Como valorizar ambientes com iluminação?

Encontrar o apartamento dos sonhos junto à imobiliária é uma grande realização para muitas pessoas. Contudo, mais do que isso, poder decorar os ambientes da forma que sempre desejou é ter certeza de que tudo está se concretizando. São diversos detalhes que precisam ser considerados, como estilo de decoração, móveis planejados, cores, eletrodomésticos, etc.

No entanto, um item que nem sempre é lembrado é a iluminação, mas que quando bem planejada tem a capacidade de transformar os espaços por completo. Afinal, por meio dela é possível criar efeitos visuais incríveis, valorizando os ambientes, além de promover conforto, aconchego e melhora na qualidade de vida. Portanto, se você quer melhorar seus ambientes sem precisar realizar grandes reformas, continue acompanhando o post de hoje e veja 8 dicas para valorizar os espaços por meio da iluminação.

1. Tenha um planejamento

O primeiro passo é saber o que realmente quer, observando o espaço e entendendo o que deseja iluminar e pretende fazer. Ou seja, é importante pensar em qual será a função do cômodo, a fim de garantir as escolhas certas, influenciando na escolha de uma iluminação intensa ou mais branda. Além disso, também ajuda a identificar se serão necessários pontos de luz ou iluminação geral, etc. Portanto, ter a ajuda de um profissional é essencial nesse momento.

2. Avalie a decoração

Além de iluminarem os espaços, luminárias, abajures, lustres e arandelas também fazem parte da decoração. Sendo assim, não podem destoar dos outros itens presentes no ambiente. Por exemplo, uma decoração minimalista e moderna não conversa com um lustre de cristais clássico. Nesse sentido, é importante ficar atento em relação ao material que os objetos são feitos, além do formato, sombras produzidas e se ocupam um espaço desproporcional ao tamanho do cômodo.

3. Luz principal

A luz central será a fonte principal de iluminação no ambiente e é muito indicada quando a necessidade é de distribuir a luz por todo o cômodo, como em um escritório, por exemplo. Contudo, é essencial escolher luminárias que sejam proporcionais às medidas do ambiente, a fim de garantir harmonia no local. Por meio desse tipo de iluminação é possível alcançar níveis uniformes de claridade por todo o espaço. Justamente por isso, em ambientes maiores, o tamanho da peça e a capacidade de iluminação também devem aumentar.

4. Iluminação indireta

Ao contrário da luz central, a indireta tem como objetivo oferecer uma iluminação mais difusa e pontual, o que ajuda a criar ambientes mais confortáveis, intimistas e aconchegantes. Esse efeito pode ser criado com peças como abajures, arandelas, luminárias de piso e até mesmo com recortes na mobília ou parede utilizando LED. Portanto, ela é ideal para destacar um elemento específico, como um móvel, quadro ou esculturas, ao mesmo tempo que promove uma iluminação sutil.

5. Considere a tonalidade das lâmpadas

É importante deixar claro que o melhor projeto de iluminação pode ser totalmente destruído com lâmpadas em tons equivocados. Tenha em mente que lâmpadas amarelas são indicadas para criar ambientes aconchegantes e intimistas, ou seja, perfeitas para áreas como quarto, sala de TV e outras áreas de descanso. Por outro lado, luzes brancas permitem maior visibilidade, além de ajudarem a manter o foco. Sendo assim, são ideais para ambientes como banheiro, cozinha e escritório.

6. Fitas de LED

As fitas de LED são excelentes para criar efeitos visuais diferenciados e até mesmo um pouco cênicos. Além de ocuparem pouco espaço, podem ser aplicadas em diferentes lugares, como estantes, prateleiras, nichos ou até mesmo na cozinha. Muito versáteis, elas podem ser instaladas das mais diferentes maneiras, além de estarem disponíveis em diversas cores, apresentando boa durabilidade.

7. Alie funcionalidade e estética

A iluminação precisa ser funcional para as tarefas do dia a dia, sem deixar de lado sua função estética. Nesse sentindo, uma ótima dica é criar um jogo de luz que destaque espaços e objetos, além de disfarçar cantos vazios. Para isso, combinar iluminação direta e indireta é uma excelente pedida. Aqui, você ainda consegue criar diferentes tipos de ambientes em um único lugar, como um espaço para concentração durante o dia e um local de aconchego à noite.

8. Atente-se ao ofuscamento

Por fim, se o ambiente possui muitos espelhos e superfícies lisas e claras, é importante ficar atento para evitar o ofuscamento, que acontece quando a luz aplicada no local reflete e atinge o olho humano, causando incômodo. Sendo assim, tenha cuidado para inserir os pontos de luz nos lugares certos e garanta o máximo de conforto e aconchego em qualquer lugar.

Então, com as dicas do post de hoje temos certeza que você será capaz de criar ambientes incríveis em seu novo imóvel por meio da iluminação. No entanto, lembre-se de contar com a ajuda de especialistas, pois com um bom projeto luminotécnico você garante não apenas beleza, mas também maior funcionalidade na rotina e até mesmo economia, tanto na hora de comprar as peças, quanto no dia a dia.