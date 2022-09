Limpeza industrial: como evitar erros

O rodo mágico assim como outros itens são dicas de puro para realizar uma boa limpeza industrial evitando erros. Além disso, uma indústria é um patrimônio certamente caro, desde a infraestrutura física até os equipamentos.

Para isso, evitar danos aos materiais adquiridos requer atenção não somente na conservação cotidiana, mas também nos cuidados de limpeza. E pensando nisso, no artigo de hoje falaremos um pouco sobre isso, como fazer essa etapa de higiene evitando erros e danos.

E se você é alguém que possui uma empresa ou trabalha na parte de limpeza e ama deixar o ambiente apresentável desde a limpeza, esse tema é para você. Elencamos alguns erros mais cometidos e vamos esclarecer para que a limpeza seja feita evitando cada um deles.

Escolha de produtos de limpeza incorretos

Geralmente os produtos de limpeza são materiais um pouco confusos porque encontramos inúmeras opções em marcas, cores e cheiros. No entanto, não ter atenção na indicação de cada item deste para a aplicação em determinadas superfícies, pode causar danos como grandes prejuízos

Um grande exemplo é usar um produto tentando remover manchas de uma determinada superfície, e se não tivermos cuidados em ler o rótulo, a aplicação incorreta pode degradar a área de contato. Não somente isso, mas movimentos errados com intensidades não indicadas podem também fazer o efeito contrário.

Portanto, podemos citar como fundamental para uma limpeza de uma indústria, o treinamento de uma equipe capacitada. E mesmo sabendo que esse tipo de capacitação pode custar caro dependendo do porte da empresa, é de suma importância investir em ações como essas para evitar prejuízos e acidentes.

Limpeza de superfícies

Para economizar tempo, uma das melhores táticas é remover apenas a poeira dos lugares mais visíveis de uma indústria. No entanto, é importante uma atenção maior para lugares que possuem um acesso mais difícil, pois ali a presença de germes e bactérias pode ser bem maior. Além disso, podem ser bem mais problemáticas quando evitadas, tornando-se uma situação terrível.

Para evitar erros nesse momento, a equipe de limpeza especializada conta com equipamentos como o rodo mágico e produtos que podem desinfetar e matar os germes e bactérias. Não tente remover toda a sujeira por conta própria, pois em algumas situações existem exposição a doenças e odores indesejados.

Não interrompa a produtividade

Realizar limpeza durante o expediente em algumas situações pode ser algo prejudicial tanto para a produtividade da empresa, como para a eficiência do trabalho. Por isso, é importante contar com uma escala de horários de limpeza que não seja o mesmo que a produção ou pelo menos em horários menos intensos. Para as urgências é possível contar com uma equipe de limpeza rápida.

Esses serão treinados para agir de forma discreta, eficiente e segura sem a necessidade de atrapalhar nenhum serviço. Em indústrias com intervalos de produção muito pequenos para a entrada de equipe da limpeza, deve-se cogitar um mapa de ação para que as equipes consigam realizar suas atividades estrategicamente.

Equipamentos de limpeza de qualidade

Para evitar erros e aumentar a produtividade é importante que a indústria forneça equipamentos de limpeza de qualidade para a equipe destinada para realizar esse serviço. Itens como rodos, panos de chão, baldes e vassouras mágicas podem fazer a diferença se forem de qualidade. No entanto, cabe à equipe manter o zelo e armazenar de forma adequada para um melhor aproveitamento.

Devem ser destinados também materiais específicos para a limpeza de aparelhos e itens sensíveis como monitores de TV, vidros e telas. Sendo assim, o ideal é destinar panos macios e tecidos limpantes com produtos próprios para cada superfície dessa.

Cronograma de limpeza

Falamos por cima em um tópico anterior, mas tão importante como o treinamento de uma equipe para essas atividades de limpeza industrial é montar um cronograma de limpeza. Definir horários estratégicos e até mesmo o setor de cada parte da equipe é fundamental para evitar erros. Além disso, elencar os setores com classificação de prioridade (baixa, alta e média).

O cronograma deve conter detalhadamente cada lugar, canto ou item que deve ser limpo, e não deixar de lado por exemplo as maçanetas que acumulam muitos germes e bactérias. E como falamos, evitar que os horários da limpeza atrapalhem a produção das equipes, para isso, podemos considerar as demandas de turno dos departamentos.

Conclusão

A indústria deve ter uma grande atenção para que a limpeza seja feita corretamente evitando erros e riscos. Por isso, além de contar com materiais de qualidade e específicos para cada lugar ou superfície, é importante ter itens que facilitem a demanda e otimizem o tempo de limpeza.

Por fim, acima de tudo deve se prezar um treinamento que qualifique a equipe de limpeza dos detalhes a se observar e até mesmo dos produtos usados para cada necessidade.

E se você gostou do nosso conteúdo, acompanhe o site e fique por dentro de muito mais!