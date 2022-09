Área de lavar: qual a importância de um bom ralo

Na hora de planejar uma área de lavar, não podemos deixar de lado a escolha de um bom ralo para banheiro. Não ter atenção ou conhecimento na hora das compras pode acarretar uma série de riscos e prejuízos para a sua saúde e o seu bolso.

Pensando nisso, separamos esse conteúdo especial para que você saiba como escolher um bom ralo e ter benefícios no seu dia a dia. E melhor ainda, não colocar em risco não só a sua saúde como a da sua família.

O principal ponto é que os ralos possuem ligação direta com a rede de esgoto da sua casa, assim já podemos pensar nas situações chatas em caso de imprevistos com esse detalhe. Outro fator que pode ser um incômodo no nosso cotidiano é o escoamento desses elementos, pois pode acabar atrasando os nossos afazeres.

Continue a leitura para obter mais informações sobre esse assunto.

Benefícios de escolher um bom ralo

A construção civil foi revolucionada pela invenção ralo linear, pois possibilitou uma vazão incrível que permitiu o escoamento de água rápido até mesmo na área de lavar. Além disso, não podemos deixar de falar das demais vantagens que vão além da segurança, estética e eficiência desse ralo.

Sendo assim, deve ser visto com uma das melhores opções para se aplicar desde as áreas externas e internas de um imóvel. Para isso, vamos te convencer com as vantagens oferecidas a partir de uma escolha eficiente que mostra a sua importância.

1. Acabamento fino

Uma das maiores vantagens que mostra a importância desse elemento no design de um ambiente é o seu acabamento fino. Isso fez com que o ralo convencional tivesse uma queda de demanda de procura no mercado, pois ele dava uma certa quebra na imagem.

Para garantir uma boa integração, é importante escolher o modelo de ralo ideal e na maioria das vezes cabe às variações do tipo linear inox. Não é atoa que a maioria dos projetos conta com essas peças seja não somente por estética e sim por função.

2. Menor chances de Infiltrações

Quando estamos investindo no nosso projeto, jamais pensamos em uma infiltração devido um ralo. No entanto, essa é uma das coisas mais comuns principalmente em um ralo para banheiro. Por isso, devemos prezar por um bom modelo que mostre eficiência assim como o linear, podendo ser até ele mesmo o ideal para evitar transtornos.

Na aplicação desse modelo, a base monobloco recebe um detalhe de injeção contra infiltração que isola os locais mais propícios. De modo geral, podemos dizer que ele é mais reforçado em relação à infiltração com impermeabilização tornando o seu custo benefício ainda melhor.

A escolha de um ralo comum pode ser um risco à saúde?

Sim, e se feita sem a ajuda de um profissional pode ser ainda mais arriscado, pois os ralos estão ligados ao sistema de esgoto da casa. Assim, em caso de retorno, você e sua família ficam expostas a milhares de bactérias e doenças. A passagem de mosquitos e pragas também é possível dependendo do modelo da tampa desse acessório.

Essas situações também podem acontecer em caso de entupimentos no escoamento, mas alguns ralos lineares principalmente de aço possuem grelhas e calhas. Nesse sentido, o escoamento não passa por transtornos como esse. Além de não entupir, a limpeza é muito fácil e a calha não acumula sujeiras.

Por fim, o mau odor também pode ser sinal de que algo errado está acontecendo na sua encanação. Assim, estar atento na escolha de um bom ralo pode impedir que esses odores também possam invadir a sua área de lavar ou banheiro.

A escolha de um bom ralo deve prever a facilidade de limpeza

A limpeza de um ralo é um momento chato que pode causar enjoo na maioria das pessoas, não é mesmo? Por isso devemos considerar esse ponto até mesmo na compra, pensar em como limpar e as dificuldades envolvidas nessa tarefa é mais importante do que olhar o valor do investimento.

Uma das maiores vantagens em relação à facilidade de limpeza e até mesmo instalação atualmente é o ralo linear. Principalmente por ser inox, ele é lisinho e não possui porosidade, impedindo que as sujeiras fiquem acumuladas.

Sendo assim, ralos como esses contam com:

ventosa que facilita a remoção da grelha ou tampa com facilidade sem que seja danificada por uso de objetos inadequados para tentar abrir;

Grande retentora, que facilita a limpeza e remoção de dejetos e sujeiras estacionadas com mais facilidade, praticidade e higiene.

Conclusão

Na hora de realizar a compra de um ralo para área de lavar, é importante ir além dos valores e pensar nos possíveis problemas que poderá causar. Assim, não devemos renunciar a uma boa opção que garanta tranquilidade, praticidade e segurança para nossa família.

Liste as suas necessidades e olhe para o custo-benefício a longo prazo.