Suspensão automotiva: entenda tudo sobre o assunto

A princípio, para facilitar o entendimento sobre o que é suspensão automotiva, entenda que o carro sofre o tempo todo impactos no solo.

Por consequência, para sanar problemas mecânicos e outros perigos, esse sistema veio à tona a fim de manter o carro estabilizado nesse cenário.

Se você for comprar um carro, principalmente novo ou seminovo, é bom contar com as consultas veiculares on-line. Elas são responsáveis por revelar todo o histórico de problemas que um carro teve.

No entanto, é importante dizer que existem diversos tipos de suspensão automotiva, cada uma com particularidades únicas.

O que faz com que todas essas suspensões tenham um lugar comum são as molas e amortecedores. Afinal, sem eles, o motorista passará por situações desagradáveis, principalmente em solos irregulares.

Por fim, se você quer entender mais sobre o assunto e os tipos de suspensão automotiva, saiba: você está no artigo certo.

Continue conosco e boa leitura!

Afinal, o que é suspensão automotiva?

A suspensão automotiva é responsável, sobretudo, por manter as quatro rodas do seu carro no chão por meio de aparatos de segurança como molas e amortecedores.

Dessa forma, podemos entender que esse sistema é de suma importância para que o carro tenha o seu desempenho otimizado e, sobretudo, mais seguro.

Em outras palavras, um sistema de suspensão automotiva é o resultado de diversos aparatos que atuam em sincronia. Isso garante que o carro esteja sempre em contato com o chão, sem dar aqueles famosos “saltos” desconfortáveis.

Além disso, sua composição é formada por vários elementos flexíveis para garantir esse tipo de segurança. Não somente molas e amortecedores, mas molas, barra estabilizadora e bandeja também compõem a suspensão automotiva.

Como funciona a suspensão automotiva?

Antes de mais nada, saiba que existem alguns mitos que permeiam o sistema de suspensão. Por isso, fique atento a eles!

Voltando ao que interessa, sem o sistema de suspensão automotiva, todo e qualquer tipo de impacto seria sentido de forma muito mais intensa pelos passageiros de um carro.

Conheça os tipos de sistema de suspensão automotiva

Tudo no mundo está em constante evolução, concorda? E, por isso, esse sistema não fica para trás.

As tecnologias ligadas ao campo automotivo não param de evoluir. E, por consequência, os sistemas de suspensão automotiva também não ficam para trás.

Por esta razão, vale citar que cada modelo que surge no dia a dia é voltado para um determinado tipo de veículo que necessita de um tipo de suspensão mais adequado para as suas necessidades e melhor desempenho.

Uma curiosidade é que alguns tipos de veículo podem ter até mesmo mais de um tipo de suspensão automotiva em suas rodas dianteiras e traseiras a fim de otimizar o seu desempenho.

Para saber mais, acompanhe conosco os tipos de sistema de suspensão automotiva.

Eixo rígido

Esse tipo de suspensão automotiva é considerado o mais utilizado pelos veículos atualmente. A grosso modo, ele é composto por uma barra que é responsável por ligar as duas rodas, sendo fixada no chassi do carro.

Por esta razão, este tipo de suspensão é voltado para carros mais pesados, como carros de estrada e carros de modelo militar.

Os carros de passeio, em geral, saem da fábrica com esse tipo de sistema independente, a fim de apresentar um comportamento mais dinâmico e que melhor combine com as necessidades do carro.

MacPherson

Criada nos anos 40, a suspensão automotiva MacPherson ainda é utilizada em grande quantidade na indústria de automóveis.

Sobretudo, vale destacar que essa suspensão serve para os dois fins: tanto para as rodas traseiras quanto dianteiras. No entanto, o comum é encontrá-la na parte dianteira do veículo.

Uma vantagem em optar por esse tipo de suspensão automotiva perpassa pelo seu tamanho, que é reduzido. Tal medida garante maior espaço para a instalação de motores maiores, por exemplo.

Multilink

Essa suspensão automotiva é, geralmente, utilizada para carros que possuem muita potência. Afinal, um carro que consegue alcançar alta velocidade, precisa de estabilidade para que não corra riscos maiores de impacto no chão.

Suspensão fixa

Antes de mais nada, você já ouviu a expressão “rebaixar o carro”? Se sim, ótimo. Se não, saiba que é por meio dessa suspensão automotiva que isso é possível.

O material utilizado pela suspensão física é composto por amortecedores que possuem mais carga, além de contar com molas menores. Por consequência, isso diminui a altura da carroceria do carro.

Quais sinais o seu carro apresenta quando há problemas na suspensão?

Ao primeiro sinal de que o seu carro apresenta qualquer problema relativo à suspensão automotiva, a dica é: corra até um mecânico de confiança para fazer o reparo imediatamente.

Isso porque, a percepção do mau funcionamento da suspensão pode se apresentar enquanto o veículo está sendo guiado – e isso apresenta certos riscos.

O primeiro sinal a ser observado é se os pneus do carro apresentam algum tipo de desgaste. Afinal, se o carro estiver “pulando” muito, é sinal de que a suspensão automotiva não se encontra em seu melhor funcionamento.

Conclusão

Agora que você já sabe a importância de conhecer os tipos de suspensão automotiva e para que eles servem, que tal dar aquele check up no seu veículo e ver se tudo está nos conformes?

Lembre-se: algumas situações na vida fogem ao controle, como acidentes e batidas. No entanto, medidas preventivas ajudam a evitar esse cenário.

Diante disso, a dica final é que você vá ao mecânico e confira se tudo está em ordem com a sua suspensão automotiva. Assim, você garante mais segurança ao seu veículo, a você e seus passageiros.

Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima!