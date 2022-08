Decoração para casa: veja várias possibilidades para te inspirar a mudar seu ambiente 

A casa, para ser um lar, deve ser um espaço aconchegante e acolhedor. Nesse sentido, acertar na decoração para casa é imprescindível para que você se sinta bem nos cômodos da sua residência.

Existem inúmeras formas de decorar uma casa. Você pode utilizar plantas, em vaso autoirrigável ou cachepot, para fugir da monotonia daquele vaso preto tradicional. Entretanto, também pode utilizar quadros, almofadas, objetos decorativos e mais.

O importante é encontrar uma linha de decoração para casa que faça sentido para você, de acordo com a sua personalidade. Uma ideia é procurar dicas na internet, principalmente para encontrar um norte.

Partindo desse princípio, preparamos um artigo especial com ideias de decoração para casa para te ajudar a transformar o seu lar. Temos certeza que, seguindo essas dicas, você vai arrasar! Continue a leitura.

Veja ótimos truques de decoração para casa

A melhor forma de decorar a casa é investindo pontualmente em objetos estratégicos. Normalmente, ao adicionar uma cor diferente ou inverter a organização de um cômodo, já é possível perceber um impacto visual interessante.

Dessa forma, é muito importante entender a sua pretensão. Você está decorando a casa do zero e precisa de dicas? Ou quer redecorar totalmente um ambiente residencial? Você deve ter isso em mente antes de optar por um estilo decorativo porque muitas coisas podem ser reaproveitadas.

É o caso, por exemplo, de objetos afetivos. Por exemplo, uma estante deixada de herança por sua bisavó. Não é porque ela não se enquadra no estilo industrial que deve ser descartada! Você pode encontrar uma forma de mantê-la em casa.

Por isso, abaixo, elencamos alguns truques que podem ser utilizados na hora de planejar a decoração para casa. Atente-se a eles e conheça as diferentes oportunidades de decoração existentes!

Investir em objetos

Invista em objetos decorativos se você quer criar uma boa decoração para casa. Porém, não escolha itens aleatórios. Analise bem a linha de decoração que você deseja seguir e, então, invista nela.

Essa é a melhor forma de evitar que a decoração de casa se torne uma verdadeira “salada”. Por isso, se você gosta mais de itens de madeira, dê preferência para eles. Se busca algo mais clássico, invista em objetos decorativos mais neutros.

É importante, sempre, conseguir balancear a quantidade de objetos a fim de não poluir o ambiente. Lembre-se da máxima de que menos é mais. E isso é válido, inclusive, para a decoração da sua casa.

São exemplos de itens que você pode adquirir: quadros, vasos de plantas, livros, souvenirs de viagens, porta-retratos, recipiente para velas, garrafas de bebidas alcoólicas, estátuas e mais.

Usar plantas

É sempre recomendado utilizar plantas em sua decoração. Além de levarem mais vida para dentro de casa, tornam-se aliadas da decoração dos ambientes residenciais. Afinal, olhar para o lado e ver um pouco da natureza é sempre bom, não é mesmo?

Se você tem crianças ou animais de estimação em casa, é importante verificar, antes de adquirir a planta, se ela é tóxica ou não. Isso porque, muitas espécies não são Pet Friendly ou Kids Friendly.

A espécie de planta comprada vai depender do seu gosto. Você pode adquirir inúmeras suculentas e distribuí-las em balcões e estantes. Se preferir plantas maiores, compre um vaso que combine com a decoração e o posicione em local estratégico.

Existem, também, algumas espécies que ficam lindas na varanda. Afinal, a decoração da varanda é tão importante quanto a decoração dos demais cômodos da casa. Por isso, invista em plantas!

Reforma de móveis

Outra boa ideia para a decoração para casa é reformar os móveis já existentes. Isso porque, você preserva um móvel que faz parte de boas lembranças e, em contrapartida, dá uma “repaginada” no mesmo.

Além disso, a reforma dos móveis é uma forma de não perdê-los. Afinal, com a ação do tempo, muitos mobiliários podem acabar ficando desgastados. Nesse sentido, vale muito a pena mandar os seus móveis favoritos para o conserto.

Esse tipo de ação também te ajuda a melhorar o móvel para que ele se adeque à decoração pré-existente. Isso porque, existem coisas que não podem ser substituídas, principalmente por conta da afetividade.

Por isso, se você tem móveis pelos quais é “apaixonado”, invista na reforma. Você não vai se arrepender e, também, conseguirá ter uma mobília única, que mescle a combinação com o ambiente com emoções do coração!

Quadros e objetos nas paredes

Quadros e objetos nas paredes são itens coringas para qualquer decoração. Eles existem em todos os tamanhos, em diversas cores, com inúmeras molduras diferentes. Inclusive, alguns têm formas diferentes.

A moldura decorativa aproxima as pessoas, principalmente se você escolher aquela selfie com seus filhos ou amigos, sempre terá seus fãs ao seu lado. Além disso, se você escolher outras pinturas, lembre-se de que as paisagens trazem paz!

Se você trabalha em casa, por exemplo, pode passar por momentos estressantes. Ter uma foto daquela praia paradisíaca que você foi nas férias ou de uma ilhota que você sonha em visitar pode ajudá-lo a relaxar.

Objetos pendurados na parede também agregam muita personalidade aos ambientes.

Decoração para casa: veja os vários estilos que você pode seguir

Conforme mencionamos anteriormente, existem inúmeros estilos que podem ser seguidos na decoração para casa. Tudo depende do que mais combinará com a sua personalidade e, também, do estilo que você deseja imprimir em sua residência.

Entre os principais estilos decorativos, podemos destacar: decoração retrô, decoração rústica, decoração moderna, decoração industrial e decoração clássica. Veja, abaixo, mais características sobre cada uma delas.

Retrô

Datado das décadas de 1950 e 1960, o estilo retrô traz interpretações surpreendentes para o lar por meio de eletrodomésticos, móveis e acessórios decorativos.

Uma reinterpretação do passado para comemorar, resgatar e enriquecer projetos decorativos de forma nostálgica. O estilo retrô pode ser definido dessa maneira.

O retrô apresenta novas versões inspiradas em itens do passado. Além disso, as cores são outro fator característico do estilo retrô, sejam elas fortes ou suaves. Não existem regras sobre quais itens ou acessórios são melhores para o meio ambiente. Deixe sua imaginação escolher!

Rústico

A decoração rústica não é uma decoração desleixada ou mal feita. Ela decora os espaços de forma elegante e traz um ambiente acolhedor a uma casa. Se você está procurando uma ideia de decoração que seja aconchegante. Confira!

A luz quente, como as lâmpadas amarelas claras, é essencial em decorações que utilizam tons de terra. Essas cores podem ser vistas em tecidos como mantas e almofadas de sofá, além de cortinas. Os estofados domésticos também podem ter tons de terra.

Além disso, há muita presença da decoração rústica na escolha dos móveis. Dê preferência, sempre, a matérias naturais. Pedras e madeiras estão super em sintonia com o estilo rústico de decoração para casa.

Moderno

A decoração moderna é caracterizada pela funcionalidade e simplicidade. A ideia é usar peças essenciais e em pequenas quantidades para melhorar o ambiente. A organização é um dos principais fatores. Por isso, armários e prateleiras são usados ​​em várias formas.

Além disso, outros materiais fazem parte desse estilo, como linho, seda, couro, madeira, vidro e mármore. Acabamentos cromados, detalhes decorativos e mix de texturas também trazem um toque especial. Note que a ideia é deixar a casa limpa, não com coisas extras.

Apesar de remontar ao início do século 20, este modelo é atemporal. Pode ser utilizado em espaços interiores, como sala, cozinha e quartos e em espaços exteriores, além de fachadas.

Industrial

O estilo industrial tem uma pegada muito interessante quando nós pensamos em Urban Jungle.

A decoração que segue este padrão costuma trazer um charme urbano para dentro das casas. Nesse sentido, tem como características espaços amplos, estruturas expostas, uso de metais, concreto e tijolos aparentes e outros.

Isso significa que, se optar por decorar a sua casa no estilo industrial, você pode abrir mão de esconder instalações elétricas e hidráulicas. Elas são muito presentes no estilo industrial. Ainda, é possível manter características primárias da construção.

Clássico

Por fim, a decoração clássica tem uma pegada mais romântica. Ela confere, ao ambiente, um ar luxuoso. E isso vai desde a escolha dos revestimentos à escolha dos mobiliários da residência. É como viver em um palácio real!

O uso de detalhes elegantes é a principal característica do estilo decorativo clássico. Eles podem ser vistos na arquitetura do local, nas cores, nos móveis e nos objetos. Nesse sentido, os enfeites escolhidos se misturam às cores neutras, trazendo um ar de leveza e realeza.

As cores mais usadas na decoração clássica são as neutras, como preto ou branco, por exemplo, já que são responsáveis por transmitirem leveza ao ambiente. Entretanto, o dourado e prateado são ótimas apostas para remeterem à elegância.

Conclusão

Agora que você já sabe mais sobre decoração para casa, já pode escolher a que melhor combina com a sua personalidade!

Se você conhece outro tipo de decoração, deixe o seu comentário na caixa abaixo. Afinal, adoramos conhecer novidades sobre esses estilos decorativos.