Quando sei que preciso da desratização?

Um dos grandes problemas das cidades grandes são as pragas urbanas. Entre elas, estão os ratos, que são capazes de danificar as estruturas da sua residência e transmitir doenças. Logo, quando existe uma infestação de ratos, é preciso realizar a desratização.

O serviço de desratização consiste em vários métodos diferentes, sendo cada um apropriado mais apropriado para uma situação. Dessa forma, é necessário saber avaliar qual será a melhor maneira de realizar esse procedimento para resolver o problema.

Confira mais sobre a desratização no artigo abaixo!

Como evitar ratos

Antes de falar quando recorrer à desratização, vamos dar algumas dicas de como evitar os ratos. Afinal, é sempre melhor prevenir do que remediar. Assim, o primeiro passo para evitar uma infestação de ratos é não deixar os lixos acessíveis e o segundo passo é não deixar entulhos acumulados.

Os ratos se alimentam do resto de comida e usam os entulhos para se abrigarem. Portanto, se você mantém o lixo em um abrigo acessível e possui muita coisa acumulada, você está criando um local propício para a infestação de ratos.

O terceiro passo é não deixar acessos para sua residência. Tenha certeza que todas as frestas e janelas estão bem fechadas. Dessa forma, você garantirá que nenhum rato entrará na sua casa, o que dificulta uma infestação dentro dela.

Quando chamar um profissional

Como já dito, é comum que grandes centros urbanos possuam ratos. Assim, uma dúvida que pode acontecer é quando os ratos são um problema que precisa ser cuidado. Existem alguns sinais que você pode perceber, na sua casa, que indicam que uma ação é necessária.

Um sinal muito importante é a presença de fezes pequenas e redondas, mas que podem ser facilmente encontradas. Se você perceber essas fezes pela sua residência, é um indicativo de que você possui uma infestação de ratos.

Outro sinal, que é facilmente percebido, são os barulhos que esses animais fazem. Os barulhos são correspondentes ao ato de roer, corridas rápidas, ranger de dentes. Eles podem ser ouvidos vindo do teto e/ou telhado de casa que estão com problemas com roedores. Além disso, você pode encontrar móveis e outros objetos roídos, indicando que existe um rato no local.

Por fim, se você conseguir ver ratos andando durante o dia, você precisa, urgentemente, chamar um profissional. Isso porque os roedores possuem hábitos noturnos e vê-los durante o dia indica uma grande infestação.

Quais os métodos utilizados

O processo de desratização pode ser realizado de várias formas. Uma delas é usar iscas, como as químicas ou as adesivas. As químicas usam substâncias raticidas, o que funciona em um curto período de tempo.

Contudo, os ratos podem parar de comer, uma vez que perceberem que os outros estão morrendo. Além disso, em casas que possuem crianças pequenas ou animais domésticos, elas podem ser um problema, pois, se ingeridas por engano, podem matar.

Já a isca adesiva se encontra, com as armadilhas, na categoria de captura. Elas são mais seguras para crianças e pets. Além disso, diminuem rapidamente a população. Entretanto, você precisa fazer uma análise da sua situação antes de escolher o método a ser usado. A escolha errada pode não resolver o seu problema e trazer prejuízos para sua família.

Por fim, agora que você já entendeu mais sobre a desratização, sabe a importância que esse serviço tem para manter sua casa livre de doenças. Entretanto, é necessário que este serviço seja feito por uma empresa especializada, como a Ajax Dedetizadora e Desentupidora, que possui profissionais qualificados. Dessa forma, o procedimento será feito de forma correta e com garantia de segurança para você e sua família. Os profissionais são treinados para analisar a situação e agir usando o melhor método para o seu caso.