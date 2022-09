ITCMD no Paraná, saiba como funciona

O ITCMD no Paraná é regulamentado pelas leis estaduais Lei nº 8.927/1988 e Lei nº 18573 de 2015, que dispõe sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.

O valor da alíquota utilizada no estado é de 4%, e o imposto é devido qualquer tipo de transmissão ou doação de bens. Exceto nas situações em que a lei prevê isenção.

Acompanhe.

Como funciona o ITCMD no Paraná?

O ITCMD é um imposto que incide sobre qualquer tipo de bem, seja móvel ou imóvel ou mesmo um direito. Portanto, difere do ITBI que é cobrado na compra e venda de imóveis.

No Paraná, assim como nos demais estados da federação, ou é devido pelos seguintes contribuintes:

Cessionário, quem cede, de forma não onerosa, herança, bens ou direitos a outros, sejam terceiros ou da família;

Donatário: a pessoa que recebe doação, incluindo ex-cônjuge, ex-companheiro e filhos durante o processo de partilha de bens:

Herdeiros e legatários: ao receber herança.

Vale lembrar que o imposto não incide no caso de renúncia ao direito de receber herança. Além disso, a pessoa que se encontra na posse de bens transmitidos por herança, mesmo sem ser herdeiro ou legatário, também responde de forma solidária.

Isso significa que caso o herdeiro ou legatário que herde aquele bem não faça o pagamento do ITCMD, a pessoa em posse do bem é responsável por fazê-lo.

E como realizar o recolhimento do ITCMD no Paraná?

No estado do Paraná o processo de recolhimento do ITCMD é feito através da internet. Para isso, o contribuinte tem duas opções:

Através do Portal Receita PR, (requer cadastro prévio);

No Sistema de Gestão Tributária PR (requer cadastro no Portal Receita PR ou no Programa Nota Paraná).

Primeiro, o contribuinte deve fazer a declaração preenchendo o formulário. Então, o pedido será analisado e caso esteja tudo certo, o sistema vai liberar a guia de recolhimento do imposto para o pagamento.

Em algumas situações legais, entretanto, o contribuinte pode ficar isento. Se esse for o caso, será informado pelo físico estadual após o envio da declaração.

Alguns casos de isenção no estado do Paraná incluem bens domésticos, como roupas e eletrodomésticos. E o imóvel Residencial da família, que serve como única moradia para cônjuge sobrevivente, ou outro herdeiro, que não dispõe de outro lugar para morar.

Como é calculado o imposto?

O ITCMD no Paraná utiliza o valor venal dos bens ou direitos para a base do cálculo que por sua vez utiliza como base o valor real de mercado desses bens ou direitos.

Além disso, esse valor é mensurado no momento de realização da declaração do ITCMD, ou por estimativa feita pela Secretaria da Fazenda.

Já o valor da alíquota estadual é fixo em 4%. Lembrando que a alíquota máxima para o ITCMD é de 8% em qualquer estado brasileiro. Pois, isso é o que dispõe a Resolução nº 9/1992 do Senado Federal.

Concluindo

O ITCMD no Paraná é regulamentado por legislação própria, mas em perfeita harmonia com a legislação nacional sobre esse imposto. Além disso, o processo de declaração do ITCMD é de responsabilidade do contribuinte é feito online.

Já a alíquota é fixa em 4%, e como base do cálculo o estado utiliza o valor venal do bem, que é mensurado por estimativa do seu valor real em mercado.

Gostou desse artigo? Ficou com alguma dúvida? Comente!