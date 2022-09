Como aproveitar a iluminação natural de sua casa?

Depois de escolher um imóvel para morar, é necessário analisar outros fatores importantes a fim de garantir boa qualidade de vida e bem-estar no dia a dia. Além de escolher os móveis e estilo de decoração, um item fundamental é saber como aproveitar os recursos disponíveis. A iluminação natural é um deles, visto que quando utilizada da maneira correta pode ajudar a reduzir a conta de luz, contribuir com o meio ambiente e, claro, fornecer melhor qualidade de vida em seu dia a dia. Sendo assim, para o post de hoje separamos algumas dicas para que você possa aproveitar melhor a iluminação natural em sua casa ou apartamento.

Benefícios da iluminação natural

Antes de iniciarmos nossas dicas, confira abaixo alguns dos principais motivos para você aproveitar mais a iluminação natural em sua residência:

Maior qualidade de vida, visto que a luz solar melhora o humor, ajuda a reduzir pressão arterial, além de estimular a produção de vitamina D;

Com mais luz, você não irá precisar ligar todas as lâmpadas, reduzindo assim o consumo de energia e consequentemente seus gastos;

A luz natural promove um efeito estético agradável no ambiente, proporcionando sensação de amplitude e conforto.

1. Mantenha a casa aberta

Um dos primeiros pontos é mudar seus hábitos, principalmente se você tem o costume de deixar as portas e janelas fechadas, com ambiente escuro. Além disso, deixar a casa aberta também propicia a entrada de ventilação natural, deixando os ambientes com temperatura mais agradável. Também é importante lembrar que quanto mais espaços integrados e, consequentemente menor o número de paredes, maior será a sensação de amplitude e iluminação natural.

2. Utilize cores claras

Outra dica que pode ajudar e muito na entrada de luz natural é apostar em cores claras, visto que refletem melhor a luz do sol. Sendo assim, pisos, paredes e até mesmo os móveis, devem ter preferencialmente tonalidades mais claras. Por outro lado, tons fortes e fechados tendem a propagar menos a luz e concentrar o calor. Além disso, cores claras propiciam maior sensação de amplitude, promovendo maior conforto e aconchego para o espaço.

3. Invista em espelhos

Outros aliados extremamente importantes para aproveitar a iluminação natural em sua casa são os espelhos. Isso porque, quando posicionados da maneira correta, a luz irá refletir e garantir sensação de conforto e amplitude. Sejam eles fixos, revestindo paredes inteiras ou até mesmo soltos, quando instalados perto de janelas, ajudam a espalhar a luz solar por todo interior do imóvel. No entanto, é preciso ficar atento e estudar como será a instalação. Isso porque, se você errar, pode expor a privacidade dos outros moradores, além de gerar sombras e propagações indesejadas.

4. Limpe vidros de portas e janelas

O vidro é uma das melhores formas de garantir a iluminação natural dentro de sua casa, sendo que ele deve ser priorizado sempre que possível nas portas, janelas e até mesmo em fechamento de sacadas. Além disso, esquadrias com vidro também são boas alternativas, pois mesmo se estiverem fechadas, permitem a entrada de luz natural.

No entanto, é importante deixar claro que, ainda que a luz possa passar pelo vidro, a poeira e sujeira acumulados irão atrapalhar o processo. Sendo assim, é importante fazer uma limpeza sempre que possível ou quando observar algum acúmulo de sujeira. Dessa forma, você garante que o ambiente fique mais iluminado e consequentemente mais agradável.

5. Tenha cortinas leves

Se pretende instalar cortinas e persianas, o ideal é optar por tecidos leves, que sejam translúcidos e tenham o mínimo de opacidade possível. Um bom exemplo são as telas solares, visto que permitem a entrada de luz, mas ao mesmo tempo são capazes de bloquear os raios UV, protegendo não apenas os moradores, como também a estrutura da residência e possíveis danos, como o desbotamento.

Inclusive, tenha em mente que, quando não controlada da maneira adequada, a iluminação natural em excesso pode deixar o ambiente extremamente quente, além de criar pontos de ofuscamento da visão.

6. Organize os móveis de maneira estratégica

Sabemos que os vãos de portas e janelas são os melhores aliados quando falamos em entrada de luz natural em casa. Afinal, ele também melhora a ventilação do espaço e ainda contribui no orçamento familiar, visto que a temperatura fica mais agradável e não há necessidade de utilizar ar-condicionado e outros aparelhos. Dessa forma, é possível economizar ainda mais na conta de luz.

No entanto, é importante ficar atento em relação à organização do espaço e disposição dos móveis para não obstruir as entradas do sol. Portanto, estude como a luz entra no espaço e como pretende utilizá-lo, para criar o ambiente ideal.

Então, com as dicas do post de hoje temos certeza que você irá aproveitar melhor a iluminação natural em sua casa ou apartamento. Lembre-se que ela irá promover diversos benefícios tanto para seu bem-estar quanto para o bolso.