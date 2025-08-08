Números consolidados de 07/08/2025 são divulgados

Audiência de TV em 7 de agosto de 2025
No dia 7 de agosto de 2025, a programação da TV registrou importantes mudanças nas audiências. A novela “Dona de Mim” alcançou uma média de 23,3 pontos, superando o telejornal “SP2”, que ficou com 22,7. Além disso, a produção se aproximou dos números de “Vale Tudo”, que obteve 23,5 pontos.
Outra atração que se destacaram foi o programa “Jogo Aberto”, que conquistou a terceira posição ao superar “Alô Você”, a atração da manhã do SBT. No SBT, o “Programa do Ratinho” também teve um bom desempenho, atingindo um pico de 6 pontos, consolidando sua posição como vice-líder.
Por outro lado, os programas “Casos de Família” e “Aqui Agora”, dois dos lançamentos mais recentes da emissora, não tiveram a mesma sorte, registrando audiências abaixo da expectativa nas tardes e no início da noite.
Audiência por Programa
A seguir, confira os números de audiência consolidados dos principais programas da TV na data mencionada:
Globo
- Hora Um: 3,9
- Bom Dia SP: 8,6
- Bom Dia Brasil: 9,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,9
- Mais Você: 7,5
- SP1: 9,6
- Globo Esporte: 9,9
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: História de Amor: 10,9
- Sessão da Tarde (filme "Tomb Raider – A Origem"): 10,4
- SPTV: 13,5
- Vale a Pena Ver de Novo (reprise da novela "A Viagem"): 17,6
- Êta Mundo Bom!: 21,1
- SP2: 22,7
- Dona de Mim: 23,3
- Jornal Nacional: 24,8
- Vale Tudo: 23,5
- Chef de Alto Nível: 14,9
- This is Us: Histórias de Família: 7,9
- Jornal da Globo: 5,5
- Conversa com Bial: 4,1
- Dona de Mim (reapresentação): 3,4
- Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 3,0
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Balanço Geral Manhã SP: 3,2
- Fala Brasil: 3,8
- Hoje em Dia: 3,2
- Balanço Geral SP: 4,8
- The Love School: 5,3
- Balanço Geral SP: 5,7
- O Rico e Lázaro: 4,6
- Cidade Alerta: 3,8
- Cidade Alerta SP: 7,0
- Jornal da Record: 7,1
- Paulo, o Apóstolo: 5,1
- Reis: A Conquista: 4,5
- Acumuladores: 3,0
- Chicago P.D.: 2,2
- Jornal da Record 24h: 1,6
- SBT
- SBT Manhã: 2,4
- Bom Dia Esperança: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,5
- Primeiro Impacto: 2,4
- Alô Você: 2,7
- Maria do Bairro: 3,2
- Casos de Família: 2,2
- Fofocalizando: 2,6
- A Caverna Encantada: 1,9
- Chaves: 1,9
- Aqui Agora: 2,4
- SBT Brasil: 3,3
- As Filhas da Senhora Garcia: 3,4
- Programa do Ratinho: 4,9
- A Praça é Nossa: 4,4
- The Noite: 2,6
- Operação Mesquita: 1,8
- SBT Podnight: 1,3
- SBT Notícias: 1,1
- SBT Manhã Madrugada: 1,3
Outras Emissoras
A audiência também foi medida para outras emissoras, como a Band e a RedeTV. No total, a Band teve destaque com seu programa "Jogo Aberto", que alcançou 1,9 pontos, enquanto “Brasil Urgente” obteve 2,2, e “Jornal da Band” 3,4.
Os números de audiência são uma medida importante para as emissoras, pois influenciam o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77 mil lares sintonizados na Grande São Paulo.