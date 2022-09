Se você está procurando informações sobre Grey’s Anatomy Cast, ou melhor, sobre o elenco de Grey’s Anatomy antes de assistir a série, este é o artigo que você está procurando.

Nossa equipe realizou um ótimo trabalho em selecionar as melhores informações sobre alguns personagens da história de Grey’s Anatomy que já está indo para sua 19° temporada.

Por isso, se você está decidido a assistir essa série, mas quer se familiarizar com os personagens e conhecer um pouco mais da série, preparamos um conteúdo simples e rápido para você.

Sinopse da Série Grey’s Anatomy

Antes de apresentarmos o elenco que compõe boa parte da série, veremos uma breve sinopse para você que não conhece a história de Grey’s Anatomy:

Acompanhando uma história de sucesso criada pela companhia ABC, a série apresenta jovens médicos que começam suas carreiras como residentes no hospital Hospital ‘Grace Mercy West’, localizado na cidade de Seattle.

Primeiramente somos apresentados a um grupo de jovens, dentre eles, está Meredith Grey, uma jovem médica filha de um famoso cirurgião.

Nossa personagem principal, que além de estar se adaptando aos colegas de profissão, luta para manter as relações com seus superiores no início de sua carreira”.

Como podemos ver, o enredo de Grey’s Anatomy demonstra ser muito promissor, mas, é muito maior do que isso.

Pois, ao longo da série podemos ver um grande desenvolvimento dos personagens, que criam uma história que te prende do começo ao fim.

De tal forma que, a história vem se prolongando para sua 19° temporada, com diversas reviravoltas e cenas espetaculares.

Grey’s Anatomy Cast: Quem são os principais personagens da série?

Assim, chegamos na parte que mais interessa e foi o motivo de sua pesquisa, quem faz parte do Grey’s Anatomy Cast? Quais são os personagens principais?

Dessa maneira, selecionamos dois principais atores/atrizes que compõem essa história e em nossa opinião criam a atmosfera necessária para a série.

Visto que, esses personagens nos acompanham boa parte da série e são parte essencial do desenvolvimento da história e do interesse do público.

Além disso, apenas citaremos os 2 principais, apesar de haver outros personagens que vão sendo inseridos e possuem grande importância. Vamos lá!

01. Meredith Grey – Ellen Pompeo

A nossa primeira personagem é a própria protagonista da série, Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo e a quem acompanhamos desde o início da série.

Meredith é o elo que liga toda a história, com os personagens dando foco ao desenvolvimento da mesma, que apresenta grandes dificuldades com alguns personagens, mas, desenvolve amizade profunda com outros.

Sendo uma personagem com grandes abalos emocionais devido a sua vida com sua mãe e por se sentir embaixo da sombra do pai, acompanhamos o desenvolvimento pouco a pouco da mesma.

Pois mesmo sendo “indiferente” e um tanto sombria, conhecemos mais seus aspectos nos momentos de grande tensão da série.

02. Derek Shepherd – Patrick Dempsey

O próximo personagem da série e que faz parte significativa da história e consecutivamente, no desenvolvimento e no trabalho de Meredith.

Derek é um recém contratado chefe de neurocirurgia, do Hospital, que também apresenta um grande desenvolvimento, principalmente moral.

Já que possui grandes traumas do passado que precisa lidar, além da sua própria relação com Meredith e o resto dos personagens que compõem a obra.

Outro ponto importante do personagem, é o seu papel significativo em toda a trama que vai se formando devido a sua extrema habilidade no trabalho.

