Dicas para as melhores fotos de profissionais para seu casamento

Após um ano e meio de fechamentos relacionados à pandemia, os fotógrafos de casamento estão encontrando suas agendas lotadas. Os gastos de curto prazo em todas as coisas relacionadas a casamentos, de bolos a vestidos, dispararam.

Para os fotógrafos, o próximo ano redefinirá a cultura do casamento, trazendo novas tendências, oportunidades e para os noivos, nada melhor do que ter lindas fotos em um dia que vai ficar marcado na história.

Talvez nunca tenha havido um momento melhor para contratar um fotógrafo de casamento e tirar lindas fotos. Aqui estão nossas principais dicas para você obter o melhor com um profissional para as fotos de seu casamento. Vamos lá.

Adapte sua lista de fotos conforme o que os noivos desejam

Todo fotógrafo de casamento tem uma lista de fotos para memorizar e usar ao longo do dia, com momentos específicos que não podem faltar antes, durante e depois da cerimônia.

Desde momentos como o primeiro beijo e corte do bolo até detalhes como o carro de casamento ou peças centrais de recepção.

Essas listas de fotos são altamente detalhadas, assim como uma lista de casamento e fornecem um ponto de partida essencial, mas você também pode ajustá-las ou adicioná-las de acordo com o que seu casal deseja.

Reúna-se com seu cliente para um brunch ou café antes do casamento, ou agende uma sessão, para que você possa discutir as fotos que eles desejam para o álbum.

Você pode pedir que eles tragam fotos de casamento que eles amam (de revistas, Pinterest ou até álbuns de fotos de família) para inspiração e ideias, se desejarem.

Percorra a lista de convidados e pergunte ao seu casal quais membros da família eles gostariam de ver fotografados juntos. Quanto mais você puder aprender sobre a história deles e o que este dia significa para eles, mais bem equipado você estará para capturar as fotos mais importantes.

Cada casal é único e terá momentos que deseja recordar

Ao fotografar um casamento, por exemplo, pode ser importante captar imagens importantes que ocorrem antes da cerimônia conforme o que os noivos desejam.

Em outros, você pode encontrar coroas de flores, você também pode documentar a tradição de compartilhar saquê entre as famílias. Tudo vai depender da cultura do casal e como eles vão querer as suas lindas fotos.

Dica rápida: coordene com seu casal ou o organizador do casamento para entender a linha do tempo do casamento. Dessa forma, você pode ter certeza de que tem tempo suficiente para todas as suas fotos.

Escopo do local

Dependendo do(s) local(is) do casamento, você pode se deparar com condições de pouca luz, tonalidade de cores ou outros problemas com o espaço e a iluminação.

Por esse motivo, visite seu local antes do dia e, se possível, faça algumas fotos de teste. Familiarize-se com o ambiente ao seu redor e anote o que você pode fazer para tirar o máximo proveito do espaço, seja direcionar as pessoas para uma janela, abrir sua abertura ou usar o flash para as lindas fotos do casal.

Não esquecer de verificar todo equipamento um dia antes

Os casamentos são rápidos e intensos, então a última coisa com que você quer se preocupar é com o seu equipamento. Teste tudo antes do casamento para se certificar de que está funcionando e lembre-se de levar backups e extras para o essencial (câmeras, lentes, baterias, cartões de memória, etc.).

Você não precisa necessariamente trazer uma tonelada de lentes ou opções de iluminação, mas tudo o que você traz tem que funcionar sem problemas. Os casamentos não são o momento de experimentar novos equipamentos ou testar um novo sistema; fique com o equipamento que você conhece melhor e domine novas habilidades durante os ensaios.

Dica rápida: os profissionais de casamento geralmente preferem fotografar com dois corpos de câmera, cada um com uma lente diferente. Dessa forma, você não perderá tempo trocando lentes e refinando suas configurações.

Peça alguma ajuda

Encontre alguém que possa ajudá-lo a organizar a festa de casamento e obter todas as fotos que você precisa com a melhor qualidade.

Essa pessoa deve ser amiga do casal que conhece todos na festa e entende as combinações mais importantes. Com a ajuda deles, você poderá se concentrar em obter as melhores fotos possíveis.

Sinta-se à vontade para dizer o que quer

A fotografia de casamento em estilo documentário é uma grande tendência no momento, mas a maioria dos clientes quer uma mistura de fotos espontâneas e posadas. Embora a cerimônia e a recepção possam ser ótimos momentos para serem registrados, há alguns momentos, como os retratos de família/grupo após a cerimônia, em que é necessário assumir o controle e fornecer orientação.

Seu casal e sua festa de casamento não são modelos profissionais, então você pode se sentir à vontade para dar dicas ou sugestões sobre gestos, e poses que você acha que funcionarão durante os retratos formais.

Guie-os para um fundo bonito ou um pedaço de luz agradável (uma sombra aberta funciona bem). Venha preparado com algumas ideias de fotos que combinam com seu casal e seus entes queridos, com base em suas histórias e personalidades.

Para expressões genuínas, mantenha a atmosfera no set casual e descontraída, e fique de olho nas interações espontâneas e improvisadas que tornam os casamentos especiais, dessa forma, temos certeza que as fotos de seu casamento ficaram incríveis e marcadas na história do casal.