Um Salão do Barulho – Vale a pena assistir?

Se você está procurando mais informações sobre o filme um Salão do Barulho, no artigo de hoje vamos falar mais a respeito.

Colhemos algumas informações a respeito do filme e sobre o que se trata, bem como informações dos atores principais do longa.

Assim, montando um guia completo e auxiliando você a decidir se vale ou não vale a pena assistir o filme.

Qual a Sinopse do Filme um Salão do Barulho?

Vamos a Sinopse do filme um Salão do Barulho:

“Uma cabeleireira tem o sonho de abrir o seu próprio salão de beleza e após uma briga com seu chefe ela é despedida e decide ir atrás do seu grande sonho de vida.

Assim, junto com a sua amiga Lynn, Gina decide ir atrás dos seus sonhos abrindo seu próprio salão, para a infelicidade do seu ex chefe.

Já que os seus próprios clientes vão sendo tomados um a um, o que faz com que ele queira se vingar de Gina”

Como podemos ver, é um filme com um roteiro bem interessante, e que realmente vale à tarde com seus amigos.

O que é o Filme um Salão do Barulho?

O filme Um Salão do Barulho é um filme prioritariamente de humor e que tem o objetivo de tirar risadas a qualquer custo.

Tendo cenas muito engraçadas e bem elaboradas, ao mesmo tempo que conecta o público ao personagem principal.

Que luta com todas as suas forças para manter seu sonho vivo, mesmo sendo atormentada pelo seu ex chefe.

Assim, em nossa análise, apesar de ser um filme com o propósito de fazer piadas com situações inusitadas, o filme passa uma lição, de superação de problemas a todo custo.

Quem são os principais atores do filme Um Salão do Barulho?

Apesar de possuir um elenco um pouco extenso e vários personagens que colaboram com o desenvolvimento da história.

Nossa equipe selecionou os dois personagens, das principais atrizes que criam um filme perfeito para sua tarde, as próprias personagens Gina e Lynn.

Estas duas personagens agem em conjunto e sobre a atuação de duas atrizes exemplares, conseguem surpreender e realmente satisfazer no humor.

Possuindo uma interação que realmente faz você acreditar que as atrizes realmente são grandes amigas na vida real.

Assim, vamos conhecer as personagens.

01. Queen Latifah “Gina”

Começando com Gina, a nossa protagonista, temos o trabalho de Queen Latifah que performa e cria uma personagem “densa” e engraçada.

Sendo Gina Afro-Americana, a história traz um pouco de representatividade sútil, e através da realização do sonho da personagem, ganha mais impacto.

Passando uma mensagem de que não importa que cor você seja, se você realmente quer fazer algo, você é capaz de fazer.

Isso tudo de uma forma tão invisível que nos prendemos na história e após pensarmos sobre, conseguimos notar estas referências.

02. Alicia Silverstone “Lynn”

Nossa próxima personagem é Lynn, interpretada por Alicia Silverstone, que atua como a melhor amiga de Gina e que a acompanha durante o filme.

Ambas estão juntas e começam a criar seu próprio salão enquanto o ex-chefe tenta acabar com os sonhos das duas de criar um salão de sucesso.

Alicia faz um excelente papel ao interpretar Lynn, que mostra que ambas estão no mesmo patamar.

Ou seja, quebrando a segregação velada que muitos filmes de Hollywood possuem em seus roteiros.

Assim, sendo uma obra prima do começo ao fim, Um Salão do Barulho é um filme de humor muito mais denso que inicialmente aparenta.

