Qual o momento certo para trocar os pneus da moto

Qualquer componente de meios de transporte tem vida útil, por isso nesse artigo você vai entender qual é o momento certo para trocar os pneus da moto.

Esse item é muito importante e deve ser analisado de forma séria uma vez que problemas com ele podem acarretar até mesmo acidentes.

Sendo assim, confira qual é o momento certo de fazer a troca dos pneus de sua moto!

Qual a vida útil do pneu da moto?

Como sabemos vida útil é o período que algo permanece funcional, sendo assim, quando falamos em pneus, é o período em que eles funcionam corretamente, sendo utilizados sem que ocorra riscos.

De acordo com fabricantes de pneus, eles devem ser utilizados por até uns 5 anos em média, sendo que depois desse período é perigoso utilizar os mesmos.

A vida útil do pneu é determinada por conta dos materiais que ele é feito que se desgasta com o passar do tempo, como por exemplo a borracha, aço, poliéster e nylon.

Como é possível observar, com o passar do tempo esses materiais que compõem o pneu perdem a funcionalidade correta, quando chegar nesse pronto procure uma moto peça e compre pneus novos.

Sinais que são indicadores da hora de trocar os pneus

Normalmente é preciso trocar o pneu de uma moto a cada 5 anos, porém há alguns sinais dos quais você deve ficar atento para verificar se é preciso trocar os pneus de sua moto ou não.

Desgaste irregular

É normal o pneu se desgastar conforme o tempo passa, mas se esse desgaste for irregular, isso é sinal de que é importante ficar atento(a) para uma possível necessidade de fazer a troca.

Essa deterioração irregular é sinal de que o pneu está começando a apresentar desgastes em apenas algumas partes do mesmo.

Esse tipo de desgaste é tão perigoso quanto o desgaste total, colocando a vida do piloto da moto em risco.

Nessas situações além de fazer a substituição do pneu é importante que você busque analisar o problema fazer o alinhamento e balanceamento.

Quando você consegue perceber o TWI

O TWI trate-se de um indicador de desgaste do piso do inglês Tread Wear Indicator, sendo essa uma forma fácil de avaliar a necessidade de troca dos pneus.

Elas são marcações que se encontram nos flancos do pneu onde está uma seta, marca do fabricante ou inscrição TWI.

Ao observar o TWI você encontrará um filete de borracha que indicará a altura mínima de utilização do pneu.

Caso esse filete de borracha chegue ao TWI, é essencial que você faça a substituição dos pneus, uma vez que isso sinaliza o desgaste dos mesmos.

Surgimento de bolhas e ondulações

É possível observar problemas de rompimento da estrutura no interior do pneu quando há uma deformação aparente do mesmo.

Esse problema faz com que aparecem ondulações e bolhas, assim como é um sinal de que o pneu está com a vida útil no fim.

Dificuldades na hora de frear

Caso o pneu esteja careca a aderência ao solo é perdida e com isso há uma enorme dificuldade de frear a moto.

Isso faz com que a segurança nessa ação fique comprometida por conta da redução do atrito da mesma, sendo um perigo maior nos dias de chuva.

Sendo assim, ao perceber que está com essa dificuldade, o ideal além de verificar os freios é fazer a troca imediata dos pneus.

Problemas durante a pilotagem

Se você está percebendo que a moto está instável e você sente dificuldades na pilotagem da mesma, o problema pode estar nos pneus.

Sendo assim fique atento se houver alguma insegurança principalmente nas curvas, pois pode ser necessária a troca dos pneus.

Pneus com rachaduras e ressecados

Os pneus podem se desgastar mesmo em períodos que o motociclista não utilize a moto, sendo muito comum que a borracha apresente rachaduras ou fiquem ressecadas.

O aparecimento desse tipo de problema pode acarretar em consequências sérias como por exemplo a ocorrência de algum acidente.

Sendo assim, caso você identifique esse tipo de problema o ideal é imediatamente, fazer a substituição dos pneus da sua moto.

Quilometragem ideal

De acordo com a legislação do Brasil os sulcos dos pneus de uma moto devem apresentar cerca de 1 mm, abaixo disso é importante fazer a troca dos mesmos.

Em relação a quilometragem muitos motociclistas utilizam parâmetros de até 12 mil km rodados, porém em casos onde há uma boa conservação podem chegar até os 20 mil km.

Caso os problemas sejam ignorados, o que pode acontecer?

Caso você não troque os pneus que estão desgastados, podem acontecer vários tipos de problemas como por exemplo o comprometimento da sua segurança e de terceiros no trânsito.

Além disso um pneu desgastado pode interferir no desempenho da sua motocicleta, além de interferir também no seu conforto.

Essas são algumas dicas para identificar o momento certo de fazer a troca dos pneus de sua moto.