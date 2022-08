Need for Speed: relembre a franquia que já faz 28 anos

A franquia Need for Speed comemora 28 anos do lançamento de seu primeiro título, em 1994. Desde a segunda metade da década de 1990, a EA Studios, desenvolvedora do game, já lançou mais de 30 títulos diferentes para diversas plataformas.

O primeiro jogo, nomeado apenas de Need for Speed, foi lançado para uma plataforma de videogame chamada 3DO; sua jogabilidade e seus gráficos impressionantes para a época tornaram o game uma febre, e logo foi lançada sua versão para PlayStation, Sega Saturn e PC.

Inspirado no cinema

Já em 2003, com o sucesso estrondoso do filme Velozes e Furiosos (que teve sua estreia em 2001), os estúdios da EA lançaram um de seus títulos mais amados, o famoso Need For Speed: Underground.

Neste título, o jogador tinha a possibilidade de modificar o seu carro, tal qual os carros de Dominic Toretto e Brian O’Conner, ao contrário dos outros games da franquia, onde só era possível utilizar os carros em sua versão clássica de linha.

Need For Speed III: Hot Pursuit

Abrindo uma série com a nomenclatura “Hot Pursuit”, essa versão inovou através das partidas multiplayer com tela dividida e ao introduzir as fugas de policiais na franquia.

O cenário principal é na América do Norte, nas quais o jogador percorre estradas, procurando desviar de todos os obstáculos que a polícia coloca em seu caminho e, claro, sempre em alta velocidade.

É importante lembrar, porém, que a edição é encontrada apenas em formato físico para Playstation 1 ou computador, não há outra maneira de jogar em consoles modernos de forma oficial.

Corra, que a polícia vem aí!

Em 2005, foi lançado mais um jogo da franquia, desta vez o Need For Speed: Most Wanted. O título mais famoso da era da segunda geração de videogames, liderados pelo PlayStation 2, Most Wanted tinha gráficos muito mais realistas que seus antecessores e um sistema de modificação mais complexo.

Mas o seu maior atrativo foi a repaginação do sistema de perseguição da polícia – esse sistema já existia nos jogos anteriores, mas, desta vez, com a possibilidade de perseguições de helicópteros, bloqueios policiais e perseguições com carros cada vez mais velozes, dependendo de seu nível de procurado.

A corrida não para

Para a terceira geração de videogames, a EA lançou, em 2011, Need for Speed: The Run, que se tornou o 18º título da franquia. O seu motor gráfico atingia o pico de definição, reflexos e jogabilidade da época.

Seu grande diferencial foi utilizar localidades reais das cidades de Las Vegas, São Francisco e Nova Iorque; além disso, as pistas se tornaram mais longas, somando mais de 300 quilômetros de pista jogável, e o movimento de câmera mais controlável, às vezes, até parecia uma cena cortada de algum filme de ação.

Need for Speed (2015)

A atual geração de videogames foi presenteada com um reboot da série que abriga todos os pontos positivos de todo o restante da franquia, mas com um diferencial: agora, o jogo é em mundo aberto.

Em Need for Speed (2015), o jogador tem total liberdade de escolher o modo como vai desenvolver a história, percorrendo diversos locais em um mapa muito maior que os anteriores e com um sistema de modificação muito mais preciso, para poder jogar online com os amigos.

Para os viciados em carros e velocidade, é possível pesquisar os carros online que fazem parte do jogo para descobrir qual é o melhor jeito de tunar o veículo para participar dos rachas; neste título, qualquer milissegundo de vantagem conta.