o motivo de fazer esse tipo de investimento e as melhores opções de investimento.

Confira!

Mercado imobiliário no Brasil

Por mais que as crises internacionais tenham desestabilizando e desacelerando o crescimento do mercado imobiliário no Brasil, ainda assim ele é um dos setores que mais se destaca.

Mesmo com a pandemia do coronavírus desacelerando drasticamente esse setor, ele está conseguindo se recuperar, retomando assim o seu crescimento.

Dentro desse setor, o que mais cresce são os de imóveis de luxo, aqueles que são bem amplos e que estão prontos para morar.

Isso pelo fato de que houve uma reorganização no mercado de trabalho onde as pessoas ainda estão optando por uma jornada em home office ou híbrida.

Sendo assim, é possível perceber uma grande procura relacionada aos tipos de imóveis, sendo que os mais amplos têm uma busca crescente.

Motivos para investir no setor imobiliário

Planejar o futuro é sinônimo de fazer investimentos, principalmente aqueles seguros com um alto índice de garantia.

Sendo assim, separamos alguns motivos pelos quais você deve fazer investimentos no setor imobiliário, confira!

Segurança

É muito importante que você escolha os tipos de investimento pelos retornos que eles trarão, mas também pelos riscos dos mesmos.

Sendo assim, pode-se afirmar que esse tipo de investimento é um dos mais seguros que existe no mercado.

Isso é explicado pelo fato de que ao fazer a compra de um terreno, casa ou apartamento na planta, é de certa forma uma garantia de que o mesmo vai se valorizar ao longo do tempo.

Patrimônio em crescimento

Como é um investimento durável, além de ser seguro, é provável que o seu patrimônio irá crescer com um tempo.

Resistente

Ao contrário de um carro por exemplo, ele é um bem durável, ou seja, resistente ao tempo, sendo essa uma das grandes vantagens de se fazer esse tipo de investimento.

Por ser resistente, provavelmente esses bens serão passados para seus filhos e quem sabe até mesmo seus netos.

Fonte de renda

Ao investir em um imóvel, você terá um potencial fonte de renda, principalmente com o aluguel desses imóveis.

Sempre haverá alguma que irá buscar algum imóvel para alugar, dessa maneira, sempre vai haver demandas para essas ofertas.

Rentabilidade

Há uma excelente chance de rentabilidade, principalmente se o imóvel estiver em uma excelente localização, pois as chances de ser valorizado serão maiores.

Valorização

Como mencionamos acima, investimentos em imóveis são bem mais rentáveis, principalmente por conta do seu potencial de valorização ao longo do tempo.

Alta liquidez

Sim, os imóveis são um ótimo investimento por conta do seu alto nível de liquidez, sendo assim, o imóvel poderá ser vendido com maior facilidade e com um preço acima do investimento inicial.

Diversidade

Ter uma diversidade de investimentos é uma ótima alternativa para proporcionar uma maior segurança para os seus investimentos.

Sendo assim, investir em imóveis é bem interessante por conta do retorno que é garantido, assim como as pequenas chances de desvalorização.

Melhores opções de investimento

Como podemos perceber investir em imóveis é uma excelente alternativa de garantir um retorno financeiro, sendo assim, conheças algumas formas de investir nesse setor.

Compra de imóveis residenciais para locação

Esse tipo de modalidade é o mais praticado atualmente, onde as pessoas adquirem imóveis e alugam, tendo assim uma renda mensal e fixa que varia de acordo com o contrato.

Esse tipo de investimento é interessante pois pode prever o tempo de ganho dessa renda extra, podendo assim fazer um planejamento do orçamento.

Compra de imóveis comerciais para locação

Outro tipo de investimento muito comum na atualidade é a compra de imóveis comerciais com a finalidade de coloca-los para a locação.

Nesse tipo de investimento é possível estipular um tempo mínimo de locação de cerca de cinco anos, sendo que o proprietário terá um retorno do aluguel durante esse tempo.

Locação por temporada

Essa modalidade está sendo muito comum nos dias atuais, principalmente em cidades turísticas.

Sendo assim é possível locar o seu imóvel por alguns dias, semanas ou meses e ter um ótimo retorno financeiro.

Ainda há o investimento onde se compra o imóvel e revende por um valor maior.

Nesse artigo apresentamos algumas maneiras de se investir em imóveis, além também de apresentar os inúmeros benefícios de fazer esse investimento.