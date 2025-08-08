Notícias

Números consolidados de 07/08/2025 são divulgados

Audiência de TV em 7 de agosto de 2025

No dia 7 de agosto de 2025, a programação da TV registrou importantes mudanças nas audiências. A novela “Dona de Mim” alcançou uma média de 23,3 pontos, superando o telejornal “SP2”, que ficou com 22,7. Além disso, a produção se aproximou dos números de “Vale Tudo”, que obteve 23,5 pontos.

Outra atração que se destacaram foi o programa “Jogo Aberto”, que conquistou a terceira posição ao superar “Alô Você”, a atração da manhã do SBT. No SBT, o “Programa do Ratinho” também teve um bom desempenho, atingindo um pico de 6 pontos, consolidando sua posição como vice-líder.

Por outro lado, os programas “Casos de Família” e “Aqui Agora”, dois dos lançamentos mais recentes da emissora, não tiveram a mesma sorte, registrando audiências abaixo da expectativa nas tardes e no início da noite.

Audiência por Programa

A seguir, confira os números de audiência consolidados dos principais programas da TV na data mencionada:

  • Globo

    • Hora Um: 3,9
    • Bom Dia SP: 8,6
    • Bom Dia Brasil: 9,9
    • Encontro com Patrícia Poeta: 7,9
    • Mais Você: 7,5
    • SP1: 9,6
    • Globo Esporte: 9,9
    • Jornal Hoje: 10,0
    • Edição Especial: História de Amor: 10,9
    • Sessão da Tarde (filme "Tomb Raider – A Origem"): 10,4
    • SPTV: 13,5
    • Vale a Pena Ver de Novo (reprise da novela "A Viagem"): 17,6
    • Êta Mundo Bom!: 21,1
    • SP2: 22,7
    • Dona de Mim: 23,3
    • Jornal Nacional: 24,8
    • Vale Tudo: 23,5
    • Chef de Alto Nível: 14,9
    • This is Us: Histórias de Família: 7,9
    • Jornal da Globo: 5,5
    • Conversa com Bial: 4,1
    • Dona de Mim (reapresentação): 3,4
    • Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 3,0

  • Record

    • Balanço Geral Manhã: 1,4
    • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
    • Fala Brasil: 3,8
    • Hoje em Dia: 3,2
    • Balanço Geral SP: 4,8
    • The Love School: 5,3
    • Balanço Geral SP: 5,7
    • O Rico e Lázaro: 4,6
    • Cidade Alerta: 3,8
    • Cidade Alerta SP: 7,0
    • Jornal da Record: 7,1
    • Paulo, o Apóstolo: 5,1
    • Reis: A Conquista: 4,5
    • Acumuladores: 3,0
    • Chicago P.D.: 2,2
    • Jornal da Record 24h: 1,6
  • SBT
    • SBT Manhã: 2,4
    • Bom Dia Esperança: 2,4
    • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
    • Bom Dia & Cia: 1,5
    • Primeiro Impacto: 2,4
    • Alô Você: 2,7
    • Maria do Bairro: 3,2
    • Casos de Família: 2,2
    • Fofocalizando: 2,6
    • A Caverna Encantada: 1,9
    • Chaves: 1,9
    • Aqui Agora: 2,4
    • SBT Brasil: 3,3
    • As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
    • Programa do Ratinho: 4,9
    • A Praça é Nossa: 4,4
    • The Noite: 2,6
    • Operação Mesquita: 1,8
    • SBT Podnight: 1,3
    • SBT Notícias: 1,1
    • SBT Manhã Madrugada: 1,3

Outras Emissoras
A audiência também foi medida para outras emissoras, como a Band e a RedeTV. No total, a Band teve destaque com seu programa "Jogo Aberto", que alcançou 1,9 pontos, enquanto “Brasil Urgente” obteve 2,2, e “Jornal da Band” 3,4.

Os números de audiência são uma medida importante para as emissoras, pois influenciam o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77 mil lares sintonizados na Grande São Paulo.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

