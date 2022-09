Como comprar na Shopee pelo celular e pelo computador?

Descubra como comprar na Shopee pelo celular e também pelo seu computador, com segurança e receber o seu produto no conforto de sua casa. Para isso, preparamos este tutorial fácil e muito prático.

A Shopee é uma plataforma de e-commerce asiática conhecida no mundo todo, ela chegou no Brasil no ano de 2019 e atua basicamente como intermediário entre vendedores e consumidores. A mesma tornou- se uma forte concorrente de grandes empresas bastante conhecidas, como a Wish e AliExpress.

Os consumidores podem comprar diretamente pelo navegador ou pelo app. Para você ter uma ideia da popularidade, só o seu aplicativo na play store já foi baixado por mais de 100 milhões de vezes e tem uma avaliação de 4,5 estrelas.

Seja no site ou no app é possível encontrar praticamente qualquer coisa, seja eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, acessórios, etc. O interessante é que os produtos possuem preços mais acessíveis do que em outros locais.

Além disso, existe a possibilidade de frete grátis em diversos itens elegíveis. Deseja saber como comprar na shopee? Confira o conteúdo a seguir!

Como comprar na shopee?

Pelo computador

Acesse o site shopee, mas se você ainda não tiver um cadastro vá na opção “ cadastrar ” e siga os passos. Você poderá logar com a sua conta de e-mail;

” e siga os passos. Você poderá logar com a sua conta de e-mail; Toque na imagem do perfil, para adicionar as suas informações pessoais.

Vá na barra de buscas, que fica na parte superior e pesquise pelo produto que desejar;

Depois de ter encontrado o seu produto, pressione sobre o mesmo. Depois disso, informe a cor e outros se possuir e pressione em “ comprar agora ”

” Toque em “ continuar ” e adicione os dados do seu endereço e toque em “ enviar “;

” e adicione os dados do seu endereço e toque em “ “; Insira o seu CPF e escolha uma forma de pagamento, depois toque em “fazer pedido“

Pelo aplicativo no celular

Vá até o App Shopee e abra-o;

Em seguida, toque na opção “ entrar “, se você já possuir um cadastro. Ou então toque em “ cadastrar “, caso você ainda não possua uma conta;

“, se você já possuir um cadastro. Ou então toque em “ “, caso você ainda não possua uma conta; Vá no campo de busca e digite o nome do produto desejado. Você pode buscar por categorias também, caso deseje;

Toque sobre o produto que quiser;

Pressione em “ Compre Agora ”;

”; Confirme a quantidade de produtos, a cor e outras informações, se tiver e vá em “ Compre Agora “;

“; Observe as opções de entrega, valor e outros dados e veja se estão corretos;

Toque em “ Selecione Método de Pagamento ”, e escolha uma das opções, depois vá em “ Confirmar “;

”, e escolha uma das opções, depois vá em “ “; Por fim, toque em “Fazer pedido”.

Shopee: como comprar com frete grátis? É possível usar um cupom de frete grátis, apenas em compras pelo app e com valor superior a R$29,00. Mas antes mesmo de finalizar a sua compra, é necessário aplicar um cupom para o desconto do seu frete. Para isso, basta apenas pressionar em “Cupom Shopee”.

Comprar no shopee é seguro?

O Shopee atua como um comércio eletrônico, onde há produtos com preços competitivos. Na plataforma é possível comprar com segurança, ao navegar por diversas categorias de produtos e o pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou mesmo por boleto bancário.

Ao fazer uma busca no Reclame Aqui, na data em que estamos preparando este artigo, é possível ver que a pontuação da empresa é de 7.4. Ou seja, ela é considerada boa. Além disso, 99.3% das reclamações foram respondidas até esta data.

Porém, mesmo sabendo que a empresa é séria e confiável, é importante ficar atento quanto a reputação de cada vendedor que você for comprar algo. Isso porque na shopee tem vários vendedores.

Vale a pena comprar na Shopee?

Como vimos, comprar algo na shopee é muito fácil e o site é seguro. Mas no tocante aos produtos, é importante ficar atento a alguns aspectos da ficha técnica e analisar se realmente compensa adquirir ou não.

Ao realizar uma busca pude encontrar ótimos produtos, desde notebooks Multilaser, até celulares da Xiaomi.

Também tem diversos produtos que realmente são baratos e podem ser uma excelente aquisição. Dessa maneira, percebemos que a Shopee é confiável e em alguns casos vale a pena fazer uma compra.

Diante disso, deixe também a sua opinião aqui nos comentários!