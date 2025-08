Números consolidados de 4 de agosto de 2025

Na última segunda-feira, 4 de agosto de 2025, a audiência da televisão mostrou resultados surpreendentes. O telejornal local de São Paulo, SP2, alcançou uma audiência maior do que a do Jornal Nacional e até mesmo da novela Vale Tudo, uma das mais populares do horário nobre.

Além disso, a novela Êta Mundo Melhor! também se destacou, atingindo um novo recorde de audiência, o que contribuiu para o aumento da média final do SP2. Essa nova marca indica uma forte conexão do público com o enredo da novela e a apresentação do telejornal.

Na disputa por audiência, a atração Hoje em Dia conseguiu superar o Primeiro Impacto, consolidando-se na vice-liderança. Em contrapartida, a estreia do programa Aqui Agora não atraiu o público esperado, fazendo com que o SBT ainda brigasse pelo terceiro lugar com o Brasil Urgente, da Band.

Os números de audiência da programação de segunda-feira foram os seguintes:

TV Globo:

Hora Um: 4,1

Bom Dia SP: 8,3

Bom Dia Brasil: 9,4

Encontro com Patrícia Poeta: 6,7

Mais Você: 7,1

SP1: 9,9

Globo Esporte: 10,3

Jornal Hoje: 11,7

Edição Especial: História de Amor: 13,3

Sessão da Tarde: Paternidade: 12,3

SPTV: 16,0

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 18,7

Êta Mundo Melhor!: 22,3

SP2: 23,8

Dona de Mim: 23,1

Jornal Nacional: 24,2

Vale Tudo: 23,7

Tela Quente: Raul Seixas – Eu Sou: 12,8

Jornal da Globo: 7,8

Conversa com Bial: 5,1

Dona de Mim (reapresentação): 4,3

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,2

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Balanço Geral Manhã SP: 2,6

Fala Brasil: 3,6

Hoje em Dia: 4,0

Balanço Geral SP: 5,2

Igreja Universal: 5,8

O Rico e Lázaro: 4,4

Cidade Alerta: 4,7

Jornal da Record: 7,4

Paulo, o Apóstolo: 5,5

Reis: A Conquista: 5,0

SBT:

SBT Manhã: 2,9

Bom Dia Esperança: 2,8

Primeiro Impacto: 2,6

Aqui Agora: 2,9

SBT Brasil: 4,2

Programa do Ratinho: 4,5

Band:

Giro de Notícias: 0,1

Jogo Aberto: 1,6

Brasil Urgente: 2,4

RedeTV:

A Tarde é Sua: 0,9

TV Fama: 0,7

Esses dados indicam que, em 2025, um ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, que utiliza esses índices para planejar suas ações.