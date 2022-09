Se você estava procurando filmes para assistir e se deparou com Carga Explosiva o Legado, e quer saber um pouco mais do filme, fique até o final.

Neste artigo decidimos criar um guia, sem spoilers, sobre o que é o filme carga explosiva e se vale a pena assistir. Apresentando um pouco da nossa opinião e algumas dicas de como selecionar os melhores filmes para você.

Por isso, antes de tudo, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos cinéfilos que amam recomendações do que assistir.

Tudo pronto? Vamos lá!

Sinopse de Carga Explosiva o Legado

“Um jovem mercenário vê seu pai sequestrado por uma máfia russa que traficam seres humanos como moeda de troca.

Frank Martin, um ex soldado das operações especiais americanas, fará de tudo pra recuperar o seu pai ainda com vida.

Tudo isso enquanto lida com Mônica, uma cliente complicada e misteriosa que parece saber e estar por trás do que está acontecendo.”

Como podemos ver, um filme um tanto interessante, caso não fosse a continuação de um franquia um pouco extensa e com muito material.

Quantos filmes tem a franquia carga explosiva?

Assim como já foi dito anteriormente, o filme Carga Explosiva o Legado é a continuação de uma franquia de sucesso.

O primeiro filme da franquia começou em meados do século 2000, e nos apresenta o personagem característico Frank Martin, um transportador de “cargas” um tanto suspeitas.

Isto é, não fazendo perguntas sobre o que irá transportar e cumprindo exatamente o que foi acordado com os seus clientes.

Dessa forma, seguindo esta mesma fórmula, a franquia Carga explosiva já possui 3 filmes, sendo Carga explosiva o Legado o 4º filme da franquia.

Por quê Carga Explosiva?

Primordialmente o nome original do filme Carga Explosiva se chama The Transporter, mas, devido a uma “dublagem” do nome original, ganhou este nome.

No entanto, há uma explicação para a escolha desse nome, e é bem óbvia, dando um mini spoiler do que se trata o filme.

Em todos os filmes, a ‘carga’ sempre acaba explodindo em uma trama maior que deixa nosso protagonista no limiar da vida e da morte.

Por isso, uma escolha ideal para o nome, que também é muito melhor do que O Transportador, servindo como Marketing.

Vale a pena assistir Carga Explosiva o Legado?

Caso você esteja se perguntando se vale ou não a pena assistir Carga explosiva o legado, vamos a nossa opinião.

Em primeiro lugar, se você for um fã da franquia, acredito que o filme pode ser uma péssima experiência ou talvez mais do mesmo.

Além de ser uma experiência um pouco estranha devido a troca dos personagens principais que substituíram o ator Jason Statham.

Agora, caso você nunca tenha visto o filme e queira um bom filme de ação, Carga Explosiva o Legado pode surpreender.

Já que possui cenas de lutas e uma boa e velha explosão em cenas épicas que fazem você ficar de olhos vidrados na tela.

Como escolher bons filmes de ação?

Se você é do tipo de pessoa que ama bons filmes de ação e fica com dificuldade de encontrar filmes com qualidade dentro do cinema.

Ou até mesmo fica entediado por ver filmes mais do mesmo e sem originalidade criativa com cenas inacreditáveis e difíceis de comprar?

Se você se enquadra nesta descrição, não se preocupe, nós entendemos, os filmes atuais realmente estão cada vez mais apelativos e muito parecidos.

Para isso, nós recomendamos que você seja mais criterioso antes de escolher um longa metragem de qualidade.

Como por exemplo, escolher verificar a crítica de um filme antes de dar o play e fazer uma escolha mais assertiva do filme escolhido.

Por hoje é só, compartilhe com seus amigos este conteúdo!