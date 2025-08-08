Números consolidados de 07/08/2025 são divulgados

Audiência de TV em 7 de agosto de 2025

No dia 7 de agosto de 2025, a programação da TV registrou importantes mudanças nas audiências. A novela “Dona de Mim” alcançou uma média de 23,3 pontos, superando o telejornal “SP2”, que ficou com 22,7. Além disso, a produção se aproximou dos números de “Vale Tudo”, que obteve 23,5 pontos.

Outra atração que se destacaram foi o programa “Jogo Aberto”, que conquistou a terceira posição ao superar “Alô Você”, a atração da manhã do SBT. No SBT, o “Programa do Ratinho” também teve um bom desempenho, atingindo um pico de 6 pontos, consolidando sua posição como vice-líder.

Por outro lado, os programas “Casos de Família” e “Aqui Agora”, dois dos lançamentos mais recentes da emissora, não tiveram a mesma sorte, registrando audiências abaixo da expectativa nas tardes e no início da noite.

Audiência por Programa

A seguir, confira os números de audiência consolidados dos principais programas da TV na data mencionada:

Globo Hora Um: 3,9 Bom Dia SP: 8,6 Bom Dia Brasil: 9,9 Encontro com Patrícia Poeta: 7,9 Mais Você: 7,5 SP1: 9,6 Globo Esporte: 9,9 Jornal Hoje: 10,0 Edição Especial: História de Amor: 10,9 Sessão da Tarde (filme "Tomb Raider – A Origem"): 10,4 SPTV: 13,5 Vale a Pena Ver de Novo (reprise da novela "A Viagem"): 17,6 Êta Mundo Bom!: 21,1 SP2: 22,7 Dona de Mim: 23,3 Jornal Nacional: 24,8 Vale Tudo: 23,5 Chef de Alto Nível: 14,9 This is Us: Histórias de Família: 7,9 Jornal da Globo: 5,5 Conversa com Bial: 4,1 Dona de Mim (reapresentação): 3,4 Comédia na Madrugada: Vai Que Cola: 3,0

Record Balanço Geral Manhã: 1,4 Balanço Geral Manhã SP: 3,2 Fala Brasil: 3,8 Hoje em Dia: 3,2 Balanço Geral SP: 4,8 The Love School: 5,3 Balanço Geral SP: 5,7 O Rico e Lázaro: 4,6 Cidade Alerta: 3,8 Cidade Alerta SP: 7,0 Jornal da Record: 7,1 Paulo, o Apóstolo: 5,1 Reis: A Conquista: 4,5 Acumuladores: 3,0 Chicago P.D.: 2,2 Jornal da Record 24h: 1,6

SBT SBT Manhã: 2,4 Bom Dia Esperança: 2,4 SBT Manhã 2ª Edição: 2,1 Bom Dia & Cia: 1,5 Primeiro Impacto: 2,4 Alô Você: 2,7 Maria do Bairro: 3,2 Casos de Família: 2,2 Fofocalizando: 2,6 A Caverna Encantada: 1,9 Chaves: 1,9 Aqui Agora: 2,4 SBT Brasil: 3,3 As Filhas da Senhora Garcia: 3,4 Programa do Ratinho: 4,9 A Praça é Nossa: 4,4 The Noite: 2,6 Operação Mesquita: 1,8 SBT Podnight: 1,3 SBT Notícias: 1,1 SBT Manhã Madrugada: 1,3



Outras Emissoras

A audiência também foi medida para outras emissoras, como a Band e a RedeTV. No total, a Band teve destaque com seu programa "Jogo Aberto", que alcançou 1,9 pontos, enquanto “Brasil Urgente” obteve 2,2, e “Jornal da Band” 3,4.

Os números de audiência são uma medida importante para as emissoras, pois influenciam o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77 mil lares sintonizados na Grande São Paulo.