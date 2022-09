Como avaliar um imóvel da maneira correta: confira 5 dicas

Seja para alugar ou vender qualquer imovel, realizar uma avaliação coerente e de acordo com o mercado é fundamental para qualquer imobiliária. Tanto para o vendedor ou para o comprador, os dois lados buscam por preços justos e avaliam todos os pontos positivos que um imovel pode ter. Portanto, entender como avaliar um imóvel corretamente, pode melhorar o faturamento de sua imobiliária.

Nesse artigo, passaremos algumas dicas importantes que você deve levar em conta na hora de realizar essa atividade que, muitas pessoas, consideram simples e prática. Entretanto, a avaliação envolve fatores internos e externos do imovel, ou seja, tudo que pode impactar diretamente ou indiretamente quem está morando no local.

O que devemos considerar na avaliação de um imóvel?

Responder essa pergunta parece fácil, mas requer estudo e muita atenção aos detalhes. A avaliação de um imovel, seja na área urbana ou na área rural, pode atrair muitas particularidades que qualquer avaliador de imobiliária deve ter em mente.

Buscar parâmetros como o preço médio da região, faixa de preço dos imóveis da cidade, como anda o desenvolvimento do local, se é uma cidade turística, entre outros pontos, realmente importam. Em suma, esses detalhes trazem um preço mais justo e real para qualquer tipo de construção que você avalie.

5 dicas de grandes imobiliárias para avaliação de imóveis

Considerando a grande experiência de mercado e ouvindo quem tem experiência nisso, passamos 5 grandes dicas de como avaliar um imóvel de maneira assertiva, sem esquecer nenhum detalhe para formular o preço, seja de venda ou de locação.

Localização

A localização de um imovel é fundamental quando pensamos na formulação de seu preço de venda ou locação. Em muitos casos, existem imóveis muito bem planejados mas que ficam em regiões desvalorizadas da cidade, seja por empresas, áreas não tão seguras, entre outros pontos. Portanto, levar isso em conta na hora de como avaliar um imóvel é importante.

A localização deve trazer segurança ao cliente e, ao mesmo tempo, ser boa em relação às demais partes da cidade. A proximidade de mercados, padarias, lotéricas e bancos, pode ser um fator que eleva qualquer preço de imovel.

Tempo de construção

O tempo de construção é outro detalhe que devemos ter atenção. Existem imóveis que, por fora, parecem novos e com as manutenções todas em dia. Entretanto, a avaliação deve ser minuciosa e deve buscar pequenas particularidades.

Sobretudo, imóveis mais antigos contam com fiação desatualizada, parte hidráulica com grande risco de problema, entre outros pontos. Leve sempre em conta e priorize na hora de avaliar um imóvel por itens mais modernos e com boa infraestrutura.

Área de lazer

A área de lazer, atualmente, é um fator que muitas famílias levam em conta e fazem questão de pagar por isso. Um espaço como quintais com grama, área de churrasqueira ou até mesmo piscina, pode fazer total diferença no preço de um imóvel.

Facilidade de acesso

Você tem uma casa em um bairro bom e com boa infraestrutura, entretanto, o acesso até ela também é tranquilo? Em muitos casos, ter uma boa localização não é tudo. O acesso até a residência deve ser tranquilo, com ruas asfaltadas, sem histórico de acidentes nas vias próximas, entre outros pontos.

Manutenção em dia

A avaliação da manutenção de uma residência, seja rural ou urbana, é de suma importância para avaliação de seu preço. Em muitos casos, ter uma casa com manutenção precária significa problemas para seu locatário e dores de cabeça futuras. Seja coerente e de um bom grau de importância nisso na hora de avaliar um imóvel.

Como aumentar suas locações na imobiliária?

Essa é uma pergunta que todas as imobiliárias buscam respostas diariamente, pois é um motivo de aumento de faturamento e, consequentemente, aumento de lucro. Entretanto, essa não é uma prática tão trivial como parece, pois além de bons imóveis, você deve traçar boas estratégias para conseguir finalizar os negócios.

Avaliar campanhas em redes sociais, a fim de conseguir leads para seu negócio, pode ser uma ideia bem interessante e que poucas imobiliárias utilizam. Aliás, você sabe o que é lead? Pois é, para muitos essa pergunta ainda não tem resposta.

Leads são potenciais clientes que fazem um tipo de cadastro em suas plataformas digitais. Com isso, você consegue entrar em contato com a pessoa posteriormente, seja por e-mail, celular e afins. É um modelo muito interessante para você conseguir contatos interessantes em seus imóveis.

Planejamento estratégico para lucrar mais

Qualquer imobiliária, independente de sua localização no Brasil, deve traçar um bom planejamento estratégico para colher bons resultados no futuro. Ter um bom leque de imóveis, seja para venda ou locação, faz total diferença na hora da procura de qualquer cliente.

Sobretudo, nesse ponto é importante traçar o perfil do seu negócio, se você vai buscar trabalhar com imóveis de luxo (isso se sua região comportar), ou então se irá trabalhar com imóveis de classe média. Acima de tudo, esses detalhes de como avaliar um imóvel vão estar sempre presentes no seu dia a dia.

Ter uma boa gama de imóveis em locação ajuda muito nas finanças e traz uma excelente renda mensal, sem tanto trabalho como você imagina. Trabalhe em cima das redes sociais, com excelentes criações de artes para redes sociais, focando interação e contato com seu público.

Conclusão

Como vimos, a avaliação de um imovel é muito importante para sua venda ou locação. A avaliação envolve diversos fatores que devemos levar em conta, desde localização, manutenção da casa, até mesmo para pontos como área externa e afins. Sobretudo, saber entender o mercado para então colocar um preço, impacta diretamente as finanças de sua imobiliária.

Entender e aprender a como avaliar um imóvel pode trazer melhores resultados para a sua empresa, com um número mais elevado de vendas e locações, buscando sempre um preço justo e uma diferenciação perante aos concorrentes.

Sabemos que, a maioria dos clientes que estão vendendo imóveis e buscam por uma avaliação, sempre querem que o imóvel seja o mais elogiado possível, sempre buscando agregar valor em particularidades que às vezes não importam tanto. Por isso, ter essa mentalidade avaliativa e que consegue diferenciar os mais diversos itens, pode fazer diferença.