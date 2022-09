Se quer saber quem visitou meu perfil no Instagram grátis, você deve ter tido aquela desconfiança de que alguém andou acessando a sua conta.

Ou até mesmo, querendo saber por curiosidade a quantidade, o total de visitas que você recebe durante a semana.

Claro, essas funções são mais relevantes se você usa sua conta pessoal e não possui tantos seguidores.

Assim, antes de começarmos este artigo, compartilhe estes conteúdos com seus melhores amigos.

Feito isso, vamos começar agora!

É possível saber quantas pessoas visitaram meu perfil?

Se você possui uma conta pessoal, você não é capaz de ver quantas pessoas entraram e visualizaram o seu perfil.

No entanto, não teria sentido escrever este artigo se não tivesse como visualizar estas informações.

Assim, a única maneira natural de visualizar quem está entrando dentro de sua conta, é através do perfil comercial.

Dessa forma, basta você mudar a sua conta para o perfil comercial e entrar na aba de insights.

Lá você irá encontrar a opção para visualizar o total de pessoas que entraram no seu perfil e selecionar os dias e semanas.

Como saber quem visitou meu perfil no Instagram?

Visto que dentro de forma natural você não é capaz visualizar quais foram as pessoas que visitaram seu perfil.

Você terá que utilizar aplicativos de terceiros para poder visualizar quais são as pessoas que entraram no seu perfil.

No entanto, existe um problema ao realizar esta prática e que não assegura a segurança da sua conta.

Isto é, por ser um aplicativo de terceiros, o Instagram e nem mesmos nós nos responsabilizamos por perder a sua conta ou algo pior.

Qmiran

O primeiro app de como saber quem visitou meu perfil no Instagram grátis, é o aplicativo Qmiran.

Este app é apenas disponibilizado para sistemas Android, por isso, caso você tenha IPhone é incapaz de utilizar o serviço.

Outro ponto importante que devemos sempre lembrar é o fato do aplicativo não está de acordo com as políticas do Instagram.

Ou seja, se você baixar o app, tenha em mente que a sua segurança realmente pode estar em risco.

Por isso, recomendamos que você verifique comentários de pessoas que já usaram o app e se quiser, faça o teste em uma conta secundária.

Instagram Stalker

O segundo item da nossa lista de como saber quem visitou meu perfil no Instagram grátis é um site.

O site Instagram Stalker, como o próprio nome diz, você pode saber se possui stalkers ou se “aquela” pessoa anda visualizando o que você posta.

Para você utilizar o site, precisa apenas escrever o seu perfil na área de busca do site e ele fará uma análise do seu perfil. Mostrando um a um quem são as pessoas que estão entrando dentro de seu perfil, em uma lista de última visualização.

Isto é, as pessoas do topo da lista foram as últimas pessoas que entraram e no fim da lista as primeiras que acessaram seu perfil.

Apresenta “maior” segurança devido ao fato de não precisar logar a sua conta, porém, deixamos nossa recomendação. Tenha cuidado!

O que fazer para ter segurança na minha conta?

Realmente é muito perigoso utilizar qualquer extensão não verificada pelo Instagram e que possui pouca validação. Assim, se você está querendo fazer o teste das dicas que passamos neste artigo, vamos dar mais uma dica de segurança.

Use a verificação de duas etapas para melhorar a segurança de sua conta e evitar transtornos.

Uma vez que você possuir a segurança de duas etapas, caso alguém tente acessar a sua conta, terá que passar por outros procedimentos que são quase impossíveis de confirmar.

Por hoje ficamos por aqui, se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima!